 Ucraina riscă să rămână fără o parte importantă a flotei de F-16 din cauza întârzierilor la mentenanță | adevarul.ro
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Ucraina riscă să rămână fără o parte importantă a flotei de F-16 din cauza întârzierilor la mentenanță

Război în Ucraina
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Lipsa rachetelor interceptoare Patriot nu este singura problemă gravă a apărării antiaeriene a Ucrainei. Avioanele F-16 sunt în prezent cel mai bun mijloc de a contracara noile drone rusești cu motor cu reacție, care lovesc populația civilă ucraineană. Ucraina depinde însă de ajutorul occidental pentru întreținerea avioanelor sale, iar din cauza întârzierilor o parte importantă a flotei nu poate executa misiuni de luptă, scrie The Wall Street Journal (WSJ).

Avion F 16 ucrainean
Avion F 16 ucrainean/FOTO:X

Numai în această lună, Rusia a lansat asupra Ucrainei aproximativ două mii de drone cu reacție, față de circa 350 în iunie. Noile drone ating 600 de kilometri pe oră, o viteză prea mare pentru interceptoarele folosite de Ucraina împotriva modelelor mai vechi de Shahed. Ucraina interceptează 55% dintre dronele rusești cu reacție, în timp ce în cazul vechilor Shahed procentul depășea 90%.

Dronele cu reacție sunt însă tocmai genul de țintă pe care F-16 le pot distruge eficient. Doborârea unei astfel de drone cu un F-16 costă de regulă 25.000 de dolari sau mai puțin. Piloții ucraineni de F-16 au doborât aproximativ 2.500 de drone de diferite tipuri și circa 650 de rachete de croazieră.

După 300 de ore de zbor, avioanele F-16 au nevoie însă de o „inspecție tehnică pe faze", pentru ca motorul, avionica, sistemul hidraulic și alte sisteme să rămână în stare de funcționare.

Statele Unite au încheiat cu compania belgiană Sabena Aerospace Engineering un contract de până la 235,5 milioane de dolari pentru întreținerea avioanelor F-16 ale Ucrainei, deși o parte din lucrări sunt executate de subcontractori. Inspecțiile la anumite intervale durează de obicei între două și șase săptămâni în SUA, dar în Belgia ajung la 40 de săptămâni, potrivit contraamiralului american în rezervă Mark Montgomery.

Mai mult de jumătate dintre avioanele F-16 ale Ucrainei se află într-o situație neclară din punctul de vedere al mentenanței

Potrivit unei surse citate de WSJ, mai mult de jumătate dintre avioanele F-16 ale Ucrainei se află într-o situație neclară din punctul de vedere al mentenanței. În ritmul actual de utilizare și de întreținere, Kievul ar putea pierde posibilitatea de a folosi restul avioanelor până la sfârșitul anului. Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene a refuzat să comenteze pentru WSJ.

Nici compania Sabena nu a răspuns întrebărilor publicației, invocând „considerente de securitate operațională" și „caracterul sensibil al activităților în curs de sprijin militar". Avioanele folosite în operațiuni de luptă pot necesita mai multă întreținere decât cele care zboară în timp de pace, iar lipsa unor componente poate contribui și ea la întârzieri.

„Indiferent de cauză, este un eșec în asigurarea pregătirii operaționale, care se transformă într-o criză a apărării antiaeriene", a declarat generalul-locotenent în rezervă al Forțelor Aeriene americane David Deptula.

Potrivit WSJ, Ucraina ar putea lua în calcul creșterea volumului de mentenanță efectuat pe teritoriul său și ar putea verifica dacă unele lucrări pot fi preluate de unități din România.

Situația este un avertisment și pentru Statele Unite. Primăvara aceasta, Oficiul de Audit al SUA a atras atenția asupra creșterii întârzierilor în întreținerea aeronavelor militare americane. Potrivit Defense News, generalul-locotenent Linda Gerry a spus luna aceasta că Forțele Aeriene ale SUA se confruntă cu un deficit de piese de schimb pentru avioane de 14 miliarde de dolari. Cazul apărării antiaeriene ucrainene arată că mentenanța face parte din puterea de luptă în timp de război.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 29 septembrie, că Belgia va transfera Ucrainei trei avioane F-16 până la sfârșitul lui 2026 și că alți parteneri occidentali ar putea oferi și mai multe.

Ucraina testează mijloace alternative de interceptare a dronelor rusești cu reacție, dar introducerea lor la scară largă ar putea dura luni de zile. Potrivit fostului consilier al Ministerului ucrainean al Apărării Iurii Sak, dacă țara nu va putea doborî dronele cu reacție și rachetele de croazieră, stocurile sale foarte limitate de rachete antiaeriene s-ar putea epuiza.

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