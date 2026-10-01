 Mărturia pasagerului care a imobilizat copilotul atacator și a preluat manșa avionului: „Am văzut «Dezastre în aer»” | adevarul.ro
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Video Mărturia pasagerului care a imobilizat copilotul atacator și a preluat manșa avionului: „Am văzut «Dezastre în aer»”

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Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit miercuri, pe aeroportul Ben Gurion, cu pasagerii avionului flydubai care a fost deviat în Arabia Saudită după un incident violent izbucnit în cabina de pilotaj. Printre cei întâmpinați de Netanyahu s-a numărat Yaniv Hayun, unul dintre pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat pe pilotul acuzat că și-a atacat colegul.

Cei 174 de pasageri aflați la bord, dintre care 166 de israelieni, au ajuns în siguranță în Israel la bordul unui alt avion.

Netanyahu l-a îmbrățișat pe Yaniv Hayun și i-a mulțumit pentru intervenția sa. „Văd un leu, văd un mare erou”, i-a spus premierul israelian, conform News.ro.

Pasagerul care a intrat în cabina piloților

Yaniv Hayun a povestit că a reușit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu un alt pasager, după ce în interior izbucnise o altercație între cei doi piloți.

Yaniv Hayoun
Yaniv Hayoun Foto: X

„L-am văzut pe atacator la manșă, între cele două scaune. Ambele scaune ale piloților erau goale”, a relatat pasagerul.

Hayun susține că l-a prins pe agresor și l-a scos din cabina de pilotaj, după care a cerut ajutorul altor pasageri pentru a-l imobiliza. În imaginile publicate de biroul premierului israelian, bărbatul apare cu hainele pătate de sânge.

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Foto: X/@aviationbrk

Întrebat de Netanyahu dacă sângele provenea de la atacator, Hayun a răspuns afirmativ.

Pasagerul a susținut, de asemenea, că atacatorul încerca să distrugă comenzile aeronavei pentru a o face să-și piardă controlul.

„Am văzut serialul «Mayday: Air Crash»”

În momentul în care avionul pierdea rapid din altitudine, Hayun a revenit în cabina de pilotaj și a pus mâna pe comenzile aeronavei.

„Am sărit din nou în cabina de pilotaj şi am apucat comenzile”, a povestit el.

Netanyahu l-a întrebat cum a știut ce să facă. Răspunsul pasagerului a fost că văzuse emisiunea „Mayday: Air Crash”, cunoscută în România sub titlul „Pericole pe cer”, care prezintă investigații despre accidente aviatice.

"Ştiam să trag de manşă, am văzut serialul "Mayday: Air Crash" (Dezastre în aer - n.r.), referindu-se la emisiunea dedicată accidentelor aeriene”, a afirmat Hayun. 

El a afirmat că, după intervenția sa, aeronava „a început să se stabilizeze puțin mai mult”, până când un pilot i-a transmis că preia din nou controlul.

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