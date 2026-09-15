Arena Națională va fi modernizată înaintea finalei Europa League. Primarul Capitalei a făcut anunțul

Arena Națională va intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare înaintea finalei Europa League din 2028. Anunțul a fost făcut marți de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Arena Națională Foto: Inquam

El a menţionat, într-o postare pe Facebook, că, în primăvară, Primăria Capitalei a lucrat alături de FRF la dosarul de candidatură, asumându-şi amenajarea spaţiilor de interes pentru suporteri, zone care urmează să fie stabilite de comun acord cu Federaţia Română de Fotbal. În plus, PMB va asigura un plan de mobilitate şi management urban, în special pe traseul de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă până la stadion şi zonele amenajate pentru suporteri în oraş. Până atunci vor fi închise majoritatea şantierelor din Capitală, a completat primarul general, conform Agerpres.

„Deja am vorbit cu domnul Răzvan Burleanu!”

Conform acestuia, la Arena Naţională vor avea loc reparaţii la structură şi acoperiş, lucrări pentru care s-a semnat contractul de achiziţie publică în această lună. Urmează să fie înlocuite, totodată, ecranele LED ale tabelei de marcaj (videocub), iar procedura de achiziţie publică va fi iniţiată în perioada imediat următoare.

Vor fi efectuate şi lucrări de modernizare a echipamentelor şi sistemelor pentru broadcasting, transmisie TV şi media, dar şi pentru zona vestiarelor şi a staff-urilor, zona băncilor de rezervă.

„Deja am vorbit cu domnul Răzvan Burleanu şi l-am felicitat pentru această iniţiativă şi reuşită. Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu tot ceea ce avem de făcut pentru a folosi această oportunitate în beneficiul fotbalului şi al oraşului nostru!”, a precizat Ciucu, pe rețelele de socializare.

Federaţia Română de Fotbal a informat că finala Europa League urmează să se dispute în 2028 la Bucureşti, pe Arena Naţională, conform unei decizii luate marţi de Comitetul Executiv al UEFA.