Anchetă la IPJ Ilfov în cazul polițistului care a plecat de la serviciu la o petrecere sexuală și a ajuns la spital în urma unei supradoze. Familia ştia că are probleme cu drogurile

IPJ Ilfov face verificări în cazul polițistului de 22 de ani care a plecat din timpul serviciului cu mașina din dotare la o petrecere privată și a ajuns la spital în urma unei supradoze de droguri.

Poliţistul a plecat la petrecere în timpul programului. Foto: arhivă

Pentru Poliția Română, cazul reprezintă încă o lovitură de imagine, iar ancheta urmăreşte inclusiv modul în care poliţistul a plecat din timpul serviciului fără ca nimeni să nu se sesizeze.

Familia ştia că are probleme cu drogurile şi semnalase dispariţia lui

Agentul se afla în timpul programului când a cunoscut un bărbat, printr-o aplicație de întâlniri, și a decis să meargă la locuința acestuia. Era mijlocul nopții, iar pentru a ajunge acolo a folosit mașina de serviciu, cu numere de MAI, fără să își anunțe superiorii.

În apartamentul dintr-un complex rezidențial din sectorul 3 al Capitalei, erau doi bărbați, alături de care tânărul poliţist a consumat alcool și droguri și a participat la jocuri sexuale. După un timp, însă, acestuia i s-a făcut rău şi a rămas inconștient, motiv pentru care unul dintre participanți a sunat la 112.

„L-am văzut pe el în cărucior. Părea destul de grav. Sincer, mi-a rămas pe conştiinţă undeva. Ne-am gândit că e deja prea târziu, l-au găsit într-o stare nasoală”, a povestit un martor pentru Observator.

Potrivit unor surse, agentul a luat o supradoză din drogul îngerilor, un anestezic puternic.

Familia știa că tânărul avea probleme cu drogurile. Mai mult chiar, tocmai pentru a-l ajuta să lupte cu această dependenţă, tatăl său obișnuia să îl ducă și să îl aducă de la serviciu. Chiar el a fost cel care a sesizat dispariţia tânărului poliţist, atunci când, la sfârşitul turei, nu l-a mai găsit la serviciu.

Ce le-a declarat poliţistul colegilor săi

Tânărul în vârstă de 22 de ani lucrează în cadrul grupei operative a Poliției Orașului Pantelimon, unde are atribuții judiciare, cercetări la fața locului și audieri. A absolvit Școala de Poliție Câmpina anul trecut și studiază în prezent dreptul la o universitate din București.

La audieri, agentul le-a spus colegilor că a fost drogat și violat.

IPJ Ilfov a declanşat o anchetă internă

În urma celor întâmplate, la IPJ Ilfov a fost declanşată o anchetă internă, care urmăreşte, printre altele, inclusiv modul în care agentul a putut să plece din timpul programului cu autoturismul din dotare fără să își anunțe superiorii şi fără ca nimeni să nu sesizeze acest lucru.

Gabriel Gârniță, președintele SIDEPOL, afirmă că există structuri de informații din Poliție care au tocmai rolul de a urmări activitatea angajaților și de a-i informa pe șefii ierarhici atunci când apar probleme. Potrivit acestuia, numărul redus al lucrătorilor face însă dificilă supravegherea unui efectiv mare de polițiști.

„Sunt structuri specializate, acele structuri de informaţii care trebuie să supravegheze munca colegilor noştri şi să informeze şefii ierarhic superiori în vederea luării de măsuri. Însă şi structura de informaţii de la nivelul unei unităţi de poliţie este redusă, este greu de gestionat situaţia a peste o mie de poliţişti de către doi sau trei lucrători”, spune Gabriel Gârniţă, preşedinte SIDEPOL.

Verificările de integritate pot identifica inclusiv probleme legate de consumul de substanțe sau de cercul relațional al unui candidat. Potrivit lui Gabriel Gârniţă au existat cazuri în care persoane care trecuseră toate examenele și probele fizice și practice au fost respinse la testul de integritate.

„Am avut foarte multe situaţii de colegi care au promovat toate examenele necesare, toate probele fizice şi practice, dar au fost respinse pe testul de integritate.

Că vorbim de consum, că vorbim de cercul relaţional, care poate era unul legat de infracţionalitate. Aceste verificări se fac, doar că pot exista şi unele scăpări din cauza volumului mare de muncă”, a explicat preşedinte SIDEPOL.

Până la finalizarea anchetei, agentul rămâne acasă, în concediu de odihnă.