 Cele cinci criterii ale lui Hagi care fac diferența între tricolori: „Unul mai bun decât toți!”. Selecționerul vrea locul 1 în grupă și adversari de top | adevarul.ro
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Cele cinci criterii ale lui Hagi care fac diferența între tricolori: „Unul mai bun decât toți!”. Selecționerul vrea locul 1 în grupă și adversari de top

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Noul selecționer al României, Gică Hagi, a vorbit luni, 17 august, despre planurile sale la echipa națională și despre criteriile pe care le va folosi atunci când va alege jucătorii convocați.

Gică Hagi Foto/EPA
Gică Hagi Foto/EPA

Unul dintre subiectele abordate la conferința de presă a fost reprezentat de tinerii români care evoluează în străinătate. Întrebat dacă își va folosi influența pentru a-i convinge pe fotbaliștii de 14, 15 sau 16 ani să reprezinte România, în locul altor naționale, Hagi a transmis că este dispus să se implice. Selecționerul a explicat însă că o astfel de intervenție are sens doar în cazul jucătorilor care au fost urmăriți și evaluați o perioadă mai lungă. În viziunea sa, la prima reprezentativă trebuie să ajungă cei mai buni fotbaliști disponibili, indiferent de locul în care aceștia își desfășoară activitatea.

Cele cinci criterii ale lui Hagi

Hagi a dezvăluit că procesul său de selecție se bazează pe cinci niveluri, pe care le ia în calcul înainte de a lua o decizie în privința unui jucător. Astfel, selecția nu se rezumă doar la forma de moment, ci presupune o evaluare mai amplă a fotbalistului. Selecționerul a fost întrebat și despre posibilitatea ca România să aibă, în viitor, un fotbalist capabil să atingă nivelul pe care l-a avut el în perioada de glorie.

Lucrez, sunt angajat la echipa națională, lucrez pentru România, să fii 100% sigur că voi face treaba asta. Dacă se tratează de ceva special, pentru că la loturile naționale întotdeauna trebuie să rămână cei care... Știți alea 5 trepte ale mele de selecție? La mine nu există slab! Există bun, foarte bun, excelent, fantastic și geniu. Deci pe astea 5 criterii eu selectez jucătorii. Bun și foarte bun înseamnă că e jucător de echipă, iar ceilalți din categoriile respective fac diferența. Așa că... Cum văd eu lucrurile, nu contează vârsta. Eu sunt la federație și trebuie să găsim jucătorii cărora le-a dat Dumnezeu și care pot și vor, cei care vor cu totul, nu cu jumătate de normă, part-time!, a declarat Gică Hagi, la conferință.

Principalul obiectiv al naționalei a fost setat 

Hagi a discutat, de asemenea, despre obiectivul primei reprezentative în Liga Națiunilor și despre ceea ce își propune în noul său mandat pe banca României.

Sunt 100% sigur că va fi unul mai bun decât toți. Trebuie să fie cineva care să fie mai bun decât cel din spate, care rămâne un exemplu. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa, nu există alt obiectiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, știm că întâlnim echipe bune. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă, ca să am ocazia să mă verific și să mă duelez cu antrenorii!”, a mai admis Hagi.

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