 Se deschide noul pod rutier dintre România şi Ucraina, care traversează râul Tisa. A costat peste 50 de milioane de euro | adevarul.ro
search
Vineri, 2 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Se deschide noul pod rutier dintre România şi Ucraina, care traversează râul Tisa. A costat peste 50 de milioane de euro

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

  Noul pod rutier dintre România şi Ucraina, care traversează râul Tisa din vecinătatea municipiului Sighetu Marmaţiei spre Bila Ţerkva, va fi deschis traficului rutier pe 8 octombrie, a declarat, vineri, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Gabriel Zetea.

Pos peste râul Tisa
Pod peste Tisa Foto: Gabriel Zetea/Facebook

„După multe amânări din cauze diverse noul pod rutier va deveni operaţional din 8 octombrie, moment în care va avea loc deschiderea în prezenţa autorităţilor din România şi Ucraina. Pentru a putea face traficul funcţional la data amintită au avut loc o serie de întâlniri şi clarificări cu reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Investiţii Rutiere şi alte instituţii care asigura activitatea în noul punct de legătură cu Ucraina", a spus Gabriel Zetea, scrie Agerpres.

Acesta a mai precizat că pentru a putea face operaţional traficul rutier din şi înspre Ucraina, Autoritatea Vamală şi Poliţiei de Frontieră trebuia să aibă toate sistemele funcţionale şi personalul aferent. Noul pod rutier peste râul Tisa dintre România şi Ucraina va funcţiona în paralel cu vechiul pod aflat în exploatare de la începutul anului 2000, situat la o distanţă apreciabilă de noua construcţie.

  Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, traficul rutier pe vechiul pod din lemn şi metal cu un singur sens de circulaţie şi două alei pietonale a crescut simţitor. Pe parcursul acestui an, podul a intrat în proces de reparaţie, structura fiind afectată ca urmare a utilizării îndelungate.

Podul nou construit a costat peste 50 milioane euro şi va conecta municipiul Sighetu Marmaţiei de localitatea Bila Ţerkva din Ucraina. Podul are o lungime de 268 de metri şi a fost proiectat să reziste cel puţin 100 de ani.

Principalele caracteristici ale podului indică un drum nou de 1,2 km, construcţia este formată din alte două poduri paralele, cu o distanţă de 3 metri între ele - un pod pentru fiecare sens de circulaţie, cu o lungime totală de 268 metri, două benzi pe sens, trotuare, 5 poduri de desecare, o intersecţie tip giraţie şi un punct de frontieră. Punctul de frontieră este format din 6 benzi pe sens, 2 benzi pentru autovehicule mici, 2 benzi transport marfă, o bandă pentru Corp Diplomatic şi o bandă pentru transport persoane, 2 clădiri administrative pentru poliţia de frontieră şi vamă şi 4 hale de control, dotate cu toate lucrările necesare pentru a respecta prevederile ghidului Schengen.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan s-a pozat alături de DONALD TRUMP. În poză apare și Mirabela Grădinaru (FOTO)
gandul.ro
image
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
mediafax.ro
image
Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
digi24.ro
image
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
gsp.ro
image
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri: cum au descris-o
digisport.ro
image
România a înființat Alianța celor Patru Națiuni la rugby. Alin Petrache: „Deschide noi drumuri”
click.ro
image
Surse: Nicușor Dan are nume-surpriză pe lista de posibili premieri. De ce scad șansele pentru Grindeanu și Nazare și ce fac USR și AUR
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Momentul în care maşina familiei din Galați este spulberată de tren. Şoferiţa avea permis de trei zile
observatornews.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
cancan.ro
image
Judecătorii au anunțat ce se întâmplă cu CASS la pensiile peste 3.000 lei. Decizia va înfuria toți pensionarii
newsweek.ro
image
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
prosport.ro
image
Salariile magistraților în 2026. Cât ia în mână un judecător sau procuror față de românul cu salariul mediu
playtech.ro
image
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
fanatik.ro
image
Analistul Cristian Roșu: „E posibil să vedem PNL și USR semnând demersul AUR pentru suspendarea președintelui” - INTERVIU
ziare.com
image
Becali l-a numit "vagabond" și i-a dat un Matiz vechi. Acum a venit "răspunsul"
digisport.ro
image
Testul fulger de opt întrebări care îți arată dacă ești incapabilă de empatie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-BOMBĂ făcut de Nicuşor Dan înaintea consultărilor de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Dezvăluiri din celula lui Călin Georgescu! Anunțul soției sale, Cristela
mediaflux.ro
image
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale
click.ro
image
Câți bani a câștigat Dan Alexa la „Asia Express”. Antrenorul a dezvăluit suma încasată
click.ro
image
Soția lui Gheorghe Moldovan a lipsit de la înmormântarea arbitrului. Bărbatul și-a luat viața după ce femeia i-a cerut divorțul
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Frederic al II-lea în Bătălia de la Zorndorf, pictură de Carl Röchling
Miracolul Casei de Brandenburg: Întâmplarea care l-a salvat pe Frederic cel Mare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!”
image
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale

OK! Magazine

image
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el