Atentat sinucigaș cu bombă care îl viza pe Messi la Mondial! Americanii au dezvăluit documentele: „Au vrut să-l omoare!”

Lionel Messi s-ar fi aflat în centrul unei amenințări teroriste în timpul Cupei Mondiale din 2026. Potrivit unor documente întocmite de poliția americană și făcute publice ulterior, un bărbat ar fi amenințat că va ataca stadionul unde urma să joace Argentina și l-ar fi nominalizat în mod special pe starul argentinian.

Incidentul ar fi avut loc înaintea meciului dintre Argentina și Iordania. Un bărbat a sunat la aeroportul din Dallas și le-ar fi spus autorităților că el și alte două persoane intenționează să pătrundă pe stadion și să comită un atac, conform site-ului spaniol informacion.es.

Acest lucru a fost menționat în rapoartele IPCC, structură coordonată de FBI și la care au participat inclusiv o inspectoare din Poliția Națională spaniolă și un locotenent al Gărzii Civile.

În timpul apelului, acesta ar fi amenințat că va folosi bombe artizanale și o armă de tip AR-15, țintele lor fiind atât polițiștii, cât și fotbaliștii celor două echipe. Numele lui Lionel Messi ar fi fost menționat în mod expres de autorul amenințării.

„Au vrut să-l omoare pe Messi!”, au reacționat și cei de la sport.ua, după informațiile apărute în presă.

Amenințările primite înaintea meciului Argentinei au determinat autoritățile americane să intensifice verificările în jurul arenelor care au găzduit partide de la Cupa Mondială din 2026. Securitatea a fost tratată cu maximă seriozitate, mai ales în contextul informațiilor apărute înaintea unor meciuri.

Nici Ronaldo n-a avut liniște la Mondial!

Nu doar Lionel Messi a fost vizat de astfel de incidente, ci și Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé și arbitrul francez François Letexier s-ar fi confruntat cu situații grave de hărțuire în timpul Cupei Mondiale din 2026.

Un bărbat considerat suspect s-ar fi interesat de locul în care era cazat starul Portugaliei, iar un alt individ ar fi reușit să intre fără autorizație în hotelul în care se afla fotbalistul. Potrivit relatărilor, intrusul ar fi încercat chiar să urce în același lift cu Ronaldo. Polițiștii l-au imobilizat și l-au încătușat, moment în care acesta ar fi susținut că intenția sa era doar să facă o fotografie cu celebrul fotbalist.

Din fericire, astfel de incidente nu au degenerat în atacuri și nu au afectat desfășurarea Cupei Mondiale, turneul încheindu-se fără evenimente grave de acest tip.