 Ianis Hagi și-a găsit echipă. A acceptat transferul într-o țară marcată de război | adevarul.ro
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Ianis Hagi și-a găsit echipă. A acceptat transferul într-o țară marcată de război

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Ianis Hagi este foarte aproape de o nouă experiență în carieră, de această dată în Israel. Internaționalul român ar fi ajuns la un acord cu Maccabi Tel Aviv, iar transferul său de la Alanyaspor a intrat în etapa finală.

Ianis Hagi
Ianis Hagi Foto: Facebook

Hagi este așteptat astăzi să efectueze astăzi vizita medicală, ultimul pas important înainte ca mutarea să poată fi anunțată oficial. Fotbalistul trebuie să ajungă în Israel pentru a finaliza procedurile necesare și pentru a pune la punct ultimele detalii ale contractului. Dacă rezultatele controalelor medicale nu vor ridica probleme, Ianis va putea semna cu formația israeliană și își va începe astfel aventura într-un nou campionat, conform Fanatik. Românul a ajuns la Alanyaspor în vara lui 2025, iar perioada petrecută în Turcia se apropie acum de final.

„Acum depinde totul de Ianis și de tatăl lui!”

Mutarea a fost comentată și de Ioan Becali, care a oferit detalii despre discuțiile purtate cu oficialii lui Maccabi Tel Aviv. Agentul consideră că propunerea clubului israelian este una avantajoasă pentru Hagi și a subliniat că partea financiară a acordului este una atractivă pentru fotbalist.

„Am auzit de oferta asta. E și bine, e și… depinde de Ianis cum se gândește. Maccabi Tel Aviv e o echipă care poate să îți ofere și 1 milion, și 1,2 milioane de euro salariu. E o echipă care joacă în cupele europene (n.r. a jucat în Conference League, fiind eliminată). Acum depinde totul de Ianis și de tatăl lui, pentru că Ianis acum e un bărbat de 27 de ani, nu mai e un copil. Are copil, Hagi e bunic. Ianis e în stare să hotărască. Dar e și chestia asta, că joci peste tot, te antrenezi acolo, acolo. Doamne ferește de mai rău mai târziu. Nu e ușor să te decizi!, a admis Ioan Becali, conform sursei citate anterior.

Venirea lui Hagi poate provoca o plecare de la Maccabi

Transferul lui Ianis Hagi la Maccabi Tel Aviv nu se rezumă doar la negocierile dintre fotbalist și club. Formația israeliană trebuie să rezolve și o problemă legată de componența lotului, deoarece regulamentul permite înscrierea a cel mult opt jucători străini. Cum Maccabi a ajuns deja la limita permisă, sosirea internaționalului român ar însemna automat eliberarea unui loc. Astfel, clubul ar trebui să se despartă de unul dintre actualii fotbaliști străini pentru ca Hagi să poată fi legitimat.

Presa israeliană susține că Ion Nicolaescu, atacantul moldovean în vârstă de 28 de ani, este principalul candidat pentru o eventuală ieșire din lot. Situația sa este complicată și de o accidentare serioasă, Nicolaescu suferind o ruptură a ligamentului încrucișat.

Dacă mutarea lui Hagi va fi finalizată, Maccabi ar trebui să găsească rapid o soluție pentru a-i face loc lui Ianis înainte de încheierea perioadei de transferuri. Cluburile din Israel mai au timp până pe 15 septembrie, la ora 23:59, pentru a încheia transferurile din această perioadă de mercato.

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