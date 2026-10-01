Deznodământ tragic: A murit femeia din Texas care a născut în timp ce se afla în comă. Fiul ei are acum 14 ani

O femeie care a stat în comă timp de 14 ani a murit pe 18 septembrie, la doar câteva zile după ziua de naștere a fiului ei. În momentul în care a intrat în comă era însărcinată și a fost nevoită să nască prin cezariană de urgență.

Foto: Facebook/Bringing Home The Browns

Heather Brown a rămas în coma în care a intrat în 2012, când era însărcinată în 34 de săptămâni, deși de-a lungul anilor a avut câteva momente în care a fost conștientă. A reușit să rostească câteva cuvinte sau să strângă mâna unei rude, scrie Daily Mail.

La acea vreme, Heather suferea de convulsii provocate de un anevrism, în timp ce soțul ei, Sean, se afla în Afganistan. După ce a intrat în comă, soțul ei s-a întors în SUA de urgență și a stat alături de ea și de fiul lor John, care s-a născut pe 15 septembrie 2012.

Bărbatul a povestit de-a lungul anilor despre starea ei și momentele de recuperare. Pe 18 septembrie, el a anunțat că soția sa a murit.

„Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați susținut și v-ați rugat pentru noi în timpul acestei călătorii”, a scris el.

Cei doi s-au cunoscut la o întâlnire aranjată de prieteni, însă au devenit rapid de nedespărțit, povestea soțul pentru PEOPLE în 2015.

„Stăteam treji până în primele ore ale dimineții și vorbeam, iar aproximativ o lună mai târziu ne-am mutat împreună Ne-am căsătorit în anul următor. Cred că era dispusă să mă suporte pentru tot restul vieții”, povestea el.

La scurt timp, cei doi au decis că își doresc să întemeieze o familie.

„Îmi puteam da seama că avea să fie o mamă extraordinară. Era foarte pricepută cu copiii”, spunea Sean.

Cuplului i se spusese inițial că Heather nu putea avea copii, astfel că vestea sarcinii din 2012 i-a luat prin surprindere. În 2015, ea putea să-și miște doar degetele, să clipească pentru răspunsuri și să șoptească câteva cuvinte.

„La un moment dat, mi-a spus pe nume și a spus și numele lui John”, a povestit Sean.

„Nu mi-am dat seama niciodată că aveam un punct vulnerabil până când ea nu a mai fost aici. Mă doare faptul că a ratat toate aceste lucruri”, spunea el la acea vreme, menționând că tot ceea ce Heather și-a dorit vreodată a fost să aibă o familie și să fie mamă.

Charity Robinson, prietena care le-a aranjat întâlnirea, a descris-o și ea pe Heather drept „cea mai grijulie femeie pe care ai putea-o întâlni vreodată”.

„Faptul că nu poate să-i șteargă lacrimile lui John sau să-i dea un sărut este atât de sfâșietor”, a spus ea.

O slujbă de comemorare este programată pentru 10 octombrie.