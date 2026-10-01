 Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare | adevarul.ro
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Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare

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Susținătorii lui Călin Georgescu s-au întors miercuri seară în fața Arestului Central din București, unii dintre ei cu corturi, pregătiţi să rămână peste noapte

O femeie şi-a adus fetiţa de vârstă destul de mică la protest.
O femeie şi-a adus fetiţa de vârstă destul de mică la protest. Foto: Facebook-Liviu-Popescu

În jurul orei 19.30 a zilei de miercuri, 30 septembrie, în fața Arestului Central erau aproximativ 300 de oameni. Veneau și plecau grupuri, se auzeau scandări, iar în mulţimea pestriţă se vedeau steaguri tricolore și pancarte, dar şi o cruce mare, asemănătoare celor funerare, pe care erau scrise mesaje critice la adresa justiției. Unii își pregătiseră deja corturile pentru noapte.

„Libertate”, „Călin Georgescu este președinte”, „Turul doi, înapoi”, „Călin Georgescu e nevinovat!”, „Arestați-ne pe toți!” și „Ați arestat un om nevinovat!” au fost sloganele pe care le-au auzit timp de mai multe ore, pe parcursul a două zile, bucureştenii care locuiesc în apropierea Arestului Central.

Deşi începuse să se întunece şi afară era destul de rece, susţinătorii fostului candidat la preşedinţie au rămas în stradă, astfel că şi în jurul orei 23.15 erau tot cam aproximativ 300 de persoane. Unii spuneau că vor dormi acolo și, între timp, își instalaseră corturile.

Pe rețelele sociale au devenit virale fotografii și filmări de la protest, în special pe TikTok, unde imaginile din fața Arestului Central au fost preluate și redistribuite rapid. În spiritul specific românului, care face haz de necaz, multe dintre ele au fost transformate în meme-uri, glume și ironii. Dar au existat şi imagini care au stârnit îngrijorare.

Fotografia care a stârnit revoltă

Printre fotografiile distribuite în timpul nopții s-a aflat și cea a unei femei într-un cort improvizat ad-hoc, alături de copilul său de vârstă mică. Imaginea a fost preluată, cerându-se public intervenția autorităților.

 „Există Protecția copilului? Primăria Bucureștiului?

Nu mi se pare normal ca o haită de neterminaţi să pună stăpânire pe un colţ de București.

Ce caută un minor acolo? Mama aceea nu poate fi supusă unei investigații clinice? Cum îţi aduci copilul în condițiile acestea să doarmă afară? Pentru un imfractor? Nu cumva se poate decade din drepturi?

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile. Polițiștii l-au ridicat de acasă, susținătorii strigă în stradă: „Arestați-ne pe toți!"

Ciprian Ciucu? DGASPC? Poliţia Română? Jandarmeria? Persoanele acelea au vreo autorizație? Locuitorii din zona sunt obligați să asculte noaptea zbieretele acestor ciudaţi?

Luați măsuri. Suntem în 2026. Capitală europeană, nu ev mediu. Nu a ajuns gunoiul să pună stăpânire pe București!”, a semnalat jurnalistul Liviu Popescu pe Facebook.

Sustinatori ai lui Calin Georgescu protesteaza in fata Arestului Central al Politiei
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Sustinatori ai lui Calin Georgescu protesteaza in fata Arestului Central al Politiei Foto: Mediafax

În secțiunea de comentarii a postării, fotografia cu fetița aflată în cortul din fața Arestului Central a stârnit un val masiv de revoltă și indignare printre internauți. Utilizatorii au taxat aspru comportamentul părinților, acuzându-i de fanatism, lipsă de rațiune și punerea în pericol a minorului, mulți exprimându-și îngrijorarea că un asemenea copil este privat de mediul școlar, de igienă și de un cămin stabil pentru a protesta în favoarea lui Călin Georgescu. 

„Nu-i posibil așa ceva. Copilul ăla a doua zi nu trebuie să meargă la școală? Nu are teme? Maică-sa nu trebuie să-i facă mâncare și o spele? 

Dacă tu ca adult vrei să susții un escroc, e problema ta, dar copilul ăla nu are nicio vină.

Ați luat-o razna de tot dacă ați ajuns să stați prin corturi cu copii pentru un om care nu a făcut nimic ptr țara asta... Poate se sesizează organele competente și iau măsuri!

Cum este posibil să porți un copil după tine și să-l ții noapte în cort, mai ales că s-a răcit timpul? La școală sau la grădiniță copilul ăla nu merge?? Ce naiba fac autoritățile în afară de faptul că i-au trimis pe bieții jandarmi să păzească gardurile?”, sunt câteva dintre comentarii.

Arestarea lui Călin Georgescu

Manifestaţiile vin în contextul în care Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Decizia este definitivă, după ce cei doi judecători ai completului au avut opinii diferite și a fost nevoie de un al treilea magistrat.

Vă reamintim faptul că fostul cadidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este cercetat în trei dosare. În cauza în care a fost dispusă acum arestarea preventivă, procurorii DIICOT îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Georgescu susține că dosarele în care este cercetat sunt motivate politic.

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