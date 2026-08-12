Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, modelul și influencerița Georgina Rodríguez, în cadrul unei ceremonii civile desfășurate în Portugalia.

Cei doi și-ar fi unit destinele pe 11 august, în orașul de coastă Cascais, în apropiere de Lisabona. La ceremonie au participat și cei cinci copii ai cuplului, potrivit presei portugheze, care a descris evenimentul drept „nunta anului”.

Ronaldo a anunțat căsătoria printr-o fotografie publicată pe Instagram, în care apar două mâini purtând verighete. Imaginea a strâns peste trei milioane de aprecieri în doar 30 de minute.

Nunta vine la doar câteva zile după o confuzie care a făcut senzație în Portugalia. Săptămâna trecută, mii de fani s-au adunat în fața Catedralei din Funchal, în Madeira, convinși că acolo urma să aibă loc nunta lui Ronaldo și Georgina. Informația fusese lansată de tabloidul britanic „The Sun” și s-a răspândit rapid în presa internațională.

Fanii au avut însă parte de o surpriză: în catedrală se căsătorea un cuplu portughez obișnuit, originar din Madeira și stabilit în Franța. Mulțimea adunată în oraș, mulți dintre oameni purtând tricouri cu numărul 7 al lui Ronaldo, a transformat nunta celor doi necunoscuți într-un eveniment neașteptat. Unul dintre invitați a glumit că nuntașii „se simt faimoși”.

Fotbalistul portughez și Georgina Rodríguez formează un cuplu de aproximativ 10 ani. Cei doi s-au cunoscut într-un magazin Gucci din Madrid, unde Georgina lucra la acea vreme, în perioada în care Ronaldo evolua pentru Real Madrid.

Cei doi și-au anunțat logodna în august 2025, când Georgina a publicat o fotografie cu inelul și mesajul: „Da. În această viață și în toate celelalte”.

Ronaldo, care a evoluat de-a lungul carierei la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus și Al-Nassr, continuă să joace pentru echipa națională a Portugaliei. Fotbalistul se apropie de recordul de 1.000 de goluri marcate în carieră.