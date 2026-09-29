 Rămâne Gică Hagi pe banca naționalei? Autocritica selecționerului după umilința cu Bosnia: „Cu mine sau fără, trebuie făcut ceva!” | adevarul.ro
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Rămâne Gică Hagi pe banca naționalei? Autocritica selecționerului după umilința cu Bosnia: „Cu mine sau fără, trebuie făcut ceva!”

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După eșecul României cu Bosnia, scor 2-4, Gheorghe Hagi a avut un discurs ferm la conferința de presă. Selecționerul și-a asumat responsabilitatea pentru strategia aleasă, a recunoscut superioritatea adversarului și a avut cuvinte de apreciere pentru Andrei Coubiș. Totodată, Hagi a abordat și subiectul viitorului său pe banca echipei naționale.

Gică Hagi
Gică Hagi Foto: EPA

Tehnicianul a admis că planul stabilit pentru această acțiune nu a dat rezultatele așteptate. Hagi a insistat asupra faptului că deciziile îi aparțin în totalitate, inclusiv alegerea de a împărți lotul în două echipe și de a utiliza formule diferite în cele două meciuri.

„Eram încrezător că vom face un joc bun, voiam să câștigăm. Am avut două zile să pregătim, dar Bosnia ne-a arătat o lecție în seara asta. A arătat ca o echipă care a fost la Mondiale, curaj în joc. Începând și cu mine, din păcate, n-am trecut examenul. E dureros, dar ăsta e fotbalul și cred eu că atât am putut face. Eu sunt principalul vinovat. Eu am planificat aceste două meciuri și celelalte care sunt, dar în special cele două meciuri de acum, cu două echipe, să avem putere, forță, să putem face față la ritmul și intensitatea care sunt în fotbalul european. Se pare că am greșit și îmi asum. Eu sunt principalul vinovat și după aceea vedem.

Nu-mi reproșez nimic, doar spun adevărul. Eu sunt cel care a greșit, eu am planificat totul, îmi asum lucrurile. Am crezut lucrul ăsta pentru că și în vară am văzut mulți jucători, a mers foarte bine. Am crezut că poate merge și acum, dar se pare că nu și atunci trebuie să-mi asum, să ies în față și trebuie să fac mea culpa. Asta e. Vedem în continuare ce vom face!”, a admis Gică Hagi, conform gsp.ro.

„Dacă ne mulțumim cu puțin, puțin o să vină!”

Hagi a explicat strategia din spatele celor două formule de joc ale naționalei. După o partidă în care a identificat puține aspecte care să-l mulțumească, selecționerul a ținut să-l remarce pe Andrei Coubiș. Ulterior, Hagi a vorbit pe larg despre viitorul echipei naționale, subliniind că este nevoie de schimbări și de o nouă direcție.

„Și în Georgia, cu o echipă foarte bună, și cu Țara Galilor, care era cea mai agresivă echipă din calificările pentru Mondial, s-a văzut, lucrurile au mers bine. Așa am crezut că e bine să fac două formații proaspete, luciditate să aibă, chiar dacă un jucător sau altul a mai rămas în teren.

Îl felicit pe Coubiș pe această cale. A făcut un meci foarte bun și în Suedia, și aici. Un băiat tânăr care progresează și care va fi un jucător important al echipei naționale. Absolut nimic pozitiv din acest meci, doar Coubiș, David Matei, care a intrat, băieții tineri. Restul, eu cred că, începând cu mine, am rămas puțin în urmă. Nu ne putem feri. Nu mai e momentul. Totul are un moment care trebuie reflectat foarte, foarte serios: unde mergem, ce trebuie să facem, cum o facem.

Ce am văzut în seara asta, avem de lucrat foarte, foarte mult. Nu știu când am zis bine că România trebuie să construiască o mentalitate de campion. Dacă ne mulțumim cu puțin, puțin o să vină. Am avut încredere, am zis, am planificat anumite lucruri. Eu sunt vinovatul, mi-o asum, așa îmi place și vom vedea. Voi reflecta o noapte, o să dorm bine la Mogoșoaia, o să avem o ședință și vom trata lucrurile foarte serios, pe ce direcție trebuie făcută și cum trebuie mers. Trebuie reflectat foarte, foarte serios!”, a mai spus Hagi.

Pleacă Gică Hagi de la națională?

„Lăsați-mă să dorm o noapte și vom vedea de mâine încolo ce va fi. Contează mai puțin Hagi. Aici e cine lucrează pentru România și trebuie să fie România la mijloc și trebuie făcut ceva foarte, foarte serios. Cu siguranță o să vă zic. Mi-am dorit să fiu la echipa națională, am respectat-o, am făcut, dar trebuie să performăm. Trebuie să ai succes, să-l căutăm, ca să potolim lumea și suporterii. Avem nevoie. România are nevoie de acest lucru, pentru că a dovedit și înainte, și după noi, băieții au dovedit că pot face performanță.

Trebuie să construim o echipă puternică, care are mentalitatea foarte bună. Să mai trăim ce a fost acum doi ani, să mai vorbim de ce a fost? N-are rost. Hai să coborâm cu picioarele pe pământ, să construim ceva puternic care să aducă rezultate, să facă România fericită, să mulțumească media și suporterii, pentru că numai așa îi potolești. Să fim reci, să ne răcim și după să luăm un drum, chiar dacă vine o înfrângere ca aceasta, să te duci clar undeva, să știi ce îți dorești. Cu mine, fără mine, nu mai contează. Să ne ducem sus. Nu există altă cale. Nu putem accepta rezultatul acesta, niciodată. Atunci chiar e dureros. Trebuie reflectat din toate punctele de vedere, începând cu Piața Victoriei. Trebuie să facem ceva pentru România. Lucrăm toți pentru România, nu pentru unul sau pentru celălalt. Cu mine, fără mine, trebuie să ajungem departe. Cum ai auzit, România trebuie să se ducă sus, să facă țara fericită, să facă calificări, să se ducă la nivel foarte bun!”, a mai admis selecționerul României, conform sursei citate anterior.

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