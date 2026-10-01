 Cine este pilotul erou care a salvat 174 de oameni după ce a fost înjunghiat de copilot: gestul care a prevenit o catastrofă | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cine este pilotul erou care a salvat 174 de oameni după ce a fost înjunghiat de copilot: gestul care a prevenit o catastrofă

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Căpitanul Smit Machchhar, pilotul avionului Flydubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv, este considerat unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la salvarea celor 174 de persoane aflate la bord, după ce a fost atacat și înjunghiat de copilot în timpul zborului. Grav rănit, Machchhar a reușit să deschidă ușa cabinei de pilotaj, permițând pasagerilor și membrilor echipajului să intervină și să-l imobilizeze pe atacator.

Căpitanul Smit Machchhar, pilotul avionului flydubai.
Căpitanul Smit Machchhar, pilotul avionului flydubai. Foto: X/@kharge

Pilotul indian în vârstă de 39 de ani de la manșa aeronavei Flydubai atacate de propriul copilot pe ruta Dubai-Tel Aviv, este aclamat drept un erou național în India și Israel. Incidentul a escaladat brusc la aproximativ două ore de la decolare, când copilotul l-a atacat cu un cuțit pe comandant. În timpul luptei disperate pentru controlul aparatului Boeing 737, aeronava s-a prăbușit peste 5.300 de metri în mai puțin de 120 de secunde. 

Avionul Boeing 737 a fost redirecționat și a aterizat de urgență în orașul Tabuk, din nord-vestul Arabiei Saudite. Machchhar a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ambasada Indiei în Arabia Saudită a anunțat că pilotul se află în stare stabilă și că autoritățile indiene țin legătura cu familia acestuia.

Cum a reușit să deschidă ușa cabinei de pilotaj

Deși grav rănit într-o cabină plină de sânge și suferind o pierdere masivă de sânge, căpitanul Machchhar a reușit să acționeze sistemul de deschidere a ușii. Acest gest extrem a permis pasagerilor și membrilor echipajului și unor pasageri să intre în cabină, să-l imobilizeze pe agresor și să redirecționeze avionul spre o aterizare de urgență în Arabia Saudită.

La bord se aflau și alți piloți aflați în afara programului, care au contribuit la redresarea aeronavei și la aterizarea de urgență în Arabia Saudită.

În prezent, căpitanul Machchhar — tată a doi copii — se află internat într-un spital din Arabia Saudită, starea sa fiind stabilă, conform reprezentanților Ambasadei Indiei la Riad.

Unul dintre pasageri, un dentist aflat la bord pe nume Shota Musaev, a sărit în ajutor și a oferit detalii terifiante despre starea gravă în care se afla pilotul rănit:

Cred că dacă am mai fi așteptat câteva momente, l-am fi pierdut; tensiunea arterială îi scăzuse drastic, își pierduse cunoștința, iar sângele era peste tot.

Premierul Indiei, Narendra Modi, l-a numit pe Machchhar „erou”, afirmând că, în ciuda rănilor grave, acesta a dat dovadă de curaj și a protejat viețile celorlalți. Și premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a lăudat acțiunile.

Aterizare de urgență pe Otopeni. Un avion care zbura de la Cluj spre Antalia ar fi lovit o pasăre în timpul zborului

„Îi adresez un omagiu pilotului indian, căpitanul Smit Machchhar, pentru curajul său extraordinar. În ciuda faptului că a fost înjunghiat şi rănit grav, el a ripostat, a opus rezistenţă, a deschis uşa cabinei de pilotaj şi le-a permis pasagerilor şi echipajului să-l imobilizeze pe atacator - prevenind astfel un dezastru catastrofal în plin zbor. El a salvat vieţile a 174 de persoane, printre care cetăţeni israelieni şi cetăţeni ai altor ţări. Îi doresc căpitanului Machchhar o recuperare rapidă şi completă. Este un adevărat erou”, a scris Netanyahu pe X.

Ancheta privind incidentul este în desfășurare.

Cine este Smit Machchhar

Smit Machchhar este originar din Mumbai și are peste 13 ani de experiență în aviație. Profilul său profesional indică aproximativ 9.750 de ore de zbor pe aeronave Boeing 737-800 și Boeing 737 MAX 8 și 9. Înainte de a ajunge la Flydubai, a lucrat timp de aproximativ 11 ani pentru compania indiană SpiceJet, unde a devenit comandant senior și ulterior pilot instructor, relatează The New York Times.

În calitate de Căpitan de instruire de linie, Machchhar avea printre responsabilități pregătirea, evaluarea și mentorarea altor piloți, precum și respectarea standardelor operaționale și de siguranță.

S-a alăturat Flydubai în iunie 2022, ca pilot comandant, fiind unul dintre piloții companiei care operează aeronave Boeing 737.

Meseria sa de pilot nu a fost însă rezultatul unui vis din copilărie. Într-un interviu acordat în 2025, Machchhar povestea că, după terminarea școlii, a urmat inițial un curs de inginerie textilă, deoarece voia să continue afacerea familiei din domeniul textilelor. Ulterior, în timp ce studia managementul la Mumbai, a participat la un seminar despre aviație.

„Acolo m-a prins microbul aviației”, povestea pilotul. Ulterior, s-a pregătit pentru cariera de pilot în Noua Zeelandă și a intrat în industria aviatică.

„Atâta timp cât cobori din avion, asta este ceea ce vreau”

Machchhar a vorbit în trecut și despre modul în care privește siguranța în aviație. Într-un interviu, el explica faptul că, de-a lungul carierei, a preferat să întârzie sau chiar să devieze un zbor atunci când situația o impunea, inclusiv în cazul unor probleme tehnice aparent minore.

„Întârzierea nu este problema mea. Atâta timp cât cobori din avion, asta este ceea ce vreau”, spunea el.

Pilotul mărturisea și că preferă să lase aviația în cabina de pilotaj după terminarea programului: „Când ies din avion, nu vreau ca celălalt să știe că sunt pilot. Nu vreau să discut despre aviație”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj al Cristelei Georgescu după arestarea soțului său, Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Cele mai mari facturi la energie din UE în țara cu cea mai cruntă sărăcie. Românii au ajuns să-și dea o mare parte din venituri doar pentru a se încălzi la iarnă
gandul.ro
image
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
mediafax.ro
image
Revoluția zecilor de milioane de euro în fața căreia FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova nici nu se văd: „O echipă cu buget cât tot play-off-ul”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Cu cât crește punctul de pensie din 1 ianuarie? De ce unii pensionari cu grupe de muncă nu iau bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Cât valorează 15 ani de contribuții la pensie. Diferența dintre un român plătit cu salariul minim și unul cu salariul mediu
playtech.ro
image
Cristi Borcea pregătește un nou tun imobiliar! Zona cu potențial imens în care va construi 150 de apartamente
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
"Trădare": selecționerul Portugaliei l-a mințit în față pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a cerut iertare!
digisport.ro
image
Vin noi scumpiri de la 1 octombrie! Mezelurile și lactatele se vor scumpi cu până la 8%. Ce alte produse vor avea prețuri mai mari
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie. Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie pentru a nu aduce ghinionul asupra ta
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”
click.ro
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit pe 1 octombrie. Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria
click.ro
image
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului