Final de negocieri între Gică Hagi și FRF. S-a stabilit data la care va fi prezentat oficial noul selecționer al României

Gică Hagi urmează să fie numit din nou selecționerul echipei naționale a României. Pentru el ar fi al doilea mandat în vestiarul tricolorilor, după o primă experiență scurtă în anul 2001.

În acest moment, Federația Română de Fotbal, împreună cu președintele ei Răzvan Burleanu, și Gică Hagi au stabilit ultimele detalii ale colaborării.

FRF a anunțat oficial că luni, 20 aprilie, de la ora 13:30, va avea loc o conferință de presă în care va fi prezentat noul selecționer. La eveniment vor participa Gică Hagi, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță.

„Reprezentanții mass-media sunt invitați luni, 20 aprilie, începând cu ora 13:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferință de presă.

La evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala „Nicolae Dobrin”, vor participa președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și domnul Gheorghe Hagi.

Conferința de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României.

Accesul jurnaliștilor se va face prin strada Vasile Șerbănică și va fi permis începând cu ora 13:00!”, se menționează în comunicatul oficial emis de FRF.