Hagi a ales! Selecționerul a anunțat lotul preliminar pentru primele meciuri ale României din Liga Națiunilor

Gheorghe Hagi, în vârstă de 61 de ani, a făcut public duminică lotul preliminar pentru prima sa acțiune oficială în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor debuta în Liga Națiunilor.

Gică Hagi, selecționerul României Foto: Sportpictures

Lista este una foarte largă și cuprinde 48 de fotbaliști, urmând ca Gheorghe Hagi să reducă numărul acestora înaintea reunirii.

Tehnicianul constănțean a inclus în lotul lărgit jucători care evoluează atât în campionatul intern, cât și în străinătate. Dintre aceștia vor fi aleși fotbaliștii care vor participa la cele patru partide programate în prima fereastră FIFA din această toamnă.

Duelurile României:

Suedia – România, 25 septembrie, Strawberry Arena;

România – Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie, Arena Națională, fără spectatori, ca urmare a sancțiunii UEFA;

Polonia – România, 2 octombrie, Varșovia;

România – Suedia, 5 octombrie, Arena Națională.

Lista finală pentru această serie de meciuri ar urma să fie stabilită în jurul datei de 20 septembrie, înaintea reunirii lotului la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.

Lotul extins ales de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor

PORTARI:

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI:

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI:

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).