 ANAF ia la verificat piața mașinilor second-hand. 35 de firme, cu autoturisme de peste 38 de milioane de euro, vizate în prima etapă | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

ANAF ia la verificat piața mașinilor second-hand. 35 de firme, cu autoturisme de peste 38 de milioane de euro, vizate în prima etapă

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a declanșat o amplă acțiune de verificare a comerțului cu autoturisme second-hand. În prima etapă sunt vizate 35 de entități, pentru care inspectorii au identificat un stoc de autoturisme evaluat la peste 38 de milioane de euro.

Inspectori ANAF într-o parcare
Antifrauda a demarat controale pe piața mașinilor second hand Foto: DGAF

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a început, la nivel național, „Acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, care vizează operatorii economici implicați în comercializarea și intermedierea autoturismelor second-hand.

În prima etapă a acțiunii, inspectorii antifraudă au selectat 35 de entități în urma unei analize de risc. Pentru acestea a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată la peste 38 de milioane de euro.

Ce verifică inspectorii ANAF

Acțiunea urmărește să stabilească dacă activitatea economică desfășurată efectiv de firmele din domeniu este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiar-contabile.

Inspectorii vor verifica, printre altele, dacă autoturismele existente fizic în parcurile auto corespund cu cele înscrise în evidențele operatorilor economici și vor urmări proveniența mașinilor și circuitul comercial al acestora.

Un inspector ANAF notează datele unei mașini scumpe
Fiscul face controale pe piața masșinilor SH Foto: DGAF

De asemenea, verificările vizează achizițiile intracomunitare și modul în care acestea sunt declarate, precum și respectarea condițiilor pentru aplicarea regimului special de TVA destinat bunurilor second-hand.

Un alt obiectiv îl reprezintă compararea prețurilor de comercializare cu valorile înscrise în documentele fiscale și verificarea înregistrării integrale a vânzărilor și a veniturilor obținute.

Potrivit DGAF, un element central al acțiunii îl constituie reconstituirea circuitului economic și fiscal al fiecărui autoturism verificat.

Ce riscuri fiscale urmărește Antifrauda

ANAF are în vedere, în cadrul acțiunii, mai multe categorii de riscuri fiscale asociate comerțului cu mașini second-hand.

Printre acestea se află nedeclararea integrală a veniturilor, nefiscalizarea unor vânzări, diminuarea valorii declarate a autoturismelor și aplicarea necorespunzătoare a regimului special de TVA.

Inspectorii verifică, de asemenea, eventuale diminuări nejustificate ale marjei comerciale, declararea necorespunzătoare a achizițiilor intracomunitare și existența unor diferențe între stocul fizic și cel înregistrat în evidențele contabile.

ANAF schimbă regulile: inspectorii care prind evazioniștii vor fi recompensați, cei care nu performează pot pierde bani din salariu

Acțiunea vizează și situațiile în care sunt utilizate forme de intermediere care, potrivit DGAF, nu reflectă realitatea economică a operațiunilor.

Cum au fost selectate firmele

Mașini ale ANAF într-o parcare
35 de firme au intrat în vizorul ANAF Foto: DGAF

Cele 35 de entități au fost selectate pe baza informațiilor fiscale și operative disponibile la nivelul DGAF și a unor indicatori de risc specifici domeniului comerțului cu autoturisme second-hand.

În analiza de risc au fost luate în calcul, între altele, volumul autoturismelor oferite spre vânzare în raport cu activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare, regimul de TVA utilizat și diferențele dintre informațiile publice privind prețurile și datele fiscale disponibile autorității.

DGAF a analizat, de asemenea, eventualele neconcordanțe privind stocurile și fluxurile comerciale ale operatorilor economici.

DGAF: „Abordarea noastră este una bazată pe trasabilitate”

Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală spun că verificările urmăresc circuitul autoturismului de la achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării.

Prin Acțiunea ATOM urmărim să analizăm circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand și să verificăm dacă acesta este reflectat în mod corespunzător din punct de vedere fiscal.

Abordarea noastră este una bazată pe trasabilitate: de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție, până la vânzarea către client și înregistrarea încasării”, transmite DGAF.

Potrivit instituției, verificările urmăresc și identificarea eventualelor neconcordanțe și riscuri fiscale, precum și asigurarea unui tratament fiscal egal pentru operatorii economici.

Ce se întâmplă dacă sunt găsite nereguli

În cazul în care inspectorii identifică încălcări ale legislației fiscale, acestea vor fi documentate, iar pentru fiecare situație vor fi dispuse măsuri în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.

Rezultatele acțiunii vor fi centralizate și analizate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

ANAF precizează că informațiile privind rezultatele verificărilor care pot fi făcute publice vor fi comunicate ulterior, cu respectarea prevederilor legale referitoare la secretul fiscal.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Tomac, Veștea, Mureșan, trei eroi de comedie într-o mare tragedie: democrația românească. Cronica scurtă a celei mai lungi crize politice din zilele noastre
gandul.ro
image
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
mediafax.ro
image
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public despre el: „Merită!”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
digisport.ro
image
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite
playtech.ro
image
„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Ramona Bădescu vrea să înfrățească Sanremo cu Mamaia: „E greu, dar nu imposibil”. Cu cine își lasă băiatul când vine în țară?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Beneficii și măsuri pentru pensionari. Ministerul Muncii implementează o nouă reformă
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
click.ro
image
O femeie a murit după 14 ani de comă. A născut un băiețel în 2012, dar nu și-a mai revenit niciodată
click.ro
image
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului