Cine este pilotul erou care a salvat 174 de oameni după ce a fost înjunghiat de copilot: gestul care a prevenit o catastrofă

Căpitanul Smit Machchhar, pilotul avionului Flydubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv, este considerat unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la salvarea celor 174 de persoane aflate la bord, după ce a fost atacat și înjunghiat de copilot în timpul zborului. Grav rănit, Machchhar a reușit să deschidă ușa cabinei de pilotaj, permițând pasagerilor și membrilor echipajului să intervină și să-l imobilizeze pe atacator.

Căpitanul Smit Machchhar, pilotul avionului flydubai. Foto: X/@kharge

Pilotul indian în vârstă de 39 de ani de la manșa aeronavei Flydubai atacate de propriul copilot pe ruta Dubai-Tel Aviv, este aclamat drept un erou național în India și Israel. Incidentul a escaladat brusc la aproximativ două ore de la decolare, când copilotul l-a atacat cu un cuțit pe comandant. În timpul luptei disperate pentru controlul aparatului Boeing 737, aeronava s-a prăbușit peste 5.300 de metri în mai puțin de 120 de secunde.

Avionul Boeing 737 a fost redirecționat și a aterizat de urgență în orașul Tabuk, din nord-vestul Arabiei Saudite. Machchhar a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ambasada Indiei în Arabia Saudită a anunțat că pilotul se află în stare stabilă și că autoritățile indiene țin legătura cu familia acestuia.

Cum a reușit să deschidă ușa cabinei de pilotaj

Deși grav rănit într-o cabină plină de sânge și suferind o pierdere masivă de sânge, căpitanul Machchhar a reușit să acționeze sistemul de deschidere a ușii. Acest gest extrem a permis pasagerilor și membrilor echipajului și unor pasageri să intre în cabină, să-l imobilizeze pe agresor și să redirecționeze avionul spre o aterizare de urgență în Arabia Saudită.

La bord se aflau și alți piloți aflați în afara programului, care au contribuit la redresarea aeronavei și la aterizarea de urgență în Arabia Saudită.

În prezent, căpitanul Machchhar — tată a doi copii — se află internat într-un spital din Arabia Saudită, starea sa fiind stabilă, conform reprezentanților Ambasadei Indiei la Riad.

Unul dintre pasageri, un dentist aflat la bord pe nume Shota Musaev, a sărit în ajutor și a oferit detalii terifiante despre starea gravă în care se afla pilotul rănit:

Cred că dacă am mai fi așteptat câteva momente, l-am fi pierdut; tensiunea arterială îi scăzuse drastic, își pierduse cunoștința, iar sângele era peste tot.

Premierul Indiei, Narendra Modi, l-a numit pe Machchhar „erou”, afirmând că, în ciuda rănilor grave, acesta a dat dovadă de curaj și a protejat viețile celorlalți. Și premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a lăudat acțiunile.

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„Îi adresez un omagiu pilotului indian, căpitanul Smit Machchhar, pentru curajul său extraordinar. În ciuda faptului că a fost înjunghiat şi rănit grav, el a ripostat, a opus rezistenţă, a deschis uşa cabinei de pilotaj şi le-a permis pasagerilor şi echipajului să-l imobilizeze pe atacator - prevenind astfel un dezastru catastrofal în plin zbor. El a salvat vieţile a 174 de persoane, printre care cetăţeni israelieni şi cetăţeni ai altor ţări. Îi doresc căpitanului Machchhar o recuperare rapidă şi completă. Este un adevărat erou”, a scris Netanyahu pe X.

Ancheta privind incidentul este în desfășurare.

Cine este Smit Machchhar

Smit Machchhar este originar din Mumbai și are peste 13 ani de experiență în aviație. Profilul său profesional indică aproximativ 9.750 de ore de zbor pe aeronave Boeing 737-800 și Boeing 737 MAX 8 și 9. Înainte de a ajunge la Flydubai, a lucrat timp de aproximativ 11 ani pentru compania indiană SpiceJet, unde a devenit comandant senior și ulterior pilot instructor, relatează The New York Times.

În calitate de Căpitan de instruire de linie, Machchhar avea printre responsabilități pregătirea, evaluarea și mentorarea altor piloți, precum și respectarea standardelor operaționale și de siguranță.

S-a alăturat Flydubai în iunie 2022, ca pilot comandant, fiind unul dintre piloții companiei care operează aeronave Boeing 737.

Meseria sa de pilot nu a fost însă rezultatul unui vis din copilărie. Într-un interviu acordat în 2025, Machchhar povestea că, după terminarea școlii, a urmat inițial un curs de inginerie textilă, deoarece voia să continue afacerea familiei din domeniul textilelor. Ulterior, în timp ce studia managementul la Mumbai, a participat la un seminar despre aviație.

„Acolo m-a prins microbul aviației”, povestea pilotul. Ulterior, s-a pregătit pentru cariera de pilot în Noua Zeelandă și a intrat în industria aviatică.

„Atâta timp cât cobori din avion, asta este ceea ce vreau”

Machchhar a vorbit în trecut și despre modul în care privește siguranța în aviație. Într-un interviu, el explica faptul că, de-a lungul carierei, a preferat să întârzie sau chiar să devieze un zbor atunci când situația o impunea, inclusiv în cazul unor probleme tehnice aparent minore.

„Întârzierea nu este problema mea. Atâta timp cât cobori din avion, asta este ceea ce vreau”, spunea el.

Pilotul mărturisea și că preferă să lase aviația în cabina de pilotaj după terminarea programului: „Când ies din avion, nu vreau ca celălalt să știe că sunt pilot. Nu vreau să discut despre aviație”.