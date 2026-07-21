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Eugen Tomac, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 11.00

Turneul recordurilor. Messi, Unai Simon, Ronaldo și Deschamps au marcat CM de fotbal

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Campionatul Mondial 2026
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Ediția din acest an a Campionatului Mondial de fotbal din SUA, Mexic și Canada a prilejuit atingerea unor borne istorice. Iar la stabilirea unor recorduri au contribuit vedete precum Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo sau Unai Simon.

Messi a avut evoluții foarte bune la acest CM de fotbal (Foto: EPAImages)
Messi a avut evoluții foarte bune la acest CM de fotbal (Foto: EPAImages)

Se știe că americanilor le plac cifrele. Și că pentru ei recordurile au o semnificație deosebită. Poate că nu este întâmplător că tocmai la această ediție a Mondialului de fotbal desfășurată în „Lumea Nouă” s-au stabilit noi borne istorice atât în plan sportiv, cât și organizatoric.

Spre deosebire de turneul final din 2022 (Qatar), acum numărul echipelor participante a crescut de la 32 la 48. Din acest motiv, și numărul de meciuri a fost mai mare: 104, în loc de 64. Din acest motiv, dar și datorită stadioanelor de capacitate mare care au găzduit competiția, competiția a fost urmărită de un număr record de spectatori. Iar Gianni Infantino a avut un mesaj pentru ei: „6.810.966 de fani. O singură Cupă Mondială FIFA de neuitat”.

La meciurile CM de fotbal 2026 a asistat un număr record de spectatori (Foto: EPAImages)
La meciurile CM de fotbal 2026 a asistat un număr record de spectatori (Foto: EPAImages)

La această ediție s-au înregistrat cele mai multe goluri marcate din istoria competiției. Recordul a fost doborât la sfârșitul lunii iunie, la meciul din Grupa D, dintre Statele Unite și Turcia. Atunci Auston Trusty a bifat reușita cu numărul 173 a turneului. S-a depășit astfel precedentul record de 172 de goluri, stabilit la Cupa Mondială din Qatar 2022. Apoi, după 100 partide disputate, s-a ajuns la 292 de goluri, dintre care 14 autogoluri. Pentru ca în ultimele patru confruntări să se înscrie de 16 ori: de 5 ori în semifinale, de 10 ori în meciul pentru bronz și o dată în finală. În total, la CM de fotbal 2026 s-au marcat 308 goluri.

E de remarcat faptul că în „finală mică” s-au înscris, zece goluri, cu unul mai mult decât la disputa Franța - RF Germania 6-3 de la ediția din 1958. Iar eroul confruntării din Suedia a fost Just Fontaine, care, cu patru goluri marcate (min. 16, 36, 78 și 89), nu numai că și-a ajutat formația să cucerească „bronzul”, dar a devenit și golgheterul acelui turneu final, cu 13 reușite. Un record absolut al Campionatului Mondial de fotbal. Acum, la rampă a ieșit tot un francez, Kylian Mbappe, care a semnat două dintre golurile partidei (min. 48, 66). Fotbalistul lui Real Madrid a ajuns astfel la 10 goluri la această ediție, cu două mai multe decât Lionel Messi. Fotbalistul lui Real Madrid a intrat, totodată, în topul marcatorilor la o singură ediție a CM, alături de Sandor Kocsis (Ungaria) – 11 goluri, în 1954, Just Fontaine (Franța) – 13, în 1958 și Gerd Muller (RF Germania) – 10, în 1970. Totodată, Mbappe a trecut pe prima poziție și în ierarhia all-time, având 22 de goluri cu unul mai mult decât rivalul argentinian.

Kylian Mbappe a devenit golgheterul absolut al CM de fotbal (Foto: EPAImages)
Kylian Mbappe a devenit golgheterul absolut al CM de fotbal (Foto: EPAImages)

O altă bornă importantă a fost atinsă de Michael Olise, care a reușit 7 pase de gol, la ceva distanță de un grup format din Mbappe, Odegaard, Diaz, Messi și Guimaraes, care au fiecare câte 4. Francezul a doborât astfel un record absolut la acest capitol, record care data de la ediția din 1970. Atunci, marele Pele a dat 6 pase de gol. Pe lista servanților care au excelat la o singură ediție se mai află patru fotbaliști cu câte 5 „asisturi”: Gadocha (Polonia, în 1974), Littbarski (RF Germania, în 1982), Maradona (Argentina, în 1986) și Hassler (RF Germania, în 1994). Cu mențiunea că datele statistice au început să fie contabilizate de la ediția din 1966 a Campionatului Mondial de fotbal.

Messi a fost și înger, și demon

În plan individual, Messi a doborât câteva recorduri în această vară. Conform statisticienilor de la Squawka, la 39 de ani și 21 de zile, acesta a fost cel mai în vârstă jucător de câmp care a evoluat într-o semifinală de Cupă Mondială. El a disputat 17 meciuri în fazele eliminatorii la turneele finale ale Cupei Mondiale, depășindu-l pe Miroslav Klose (Germania), care a rămas cu 14. De asemenea, a devenit și primul fotbalist din istorie care înscrie șapte sau mai multe goluri la două ediții diferite ale CM (2022 și 2026) și jucătorul cu cele mai multe pase de gol, depășindu-l pe Maradona. Pe de altă parte, a ratat și două penalty-uri la acest turneu final, în meciurile cu Austria (2-0) și cu Egipt (3-2). A ajuns la patru lovituri de pedeapsă irosite în cariera sa la turneele finale ale CM de fotbal, ceea ce reprezintă un record.

De la președintele FIFA la Shakira, toată lumea îl elogiază pe Lionel Messi
Fără Messi, Argentina n-ar fi reușit să atingă finala CM de fotbal (Foto: EPAImages)
Fără Messi, Argentina n-ar fi reușit să atingă finala CM de fotbal (Foto: EPAImages)

Nici Cristiano Ronaldo n-a rămas mai prejos deși echipa lui n-a atins faza finală, fiind eliminată de Spania (0-1). Cu „dubla” înscrisă în partida pe care Portugalia a câștigat-o (5-0) cu Uzbekistan, CR7 a devenit primul jucător care marchează la toate cele şase turnee finale de Cupă Mondială la care a participat. La 41 de ani și 138 de zile, Ronaldo a fost, totodată, și al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria CM de fotbal după camerunezul Roger Milla, care a marcat la 42 de ani și 39 de zile. Pe de altă parte, lusitanul figurează drept cel de-al 3-lea jucător al unei echipe naționale care a fost, totodată, și cel mai tânăr marcator, dar și cel mai bătrân al acesteia după Michael Laudrup (Danemarca) și Lionel Messi (Argentina). Totodată, este și cel dintâi fotbalist din istorie care a depășit 10 goluri atât la Campionatul Mondial (10), cât și la Euro (14). Nu în ultimul rând, portughezul a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-un meci din faza eliminatorie, la 41 de ani şi 147 de zile fiind titular în meciul Portugaliei cu Croaţia, din „16”-imile de finală. El l-a devansat pe croatul Luka Modric, care are 40 de ani şi 296 de zile.

În ciuda vârstei, Cristiano Ronaldo a marcat din nou la Mondial (Foto: EPAImages)
În ciuda vârstei, Cristiano Ronaldo a marcat din nou la Mondial (Foto: EPAImages)

Un record a doborât și portarul Spania. Acesta a ajuns la 650 de minute fără gol primit, depășindu-l pe italianul Walter Zenga (518), care deținea această performanță de mai bine de trei decenii. Invincibilitatea lui s-a oprit în minutul 41 al confruntării cu Belgia (2-1) din sferturile de finală. Atunci Unai Simon a fost învins de Charles De Ketelaere, care, aflat la limita ofsaidului, a reluat în poartă mingea centrată de Castagne. Ibericul nu mai primise gol la turneele finale ale CM de fotbal de la meciul pierdut (1-2) în fața Japoniei, la ediția din 2022, care s-a desfășurat în Qatar.

Și pe banca tehnică s-au atins performanțe deosebite. Astfel, Didier Deschamps a ajuns la meciul cu numărul 27 la CM de fotbal ca selecționer. În acest top, francezul e urmat de Helmut Schon (RF Germania) - 25 și Carlos Alberto Parreira (Brazilia) - 23. Tot în privința antrenorilor, Dick Advocaat a devenit cel mai bătrând tehnician care a condus o formație la turneele finale ale CM de fotbal. La 78 de ani, antrenorul echipei din Curacao l-a depășit pe Otto Rehhagel, cel care fusese prezent la 71 de ani. Pe „podium” au mai urcat antrenorul ceh Miroslav Koubek și antrenorul sud-african Hugo Broos, care au 74 de ani.

Omul-record. Cristiano Ronaldo a atins câteva borne în meciul cu Uzbekistan

Încasări de 15 miliarde de dolari!

Și în plan financiar s-au înregistrat recorduri. Astfel forul mondial a anunțat că 655 de milioane de dolari vor reveni echipelor participante în funcție de performanță. Și trebuie spus că în 1982, valoarea premilor acordate a fost de 20 milioane de dolari (2,2 milioane de dolari pentru câștigătoare), iar în 2022 de 440 (42). Premiile variază de la un minim de 9 milioane de dolari pentru cele eliminate în faza grupelor până la 50 de milioane de dolari pentru câștigătoarea turneului. În plus, fiecare participantă va încasa 2,5 milioane de dolari și un bonus de calificare de 10 milioane de dolari doar pentru participarea la Cupa Mondială. În total, fondurile de premiere totalizează 871 de milioane de dolari. Iată care sunt sumele acordate: Câștigătoare titlului mondial - 50 de milioane de dolari, finalista – 33, medaliata cu bronz – 29, ocupanta locului 4 – 27, echipele eliminate în sferturi de finală (4 echipe) – 19, echipele eliminate în optimi de finală (8 formații) – 15, echipele eliminate în „16”-imi de finală (16 echipe) – 11, formații care n-au trecut de grupe (16 formații) – 9 milioane de dolari.

Premiile acordate echipelor participante nu sunt întâmplătoare. Publicația britanică „The Guardian” a sublinat că turneul organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada a adus încasări considerabile: aproximativ 15 miliarde de dolari. S-a depășit cu patru miliarde de dolari previziunea făcută înaintea turneului final. Și nu se poate face comparație cu ceea ce s-a câștigat în trecut. În 2022, de pildă, când Qatar a găzduit Campionatul Mondial, FIFA a raportat venituri de 5,769 miliarde de dolari. Acest plus se datorează tot creșterii numărului de echipe participante, implicit a celui de meciuri jucate.

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