 Hagi a ales! Selecționerul a anunțat lotul preliminar pentru primele meciuri ale României din Liga Națiunilor | adevarul.ro
search
Duminică, 6 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Hagi a ales! Selecționerul a anunțat lotul preliminar pentru primele meciuri ale României din Liga Națiunilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Gheorghe Hagi, în vârstă de 61 de ani, a făcut public duminică lotul preliminar pentru prima sa acțiune oficială în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor debuta în Liga Națiunilor.

Gică Hagi, selecționerul României
Gică Hagi, selecționerul României Foto: Sportpictures

Lista este una foarte largă și cuprinde 48 de fotbaliști, urmând ca Gheorghe Hagi să reducă numărul acestora înaintea reunirii.

Tehnicianul constănțean a inclus în lotul lărgit jucători care evoluează atât în campionatul intern, cât și în străinătate. Dintre aceștia vor fi aleși fotbaliștii care vor participa la cele patru partide programate în prima fereastră FIFA din această toamnă.

Duelurile României:

  • Suedia – România, 25 septembrie, Strawberry Arena;
  • România – Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie, Arena Națională, fără spectatori, ca urmare a sancțiunii UEFA;
  • Polonia – România, 2 octombrie, Varșovia;
  • România – Suedia, 5 octombrie, Arena Națională.

Lista finală pentru această serie de meciuri ar urma să fie stabilită în jurul datei de 20 septembrie, înaintea reunirii lotului la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.

Lotul extins ales de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor

PORTARI:

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI:

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI:

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
digi24.ro
image
Prima reacție a lui Putin după ce i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Un ordin rapid a fost dat de liderul Rusiei
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu, analiză de weekend: SUA caută o ieșire controlată din Ucraina. România, între Berlin și Ankara
gandul.ro
image
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
mediafax.ro
image
Gigi Becali îl cedează pe Tavi Popescu! Atacantul va juca la o rivală din SuperLiga: “Îl dau imediat! Nu mai discutăm”
fanatik.ro
image
Primar din Ucraina arestat în România. Era dat în urmărire internațională pentru fapte de corupție, iar judecătorii români au decis extrădarea lui
libertatea.ro
image
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Cristi Chivu a intrat pe teren după ”nebunia” din Inter - Napoli și ce a urmat i-a lăsat pe toți fără cuvinte
digisport.ro
image
Rămâne FCSB fără antrenor? Echipa dă vina pe Kovács pentru înfrângerea cu Dinamo
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Mama care şi-a pierdut copilul de un an pe bulevard s-a ales cu dosar penal. Ce le-a declarat poliţiştilor
observatornews.ro
image
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
cancan.ro
image
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
prosport.ro
image
De ce cerul este uneori mov sau portocaliu la apus. Fenomenul pe care puțini îl înțeleg
playtech.ro
image
Gigi Becali a anunţat unde va juca Drăguş la FCSB! Cum arată echipa roş-albaştrilor după noile transferuri
fanatik.ro
image
O cunoscută prezentatoare TV a fost condamnată la moarte într-un dosar uriaș de droguri. Ce au găsit anchetatorii
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
digisport.ro
image
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Alinei Ceușan după renovare. După ce s-a mutat din Cluj, influencerița și-a cumpărat o vilă veche în București și a modernizat-o. Arată ca din povești! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Testamentul secret al Prințesei Diana. A scris totul cu câteva zile înainte de accident
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
click.ro
image
Charlie Ottley transformă o clădire de 120 de ani din România într-un pub englezesc. „Era aproape de prăbușirea totală”
click.ro
image
Așa arată Silvia Dumitrescu, în costum de baie, la 66 de ani! Verdictul stiliștilor: „Nu este ceva dizgrațios!”
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Mareșalul Gheorghi Jukov în octombrie 1941
Jukov, Stalin și misterul celor 170 de divizii sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se construiește cel mai mare Lidl din România. Magazinul va avea peste 3.200 mp
image
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta