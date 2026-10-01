Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a vorbit, la deschiderea Repatriot, despre motivele pentru care românii au plecat din țară și despre sacrificiile făcute pentru a-și construi o viață în străinătate. „Nimeni nu-și împachetează viața într-o valiză de bine”, a spus Coteț. În același timp, președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe românii din diaspora să „testeze România”.

Mihai Coteț, vicepreședintelui Senatului Foto: FB

Mesajele au fost transmise joi, 1 octombrie, în cadrul evenimentelor RePatriot, care reunesc antreprenori, manageri și profesioniști români din țară și din diaspora. Cea de-a XI-a ediție a RePatriot Summit are loc între 1 și 4 octombrie, la București, Mamaia și în Dobrogea.

Mihai Coteț a vorbit despre relația dintre stat și românii plecați în străinătate și despre nevoia ca experiența acumulată de aceștia peste hotare să fie folosită pentru dezvoltarea României.

„Înainte de a fi politician și vicepreședinte al Senatului, eu sunt antreprenor. Am venit prima dată la Repatriot, tot ca antreprenor, din dorința de a construi punți reale între românii de pretutindeni și țară”, a afirmat vicepreședintele Senatului, potrivit Mediafax.

Coteț a spus că autoritățile nu pot promite că toate problemele țării vor fi rezolvate rapid.

„Nu pot să stau azi în fața dumneavoastră și să vă spun că de mâine în România totul va fi bine. Nu ar fi corect. Știm unde am greșit și știm că avem enorm de mult de muncă pentru a repara. Adevărul este că mulți dintre dumneavoastră ați plecat pentru că România nu v-a oferit la momentul potrivit oportunitățile pe care le meritați”, a afirmat Mihai Coteț.

Vicepreședintele Senatului a subliniat că în spatele poveștilor de succes ale românilor din diaspora se află ani de muncă și sacrificii.

„Nimeni nu-și împachetează viața într-o valiză de bine. În spatele fiecărei povești de succes sunt ani de muncă, sacrificii, dorul de casă și curajul de a lua de la capăt într-o altă țară. Și totuși, mulți dintre dumneavoastră ați reușit”, a transmis Coteț.

„România are nevoie de voi. Acum, poate mai mult ca niciodată. Are nevoie de experiența voastră. Are nevoie de expertiza voastră”, a mai transmis acesta.

Nicușor Dan: „Îndemnul meu pentru Diaspora este să testați România”

„Dumneavoastră ați performat într-un mediu competitiv și, datorită acestui fapt, aveți o experiență care poate fi utilă unei țări în dezvoltare cum este România astăzi. Mediul privat este motorul economiei”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a abordat și întrebarea pe care o întâlnește frecvent în discuțiile cu românii din diaspora: „de ce aș veni acasă?”.

„Îndemnul meu pentru Diaspora este să testați România. Să testați sistemul medical din România, pentru că, cu toate neajunsurile, cu toate disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, la Gala RePatriot Foto: FB

El a menționat că echipamentele medicale din România nu mai sunt cele de acum două decenii și că există medici formați în clinici importante din străinătate.

„Trăim într-o lume liberă, și e bine ca oamenii să vină acasă, e bine ca oamenii să rămână acolo și să colaboreze, să se intereseze de România, e opțiunea fiecăruia”, a spus Nicușor Dan.

La evenimentele RePatriot participă peste 300 de antreprenori, manageri și profesioniști români din țară și din diaspora.