ANAF ia la verificat piața mașinilor second-hand. 35 de firme, cu autoturisme de peste 38 de milioane de euro, vizate în prima etapă

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a declanșat o amplă acțiune de verificare a comerțului cu autoturisme second-hand. În prima etapă sunt vizate 35 de entități, pentru care inspectorii au identificat un stoc de autoturisme evaluat la peste 38 de milioane de euro.

Antifrauda a demarat controale pe piața mașinilor second hand Foto: DGAF

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a început, la nivel național, „Acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, care vizează operatorii economici implicați în comercializarea și intermedierea autoturismelor second-hand.

În prima etapă a acțiunii, inspectorii antifraudă au selectat 35 de entități în urma unei analize de risc. Pentru acestea a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată la peste 38 de milioane de euro.

Ce verifică inspectorii ANAF

Acțiunea urmărește să stabilească dacă activitatea economică desfășurată efectiv de firmele din domeniu este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiar-contabile.

Inspectorii vor verifica, printre altele, dacă autoturismele existente fizic în parcurile auto corespund cu cele înscrise în evidențele operatorilor economici și vor urmări proveniența mașinilor și circuitul comercial al acestora.

Fiscul face controale pe piața masșinilor SH Foto: DGAF

De asemenea, verificările vizează achizițiile intracomunitare și modul în care acestea sunt declarate, precum și respectarea condițiilor pentru aplicarea regimului special de TVA destinat bunurilor second-hand.

Un alt obiectiv îl reprezintă compararea prețurilor de comercializare cu valorile înscrise în documentele fiscale și verificarea înregistrării integrale a vânzărilor și a veniturilor obținute.

Potrivit DGAF, un element central al acțiunii îl constituie reconstituirea circuitului economic și fiscal al fiecărui autoturism verificat.

Ce riscuri fiscale urmărește Antifrauda

ANAF are în vedere, în cadrul acțiunii, mai multe categorii de riscuri fiscale asociate comerțului cu mașini second-hand.

Printre acestea se află nedeclararea integrală a veniturilor, nefiscalizarea unor vânzări, diminuarea valorii declarate a autoturismelor și aplicarea necorespunzătoare a regimului special de TVA.

Inspectorii verifică, de asemenea, eventuale diminuări nejustificate ale marjei comerciale, declararea necorespunzătoare a achizițiilor intracomunitare și existența unor diferențe între stocul fizic și cel înregistrat în evidențele contabile.

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Acțiunea vizează și situațiile în care sunt utilizate forme de intermediere care, potrivit DGAF, nu reflectă realitatea economică a operațiunilor.

Cum au fost selectate firmele

35 de firme au intrat în vizorul ANAF Foto: DGAF

Cele 35 de entități au fost selectate pe baza informațiilor fiscale și operative disponibile la nivelul DGAF și a unor indicatori de risc specifici domeniului comerțului cu autoturisme second-hand.

În analiza de risc au fost luate în calcul, între altele, volumul autoturismelor oferite spre vânzare în raport cu activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare, regimul de TVA utilizat și diferențele dintre informațiile publice privind prețurile și datele fiscale disponibile autorității.

DGAF a analizat, de asemenea, eventualele neconcordanțe privind stocurile și fluxurile comerciale ale operatorilor economici.

DGAF: „Abordarea noastră este una bazată pe trasabilitate”

Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală spun că verificările urmăresc circuitul autoturismului de la achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării.

„Prin Acțiunea ATOM urmărim să analizăm circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand și să verificăm dacă acesta este reflectat în mod corespunzător din punct de vedere fiscal.

Abordarea noastră este una bazată pe trasabilitate: de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție, până la vânzarea către client și înregistrarea încasării”, transmite DGAF.

Potrivit instituției, verificările urmăresc și identificarea eventualelor neconcordanțe și riscuri fiscale, precum și asigurarea unui tratament fiscal egal pentru operatorii economici.

Ce se întâmplă dacă sunt găsite nereguli

În cazul în care inspectorii identifică încălcări ale legislației fiscale, acestea vor fi documentate, iar pentru fiecare situație vor fi dispuse măsuri în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.

Rezultatele acțiunii vor fi centralizate și analizate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

ANAF precizează că informațiile privind rezultatele verificărilor care pot fi făcute publice vor fi comunicate ulterior, cu respectarea prevederilor legale referitoare la secretul fiscal.