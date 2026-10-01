Deranjat că n-a jucat cu Norvegia, Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei

La puțin timp după ce a ajuns în Danemarca, alături de colegii săi, Cristiano Ronaldo a decis să părăsească lotul Portugaliei! Antrenorul principal, Jorge Jesus, și președintele federației, Pedro Proença, au încercat să-l convingă să rămână. Aceștia s-au deplasat la aeroport, însă nu au reușit să-l facă pe CR7 să se răzgândească.

Cristiano Ronaldo a privit trist meciul cu Norvegia de pe banca rezervelor Foto: EPAImages

Cu o zi înainte, Jorge Jesus a declarat că nu există niciun conflict între el și Cristiano Ronaldo. Selecționerul a spus, totuşi, că fotbalistul a fost dezamăgit pentru că nu a jucat în partida contra Norvegiei (2-1), duminică. După meciul de la Oslo, Cristiano Ronaldo a plecat direct spre vestiar, fără a se alătura colegilor care i-au salutat pe suporterii portughezi din tribune. „Și eu am fost jucător... Când petreci 20 sau 30 de minute făcând încălzirea şi apoi nu intri pe teren... Nimeni nu este mulţumit", a încercat să explice situația Jorge Jesus.

Antrenorul lusitan a adăugat că i-a spus lui Ronaldo înainte de meci că nu va fi titular, dar că ar putea apela la el pe finalul partidei. Selecţionerul a mai precizat că Ronaldo se va antrena în mod normal joi, dar că intenţionează să-l titularizeze pe Gonçalo Ramos în vârful atacului portughez, împotriva Danemarcei. Și din câte se pare această ultimă declarație l-a deranjat cel mai tare pe starul lusitan.

După ce a ajuns în Danemarca alături de restul lotului pentru a treia etapă a Ligii Națiunilor, Cristiano Ronaldo a decis, în cele din urmă, să părăsească echipa națională. Câștigătorul a cinci Baloane de Aur a plecat de la stadionul unde echipa urma să se antreneze și s-a îndreptat spre hotel pentru a-și lua bagajul. Ulterior, a cerut ca avionul său privat să vină de la Madrid pentru a-l prelua din Copenhaga.

Aflând despre plecarea lui Ronaldo, Jorge Jesus și Pedro Proença s-au grăbit să ajungă la aeroport, sperând să-l facă să se răzgândească. Potrivit publicației „Marca”, cei doi au încercat până în ultima clipă să-l convingă pe căpitanul portughez să rămână alături de echipă, însă fără succes. Ronaldo a rămas ferm pe poziție și, în cele din urmă, s-a îmbarcat în avionul său.

Aeronava jucătorului portughez a aterizat în capitala Danemarcei în jurul orei 22.15, înainte de a decola din nou spre Madrid la 23.35. Plecarea precipitată a lui Ronaldo ar putea coincide cu sfârșitul activității sale la echipa Portugaliei pentru care a jucat două decenii.