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LIVE TEXT LIGA NAȚIUNILOR Suedia - România. Debut oficial pentru Hagi în al doilea mandat ca antrenor al naționalei

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Echipa de fotbal a României dispută în această seară, la ora 21.45, primul meci din ediția 2026/2027 a Ligii Națiunilor. Tricolorii vor înfrunta Suedia, la Stockholm - Solna. Este primul meci oficial al naționalei de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică. Partida va fi transmisă de Antena 1 și Radio România Actualități.

Tricolorii pornesc cu șansa a doua în meciul din Suedia
Tricolorii pornesc cu șansa a doua în meciul din Suedia Foto: Sportpictures

UPDATE 20.30 La partida din această seara, tricolorii vor evolua în roșu! Pentru că Suedia va îmbrăca un echipament galben-albastru, România va purta în premieră actualul model de tricou roșu. 

UPDATE 20.00 În această seară, în grupa României se dispută și meciul Polonia - Bosnia-Herțegovina, tot de la ora 21.45. Naționala noastră va juca în continuare acasă, pe Arena Națională, fără spectatori, cu Bosnia-Herțegovina (28 septembrie, ora 21.45), în Polonia (2 octombrie, ora 21.45) și la București cu Suedia (5 octombrie, 21.45).

România face parte din Grupa 4 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Locul 1 din grupă promovează direct în Divizia A, locul 2 merge la barajul de promovare, locul 3 dispută baraj pentru menținere, iar ultima clasată retrogradează direct în Divizia C.

Selecționerul a declarat că naționala nu mai are motive să fie emoționată înaintea acestei confruntări

Este al doilea stagiu pe care îl am cu echipa națională. Au venit niște băieți tineri care cred eu că sunt foarte buni și au un viitor foarte bun în față, plus ceilalți, care au o experiență destul de mare pentru că au jucat un European de tineret, iar cei de vârstă foarte bună au jucat și un European (de seniori) în Germania. Deci, o echipă care a făcut performanță și sperăm să mergem să câștigăm ce putem să câștigăm, meciurile pe care le vom juca, și să începem să ne ducem mai sus. Emoția a trecut.  Debutul a fost în vară. Acum știu că sunt încă la început, dar în fiecare antrenament, în fiecare zi, arătăm mai bine, ei mă cunosc pe mine mai bine, eu îi cunosc pe ei mai bine. De aceea am convocat 32 de jucători, ca să-i am acolo, să-i cunosc, să-i văd, să mă cunoască și ei pe mine, pentru că fiecare antrenor are cerințele lui”.

Sunt așteptați aproximativ 35.000 de spectatori la meci, dintre care în jur de 1.500 vor fi români.

Fanii tricolori sunt sfătuiți de autoritățile locale să urce pe podul alb de la stația de tren Solna și să nu traverseze pe partea opusă de Mall Scandinavia, unde va fi un loc de adunare pentru suporterii gazdă. După ieșirea de la gara Solna, deplasarea se va face pe jos, organizat, pe un traseu de aproximativ 1,1 km pe pasarela care duce în partea de est a arenei și de acolo la poarta F, în partea de Nord-Est a arenei, la sectoarele 118-120 din peluza Nord, inelul 1.

Meciul începe la ora locală 20.45 (21.45 în România), iar porțile stadionului se deschid la 19.15.

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