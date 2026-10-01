Ce îi face pe români să lase Anglia pentru Spania? Explicaţiile unui român care a locuit 9 ani în Londra: „E o țară depresivă, cu oameni reci și răi”

Un român care a locuit timp de 9 ani în Londra explică, din punctul său de vedere, motivele pentru care tot mai mulţi conaţionali aleg în ultima vreme să părăsească Marea Britanie în favoarea Spaniei.

După 8 ani în Londra, Mihai Cozma s-a mutat în Spania. Foto: Facebook-Mihai Cozma

Mihai Cozma a stat nouă ani în Londra, a avut un loc de muncă bun și nu s-a plâns de lipsa oportunităților. Cu toate acestea, a ajuns să creadă că Marea Britanie nu este locul în care își dorește să trăiască. A lăsat Anglia în urmă și s-a mutat în Spania, unde viața lui a luat o turnură cu totul diferită.

În Londra, Mihai Cozma era unul dintre numeroșii români care își vedeau de viața lor, fără să iasă prea mult în evidență. Avea un job bun și încerca să se facă remarcat în comunitate şi chiar lansase un vlog și publica în mod constant pe un grup destinat românilor din Harrow, Stanmore și Enfield.

„Câştigi mai mulţi bani în Anglia. Dar de ce se mută tot mai mulţi români aici, în Spania? (...) În ultimii ani, tot mai mulţi români din Marea Britanie îşi pun aceeaşi întrebare: merită să rămân aici pentru un salariu în lire, dar să stau sub un cer cenuşiu, merită să plătesc chirii uriaşe şi facturi sufocante, sau e timpul pentru o schimbare?”, îşi începe Mihai Cozma explicaţiile.

Cu toate acestea, spune el, a ajuns să simtă că nu-şi mai găseşte locul în Marea Britanie şi, după ce a cântărit toate argumentele pro şi contra, a decis să se mute în Spania. Mihai a ales Benidorm, oraș aflat pe malul Mediteranei, iar aici a reușit să-și construiască „o comunitate” online mult mai mare decât cea pe care o avea în Marea Britanie.

În unul dintre numeroasele materialele video publicate pe Facebook, privind retrospectiv la anii petrecuți în Londra, Mihai Cozma spune că Marea Britanie i-a oferit stabilitate financiară și multe oportunități, dar nu și viața pe care și-o dorea şi explică de ce tot mai mulţi români aleg să părăsească Regatul şi să se stabilească în alte ţări.

„Am locuit 9 ani în Londra. Financiar a fost OK, oportunități din orice unghi, dar e o țară depresivă, cu oameni reci și răi. Nu e de trăit in UK din perspectiva mea”, spune el, printre alte argumente.

Pagina sa de Facebook se apropie acum de 100.000 de urmăritori și a devenit una dintre sursele de informații urmărite de românii interesați de viața din Spania. În prezent, conținutul său se concentrează în special pe lucruri cât se poate de practice: ce poate face o persoană cu salariul minim, cum se găsește și se închiriază o locuință, dar și despre locuri de vizitat și variante de petrecere a timpului liber.