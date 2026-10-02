Pilotul indian al avionului Flydubai care a fost înjunghiat de copilot și a deschis ușa cockpitului pentru a le permite altor persoane să intre a declarat că era hotărât să nu-i lase pe ceilalți pasageri să moară.

Căpitanul Smit Machchhar, pilotul avionului flydubai Foto: Instagram / Smit Machchhar

Comandantul Smit Machchhar a povestit că se afla la podea și era în continuare atacat când și-a dat seama că avionul, care transporta peste 170 de pasageri, pierdea altitudine și că trebuia să facă ceva, transmite BBC.

„Eram întins pe podea, rănit, dar mi-am spus să mai fac o ultimă încercare pentru a deschide ușa din interior”, a declarat el într-o videoconferință cu premierul indian Narendra Modi.

„Au intrat și alți oameni și au avut, de asemenea, un rol [în controlarea situației]. Bineînțeles că luptam pentru propria mea viață, dar, în același timp, știam că nu aveam de gând să-i las pe ceilalți să moară”, a adăugat pilotul.

Zborul FZ1073 al companiei Flydubai, care plecase miercuri dimineață devreme din Dubai și se îndrepta spre Tel Aviv, a pierdut peste 5.200 de metri altitudine la aproximativ două ore și jumătate de la decolare.

Echipajul a transmis mai întâi un semnal de urgență către controlorii de trafic aerian, apoi a setat codul de transponder 7500, care indică o deturnare.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ulterior presei că unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt, înainte de a „încerca, aparent, să prăbușească” avionul.

După ce ceilalți pasageri l-au imobilizat pe atacator, doi piloți de rezervă aflați la bord au reușit să aterizeze în siguranță avionul pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite, la ora locală 06.58.

Machchhar, pe care Netanyahu l-a numit „un adevărat erou”, a fost transportat la un spital din Tabuk, apoi transferat cu avionul la Abu Dhabi. Potrivit informațiilor disponibile, starea sa este stabilă.

Netanyahu a declarat pentru Fox News că atacatorul era cetățean al Omanului și că ancheta a indicat faptul că acesta ar fi trecut printr-un proces de „radicalizare și îndoctrinare islamistă”.

Premierul israelian a mai spus că, după ce atacatorul a fost imobilizat și legat de pasageri și membri ai echipajului, acesta „striga către echipajul avionului «omorâți-mă, omorâți-mă»”, ceea ce, în opinia sa, arată că era suicidar și că „nu există nicio îndoială” în această privință.

Emiratele Arabe Unite au început o anchetă pentru a stabili „dacă incidentul a avut legătură cu vreo activitate sau vreun scop terorist”, potrivit agenției de presă de stat din această țară.