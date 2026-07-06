Cristiano Ronaldo a jucat ultimul meci la Mondiale, Spania s-a calificat în „sferturi”

Derby-ul iberic s-a încheiat cu victoria la limită (1-0) a Spaniei. Cristiano Ronaldo a disputat ultimul meci pentru Portugalia la Campionatul Mondial, starul lusitan părăsind terenul cu lacrimi în ochi.

Aceasta a fost a treia confruntare dintre cele două echipe la CM de fotbal. Spania a câștigat cu 1-0 în 2010, în optimile de finală, în cursa spre titlul mondial, iar în 2018, la Soci, scorul a fost egal, 3-3.

Confruntarea dintre cele două mari rivale a fost echilibrată, câștigătoarea fiind decisă pe final. Prima ocazie a meciului a avut-o Oyarzabal, balonul șutat de acesta în minutul 3, de la circa 20 de metri, fiind prins de Diogo Costa. Patru minute mai târziu, Cancelo a trimis peste poarta spaniolilor din colțul careului mare.

În minutul 8, Oyarzabal a expediat un nou şut pe lângă poartă, de la circa 15 metri, singur cu portarul. Apoi, în minutul 12, Cristiano Ronaldo l-a încercat cu un șut pe Unai Simon.

Diogo Costa a avut o dublă intervenţie la Yamal şi Alex Baena, în minutul 16. Pe lista celor care au ratat ocazii și-a trecut numele și Dani Olmo (min. 31).

De partea cealaltă, Joao Felix a recentrat în fața porții, Ronaldo a reluat acrobatic, dar Unai Simon a recepționat balonul (min. 37).

În minutul 41, la un şut expediat de Nuno Mendes de la 16 netri şi deviat de Pedro Porro, mingea a lovit transversala porții Spaniei.

După pauză, s-a jucat cu mai multă prudență. Cristiano Ronaldo şi Alex Baena au încercat câte un şut, fără a-i pune în mare dificultate pe portari.

În minutul 73, la lovitura liberă executată de Lamine Yamal, Diogo Costa a scos mingea de sub bară. Apoi (min. 76), Bruno Fernandes a șutat în plasa laterală, la poarta cealaltă.

Golul care a stabilit rezultatul final a fost înscris de Mikel Merino, care intrase pe teren cu șase minute înainte. Rodri i-a trimis lui Ferran Torres, iar acesta a prelungit în adâncime la Merino, care a finalizat cu un șut plasat.

Era minutul 90+1, iar lusitanii au încercat fără succes să egaleze. Balonul șutat de Bruno Fernandes a ocolit poarta adversă, iar loviturile de cap trimise de Bernardo Silva (min. 90+7) și Joao Neves (min. 90+9) au fost imprecise.

Spania s-a impus cu 1-0, iar în sferturile de finală va întâlni pe învingătoarea meciului SUA - Belgia, care se va disputa în această noapte, la ora 3.00.

Acest meci a fost și cel din urmă pentru Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială de fotbal. Ajuns la 41 de ani, starul lusitan a înscris la turneele finale 11 goluri în 27 de meciuri.

Portarul Unai Simon a ajuns la 609 minute fără gol primit

Spania nu a mai pierdut în timpul regulamentar în ultimele sale 35 de meciuri (26 de victorii, 9 egaluri), de la amicalul din 22 martie 2024, contra Columbiei (0-1), de la Londra.

Totodată, spaniolii și-au luat revanșa după ce Portugalia s-a impus la loviturile de departajare (5-3), în iunie 2025, în finala Ligii Națiunilor (a fost 2-2 după prelungiri).

Pentru portarul Unai Simon, care în meciul cu Austria a doborât recordul de invincibilitate la Campionatul Mondial de fotbal, a dus recordul la 609 minute fără gol primit.

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Portugalia - Spania 0-1 (0-0)

DALLAS (6 iulie 2026) * Stadion: Dallas * Spectatori: 70.649 * Arbitru: Anthony Taylor * Arbitri asistenți: Gary Beswick, Adam Nunn (toți din Anglia) * Arbitrul nr. 4: Felix Zwayer (Germania) * Arbitrul asistent video: Robert Kempter (Germania) * Arbitrul video: Bastian Dankert (Germania) * Arbitri asistenți video: Antonio Garcia (Uruguay), Marco Di Bello (Italia)

A marcat: Mikel Merino (min. 90+1).

Cartonașe galbene: Bernardo Silva (min. 89), Veiga (min. 90+3).

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo (5. Diogo Dalot, 71), 3. Ruben Dias, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes (2. Nelson Semedo, 56) - 15. Joao Neves, 23. Vitinha (10. Bernardo Silva, 83) - 18. Pedro Neto (26. Francisco Conceicao, 83), 8. Bruno Fernandes, 11. Joao Felix (17. Rafael Leao, 71) - 7. Cristiano Ronaldo (cpt.).

Rezerve neutilizate: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 4. Tomas Araujo, 14. Goncalo Inacio, 24. Samu Costa, 6. Matheus Nunes, 21. Ruben Neves, 9. Goncalo Ramos, 16. Francisco Trincao, 19. Goncalo Guedes.

Antrenor: Roberto Martinez.

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (cpt.) - 10. Dani Olmo (6. Mikel Merino, 85), 20. Pedri (8. Fabian Ruiz, 85) - 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal (26. Borja Iglesias, 90+7), 15. Alejandro Baena (7. Ferran Torres, 75).

Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 5. Marcos Llorente, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 11. Yeremy Pino, 17. Nico Williams, 25. Victor Munoz.

Antrenor: Luis De la Fuente.

Campionatul Mondial de fotbal 2026

Optimi de finală

Canada - Maroc 0-3

Paraguay - Franța 0-1

Brazilia - Norvegia 1-2

Mexic - Anglia 2-3

Luni, 6 iulie 2026

Portugalia - Spania 0-1

Marți, 7 iulie 2026

Ora 3.00: Belgia - SUA

Ora 19.00: Argentina - Egipt

Ora 23.00: Elveția - Columbia

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie 2026

Ora 23.00: Franța - Maroc

Vineri, 10 iulie 2026

Ora 22.00: Portugalia / Spania - SUA / Belgia

Duminică, 12 iulie 2026

Ora 0.00: Norvegia - Anglia

Ora 4.00: Argentina / Egipt - Elveția / Columbia