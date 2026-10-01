 Nicușor Dan, despre raportul privind alegerile prezidențiale anulate: „Înaintea crizei politice, era unul din primele trei lucruri de care mă ocupam” | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 10:00

Nicușor Dan, despre raportul privind alegerile prezidențiale anulate: „Înaintea crizei politice, era unul din primele trei lucruri de care mă ocupam”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Întrebat din nou când va fi gata raportul privind alegerile prezidențiale anulate din 2024, președintele Nicușor Dan a spus miercuri, 30 septembrie, că, înainte de izbucnirea actualei crize politice, acesta se număra printre primele trei lucruri de care se ocupa.

Nicușor Dan
Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

„Evident că l-am promis şi, dacă l-am promis, o să-l avem. Poate multe lucruri ar fi trebuit să se întâmple dacă n-am fi avut această criză de cinci luni, care ne-a dus pe toţi înapoi în lucrurile în care ne angrenasem, şi pot să vă spun că, înainte de începerea acestei crize politice, era unul din primele trei lucruri de care mă ocupam”, a transmis șeful statului într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Praga.

Nu este prima dată când Nicușor Dan anunță că raportul privind alegerile prezidențiale anulate din 2024 va fi publicat.

În iunie, șeful statului promitea un raport complet, într-un termen rezonabil, precizând că este nerăbdător să se încheie acest capitol din istoria noastră recentă.

Nicușor Dan a adăugat că, în ceea ce priveşte influenţa rusă, există deja un raport, acum 7 sau 8 luni, al Parchetului general, care dovedeşte că au existat nişte companii ruseşti în spatele acestei acţiuni.

„Ce îmi doresc eu de la acest raport este să avem o poză mai generală care, în momentul în care va exista, va fi mult mai uşor de înţeles de o categorie largă a populaţiei. Ăsta este scopul meu. În loc să dăm nişte demonstraţii A implică B, B implică C care pot să fie, care sunt relativ tehnice, să dăm poza generală.

Şi când o să dăm poza generală, atunci vă asigur că multă lume o să spună: da, avem o influenţă rusă”, a menţionat preşedintele.

De asemenea, în aprilie, acesta spunea că raportul legat de anularea alegerilor prezidențiale va include informații care, în proporție de aproximativ 90%, pot fi prezentate publicului în cursul acestui an.  

„Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă. 90% din lucrurile pe care le știu despre alegeri sunt lucruri care pot fi făcute publice și pe care le vom face publice într-un mod sistematic.

Cred că era ianuarie sau februarie când domnul Florența a ieșit cu un raport care dovedește că agențiile ruse au lucrat pentru Călin Georgescu”, a spus președintele

Pentru această tergiversare a fost criticat de lumea politică. La finalul lui ianuarie, deputata PNL Raluca Turcan susținea că lipsa unor explicații clare în legătură cu acest subiect sensibil alimentează suspiciunile și are un impact direct asupra credibilității coaliției de guvernare și a propriului partid.

„Aceasta este o problemă, pentru că, din perspectiva mea, cred că sunt foarte mulţi oameni în România care aşteaptă să afle, cu argumente credibile, ce s-a întâmplat exact în momentul anulării alegerilor”, a declarat Raluca Turcan.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová
stirileprotv.ro
image
Cele mai mari facturi la energie din UE în țara cu cea mai cruntă sărăcie. Românii au ajuns să-și dea o mare parte din venituri doar pentru a se încălzi la iarnă
gandul.ro
image
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
mediafax.ro
image
Cristi Borcea pregătește un nou tun imobiliar! Zona cu potențial imens în care va construi 150 de apartamente
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
"Trădare": selecționerul Portugaliei l-a mințit în față pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a cerut iertare!
digisport.ro
image
Incident neobișnuit în Ilfov. Un polițist a ajuns la spital după ce a consumat droguri la o petrecere sexuală
click.ro
image
Kelemen Hunor cere indexarea obligatorie a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, cu rata inflației din 2025: „Puterea de cumpărare a căzut”
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Jignită de colega ei la Asia Express, Ana-Maria Mocanu dă din casă: A dezvăluit ce făcea Loredana Chivu în tinerețe, pentru bani
cancan.ro
image
Cu cât crește punctul de pensie din 1 ianuarie? De ce unii pensionari cu grupe de muncă nu iau bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de ani de la plecarea de la Cotroceni
playtech.ro
image
Noua Dacia, surprinsă pe străzile din București! Cum arată modelul înainte de lansare
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Apar primele informații despre moartea patronului de fotbal din Bulgaria: "A primit amenințări"
digisport.ro
image
Surpriză pentru concurenții Asia Express în casele chinezilor. Maurice Munteanu a rămas mască: „Aia nu era masă, fetiță!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie. Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie pentru a nu aduce ghinionul asupra ta
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”
click.ro
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit pe 1 octombrie. Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria
click.ro
image
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Greta Garbo și John Gilbert, în filmul „Love” (1927), o adaptare a romanului „Anna Karenina”, de Lev Tolstoi
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”

OK! Magazine

image
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”