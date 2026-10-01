 Ce îi face pe români să lase Anglia pentru Spania? Explicaţiile unui român care a locuit 9 ani în Londra: „E o țară depresivă, cu oameni reci și răi” | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ce îi face pe români să lase Anglia pentru Spania? Explicaţiile unui român care a locuit 9 ani în Londra: „E o țară depresivă, cu oameni reci și răi”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un român care a locuit timp de 9 ani în Londra explică, din punctul său de vedere, motivele pentru care tot mai mulţi conaţionali aleg în ultima vreme să părăsească Marea Britanie în favoarea Spaniei.

După 8 ani în Londra, Mihai Cozma s-a mutat în Spania.
După 8 ani în Londra, Mihai Cozma s-a mutat în Spania. Foto: Facebook-Mihai Cozma

Mihai Cozma a stat nouă ani în Londra, a avut un loc de muncă bun și nu s-a plâns de lipsa oportunităților. Cu toate acestea, a ajuns să creadă că Marea Britanie nu este locul în care își dorește să trăiască. A lăsat Anglia în urmă și s-a mutat în Spania, unde viața lui a luat o turnură cu totul diferită.

În Londra, Mihai Cozma era unul dintre numeroșii români care își vedeau de viața lor, fără să iasă prea mult în evidență. Avea un job bun și încerca să se facă remarcat în comunitate şi chiar lansase un vlog și publica în mod constant pe un grup destinat românilor din Harrow, Stanmore și Enfield.

„Câştigi mai mulţi bani în Anglia. Dar de ce se mută tot mai mulţi români aici, în Spania? (...) În ultimii ani, tot mai mulţi români din Marea Britanie îşi pun aceeaşi întrebare: merită să rămân aici pentru un salariu în lire, dar să stau sub un cer cenuşiu, merită să plătesc chirii uriaşe şi facturi sufocante, sau e timpul pentru o schimbare?”, îşi începe Mihai Cozma explicaţiile.  

Cu toate acestea, spune el, a ajuns să simtă că nu-şi mai găseşte locul în Marea Britanie şi, după ce a cântărit toate argumentele pro şi contra, a decis să se mute în Spania. Mihai a ales Benidorm, oraș aflat pe malul Mediteranei, iar aici a reușit să-și construiască „o comunitate” online mult mai mare decât cea pe care o avea în Marea Britanie.

În unul dintre numeroasele materialele video publicate pe Facebook, privind retrospectiv la anii petrecuți în Londra, Mihai Cozma spune că Marea Britanie i-a oferit stabilitate financiară și multe oportunități, dar nu și viața pe care și-o dorea şi explică de ce tot mai mulţi români aleg să părăsească Regatul şi să se stabilească în alte ţări.

„Am locuit 9 ani în Londra. Financiar a fost OK, oportunități din orice unghi, dar e o țară depresivă, cu oameni reci și răi. Nu e de trăit in UK din perspectiva mea”, spune el, printre alte argumente.

Pagina sa de Facebook se apropie acum de 100.000 de urmăritori și a devenit una dintre sursele de informații urmărite de românii interesați de viața din Spania. În prezent, conținutul său se concentrează în special pe lucruri cât se poate de practice: ce poate face o persoană cu salariul minim, cum se găsește și se închiriază o locuință, dar și despre locuri de vizitat și variante de petrecere a timpului liber.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Tomac, Veștea, Mureșan, trei eroi de comedie într-o mare tragedie: democrația românească. Cronica scurtă a celei mai lungi crize politice din zilele noastre
gandul.ro
image
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
mediafax.ro
image
Cristiano Ronaldo – când celebritatea îți ia mințile! Marcel Pușcaș, opinie tranșantă după fuga lui CR7 din cantonamentul Portugaliei
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
Valentina Pelinel a ”dat din casă”, după 8 ani de căsnicie cu Cristi Borcea: ”Ne spunem asta în fiecare zi”
digisport.ro
image
O femeie a murit după 14 ani de comă. A născut un băiețel în 2012, dar nu și-a mai revenit niciodată
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Cât valorează 15 ani de contribuții la pensie. Diferența dintre un român plătit cu salariul minim și unul cu salariul mediu
playtech.ro
image
Revoluția zecilor de milioane de euro în fața căreia FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova nici nu se văd: „O echipă cu buget cât tot play-off-ul”
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Cazinoul din Constanța este finalist în prestigioasa competiție European Museum Academy Awards 2026, din Spania
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 octombrie 2026. Mai multe zodii au noroc de bani la început de lună
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
click.ro
image
O femeie a murit după 14 ani de comă. A născut un băiețel în 2012, dar nu și-a mai revenit niciodată
click.ro
image
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson, Foto Instagram (1) jpg
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului