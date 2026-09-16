 Gheorghe Hagi și-ar dori ca o echipă din România să joace finala Europa League la București | adevarul.ro
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Gheorghe Hagi și-ar dori ca o echipă din România să joace finala Europa League la București

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Antrenor al echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi a spus că ar fi extraordinar ca o formație de la noi să dispute finala Europa League din 2028 pe Arena Națională. Cel supranumit „Regele” consideră că echipele din România trebuie să își propună obiective mai ambițioase în cupele europene.

Hagi consideră că echipele de fotbal din România trebuie să-și propună obiective mai înalte
Hagi consideră că echipele de fotbal din România trebuie să-și propună obiective mai înalte Foto: EPAImages

Aflat înaintea debutului ca selecționer într-un meci oficial, în al doilea mandat al său, Hagi a spus: „Ar fi extraordinar să avem o echipă în acea finală, dar important e că România a câștigat lucrul ăsta. E un lucru benefic pentru noi din toate punctele. Atât ca imagine, cât și fotbalistic. Ccred că sunt foarte multe avantaje pentru că echipele românești ar putea să spere la acest lucru și să încerce. De ce nu?', a declarat Hagi.

Selecționerul a remarcat investițiile făcute în fotbalul românesc:„Am văzut că avem oameni care chiar investesc în România. Când se investesc cinci milioane, se cheltuie într-o vară, în România, la nivelul ăsta, eu zic că e un nivel foarte bun. Ca să poți să investești doar din transferuri, să cumperi, să cheltuiești... Eu zic că e un lucru foarte bun', a spus Hagi.

Selecționerul a subliniat că formațiile de fotbal de la noi trebuie să fie mai exigente și să își dorească să ajungă cât mai departe în competițiile europene: „Clar că trebuie să fim mai pretențioși. Trebuie să fim mai exigenți. Trebuie să ne dorim mult mai mult să ajungem și în Champions League, și în Europa League, și în Conference League, să facem un lucru ca să fim acolo în Europa. Echipele cele mai bune din România, care se duc acolo și care participă, trebuie să facă lucrul ăsta. Măcar ca și gând să-și dorească lucrul ăsta. Și atunci vedem dacă se împlinește sau nu”, a concluzionat Hagi.

Comitetul Executiv al UEFA a decis, marți, 15 septembrie, ca finala ediției 2027/2028 a Europa League să se dispute la București, pe Arena Națională. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial. „Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental. După o analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, forul de la Nyon a oferit votul de încredere Capitalei României. Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european, în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la EURO 2020 și EURO U21 din 2023”.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a spus că respectiva hotărâre reprezintă un semnal de încredere din partea UEFA: „Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”.

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