Debutul României în Liga Națiunilor: când și unde se dispută primul meci. Tricolorii au fost sancționați de UEFA

Fanii tricolorilor care vor să fie alături de națională la Stockholm trebuie să se grăbească. România va debuta în noua ediție de Liga Națiunilor pe 25 septembrie, de la ora 21:45, contra Suediei, iar suporterii români au la dispoziție doar 2.200 de locuri pe Strawberry Arena din Solna.

Echipa națională a României Foto: Sportpictures

Biletele pentru partida din deplasare au fost puse în vânzare online pe bilete.frf.ro începând cu data de 25 august. Acestea vor putea fi achiziționate cel târziu până pe 18 septembrie, în limita locurilor disponibile, iar prețul stabilit de organizatorii meciului este de 130 de lei.

Naționala României, pregătită de Gheorghe Hagi, va evolua în Grupa IV din Liga B, alături de Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia.

România, sancționată înaintea duelului cu Bosnia și Herțegovina

Naționala României va disputa cu porțile închise partida cu Bosnia și Herțegovina, programată pe 28 septembrie, în Liga Națiunilor.

Federația Română de Fotbal a anunțat luni că nici măcar copiii nu vor putea asista la meci, în contextul sancțiunii primite. Oficialii FRF au explicat motivul pentru care accesul acestora nu va fi permis, așa cum s-a întâmplat și la alte partide în urma unor sancțiuni dictate de UEFA.

„Fără spectatori cu Bosnia&Herțgovina. Conform deciziei Comisiei de Disciplină a UEFA, meciul România – Bosnia și Herțegovina, programat în data de 28 septembrie 2026, pe Arena Națională, se va disputa fără spectatori. De această dată, nu va fi permis nici accesul copiilor. Cu toate că în trecut, la partidele cu Norvegia și Andorra, atmosfera a reprezentat un succes emoțional, decizia FRF pentru meciul de la finalul lunii septembrie are la bază concluzii trase din experiențele anterioare și principii stricte de echitate și siguranță.

Federația Română de Fotbal nu poate permite ca accesul să fie rezervat doar școlilor și academiilor din București sau din proximitatea Capitalei, fiind obligată să asigure egalitatea de șanse pentru zeci de mii de copii care își doresc să vină din toate colțurile țării, chiar și din județe îndepărtate precum Bihor, Maramureș, Botoșani sau Suceava.

O astfel de desfășurare logistică devine însă imposibil de gestionat în siguranță deplină din cauza a două riscuri majore: pe de o parte, meciul se dispută la 21:45, iar a doua zi este zi de școală și ar forța copiii să lipsească, afectându-le programul educațional; iar pe de altă parte, plecarea de la stadion după miezul nopții și parcurgerea drumului de întoarcere, chiar și 9-10 ore pe timp de noapte, ar supune minorii și însoțitorii lor unor riscuri majore de oboseală și siguranță rutieră, o responsabilitate pe care FRF consideră că nimeni nu ar trebui să și-o asume. Hai, România! Ne vedem pe stadion la meciul cu Suedia!”, se arată într-un comunicat.

De unde a apărut sancțiunea?

UEFA a decis ca România să dispute un meci fără spectatori, ca urmare a incidentelor de la partida dintre România și Kosovo, din ediția precedentă a Ligii Națiunilor.

Partida respectivă a fost întreruptă după ce jucătorii kosovari au părăsit terenul fără acordul arbitrului. După aproximativ o oră de așteptare, centralul a decis să încheie definitiv meciul, iar ulterior România a primit victoria la masa verde. Pe lângă sancțiunea sportivă, Federația Română de Fotbal a fost amendată cu 128.000 de euro.

Programul complet al României:

Suedia - România, 25 septembrie (21:45);

România - Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45);

Polonia - România, 2 octombrie (21:45);

România - Suedia, 5 octombrie (21:45);

România - Polonia, 14 noiembrie (21:45);