Tânăr ameninţat cu cuţitul într-un mall din Cluj de un copil de 12 ani căruia a refuzat să-i dea 5 lei pomană

Incident grav pe o terasă dintr-un mall din Cluj-Napoca, unde un copil de 12 ani a amenințat cu cuțitul un tânăr de 18 ani, după ce acesta a refuzat să-i dea 5 lei.

Copilul ar fi avut un cuţit tip karambit. Foto: fujimae

Incidentul s-a produs miercuri după-amiază, 30 septembrie, în jurul orei 16:30. Tânărul de 18 ani se afla la o cafenea din Iulius Mall împreună cu doi prieteni, iar copilul de 12 ani a profitat de un moment în care acesta a rămas singur la masă pentru câteva clipe, s-a apropiat de el și i-a cerut bani.

Presa locală citează două martore care au povestit cum copilul s-a așezat lângă tânăr și a încercat mai întâi să intre în vorbă cu el, după care a scos din buzunar un cuțit de tip karambit și i-a cerut 5 lei.

„Stăteam aici și a rămas un băiat din cei trei. Ceilalți doi s-au dus la baie sau nu știu unde. A venit un băiat mai micuț, a venit la băiat, s-a pus acolo și a zis: «Hai că suntem prieteni, că te știu, avem aceeași culoare la ochi», nu știu ce. Și după aia scoate așa din buzunar un karambit. Noi am auzit cum a sunat și ne-am uitat. A scos cuțitul, l-a ridicat și a zis: «Așa-i că-mi dai 5 lei?», iar băiatul zicea: «Nu am, nu am»”, au povestit tinerele pentru Știri de Cluj.

Potrivit aceloraşi martore, între timp la masă s-au întors şi cei doi prieteni ai tânărului, iar copilul a început să îndrepte cuțitul ameninţător spre toţi.

Tinerii i-au cerut să se oprească, iar în timpul altercaţiei unul dintre ei a fost tăiat uşor la un deget.

„S-a ridicat și au venit și ceilalți doi și a sărit la toți și a început să dea cu cuțitul așa, adică probabil, în glumă. Sau cel puțin așa sper. Până i-au zis băieții să se oprească. L-a zgâriat pe unul așa, i-a dat și cu cuțitul jos pe picior și după a început să dea până i-a dat în deget. Și i-a luat băiatul ăsta tăiat cuțitul, i l-a aruncat aici la gunoi. Între timp s-au și împins, că de asta e masa asta așa. I-a picat sucul pe jos”, au mai declarat martorele.

Incidentul a fost confirmat de poliţie, printr-un comunicat.

„În data de 30 septembrie, în jurul orei 16:30, Secţia 3 Poliţie Cluj-Napoca a fost sesizată printr-un apel 112 cu privire la faptul că o persoană ar fi fost victima unei agresiuni în zona unui centru comercial din cartierul Gheorgheni. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat persoana respectivă, un tânăr de 18 ani, care se afla alături de alţi doi tineri la o cafenea din incinta centrului comercial. Conform datelor preliminare, acesta ar fi fost abordat de un minor care ar fi apelat la mila sa. În momentul în care tânărul nu ar fi dat curs solicitării, minorul l-ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător”, a confirmat IPJ Cluj.

Copilul s-a întors după cuțit

În timpul incidentului unul dintre tineri a reușit să-i ia copilului cuțitul și să-l arunce într-un coș de gunoi aflat pe terasă. Minorul a plecat, însă după aproximativ cinci minute s-a întors să-şi recupereze cuţitul.

„Cred că au trecut cinci minute și a venit să-și ia cuțitul. A venit și a zis: «Măcar lăsați-mă să-mi iau cuțitul», ca să plece mai departe”, au mai povestit cele două tinere, martore la întregul incdent.

După apelul la 112, polițiștii au pornit în căutarea copilului, folosindu-se de descrierea oferită de tânărul de 18 ani. Minorul, în vârstă de 12 ani și din Cluj-Napoca, a fost identificat și dus la sediul Poliției pentru verificările necesare.

Polițiștii au efectuat procedurile de amprentare și fotografiere și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale.