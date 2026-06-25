Omul-record. Cristiano Ronaldo a atins câteva borne în meciul cu Uzbekistan

Cu „dubla” înscrisă în partida pe care Portugalia a câștigat-o (5-0) cu Uzbekistan, Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care marchează la toate cele şase turnee finale de Cupă Mondială la care a participat. Lusitanul a atins și alte recorduri.

Indiscutabil, ediția din acest an a CM de fotbal este una a oamenilor de gol. Iar lupta pentru titlul de golgheter a devenit captivantă. Autor al unei „duble”, Cristiano Ronaldo nu numai că s-a înscris și el în această cursă, dar a devenit și cel dintâi fotbalist care a marcat la toate cele șase turnee finale după cum urmează: 2006 (Germania) – un gol, 2010 (Africa de Sud) – un gol, 2014 (Brazilia) – un gol, 2018 (Rusia) – patru goluri, 2022 (Qatar) – un gol şi 2026 (Canada, Mexic și SUA) – două goluri.

Și mai trebuie spus că marele lui rival, Lionel Messi, a devenit golgheterul absolut al competiției cu 18 goluri, însă argentinianul, deși a fost prezent tot la șase ediții ale CM, n-a înscris decât la cinci dintre acestea: a făcut-o în 2006, 2014, 2018, 2022 și 2026, însă nu și în 2010. Ronaldo și Messi sunt urmați în acest top inedit de alți trei mari fobaliști care au înscris la 4 turnee finale ale CM de fotbal: Miroslav Klose (Germania / 16 goluri în 2002, 2006, 2010 și 2014), Pele (Brazilia / 12 goluri în 1958, 1962, 1966 și 1970) și Uwe Seeler (RF Germania / 9 goluri reușite în 1958, 1962, 1966 și 1970).

În plus, la 41 de ani și 138 de zile, Ronaldo este și al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria CM de fotbal. El este devansat doar de camerunezul Roger Milla, care a marcat la 42 de ani și 39 de zile. Pe de altă parte, lusitanul este cel de-al 3-lea jucător al unei echipe naționale care a fost, totodată, și cel mai tânăr marcator, dar și cel mai bătrân al acesteia după Michael Laudrup (Danemarca) și Lionel Messi (Argentina). Nu în ultimul rând, a devenit și cel dintâi fotbalist din istorie care a depășit 10 goluri atât la Campionatul Mondial (10), cât și la Euro (14). În total, fostul jucător al Realului din Madrid are 145 de goluri în 230 de meciuri jucate pentru prima echipă a Portugaliei.

Cannavaro l-a elogiat

Pe de altă parte, în meciul cu Uzbekistan Ronaldo a devenit şi cel mai bun marcator portughez all-time la CM, depășindu-l pe Eusebio, autor a 9 goluri la ediţia din 1966 care a fost găzduită de Anglia. Practic, CR7 a confirmat temerile exprimate de italianul Fabio Cannavaro dinaintea partidei de la Houston. Selecționer al Uzbekistanului, acesta afirmase că „nu-l putem lăsa liber. Trebuie să fim foarte concentrați asupra sa pentru că Cristiano marchează în toate modurile posibile, chiar și din lovituri de la colțul terenului”. Fostul fundaș de la Real Madrid a revenit după meci spunând despre Ronaldo: „Jucătorii joacă pentru el. Îl caută, îi dau mingea şi el face mereu curse excelente. Ca fundaş, trebuie să fii foarte inteligent ca să stai aproape de el. Mulţi oameni cred că a juca în Asia, aşa cum face Cristiano (n.a. - în Arabia Saudită), ar fi o pierdere de timp. Dimpotrivă, vii la Cupa Mondială şi arăţi că la 41 de ani încă ai foame de performanțe. Messi joacă în MLS şi a scris multă istorie la această ediție a Cupei Mondiale. Fotbalul nu mai este doar în Europa.”

După izbânda cu Uzbekistan, Ronaldo și-a recăpătat zâmbetul: „Când nu jucăm bine sau nu câştigăm, suntem mereu atacaţi. Mai ales eu. Sunt obişnuit cu aceste critici, dar merg mai departe. A fost o săptămână foarte dificilă, o săptămână în care opinia publică a fost foarte dură cu noi, cu toţi jucătorii, în special cu antrenorul, dar aşa a fost mereu, nu e mare lucru. Am o carieră de 23 de ani şi, de fiecare dată când lucrurile merg bine, se spune «ăsta e Cristiano», iar când lucrurile merg prost, «e terminat, e bătrân!». Aşa va fi mereu. Am dat un răspuns bun atât eu, cât şi coechipierii mei. Asta ne-am dorit. Am fost bine organizaţi, am jucat bine, am jucat cu liniile sus şi, atunci când se întâmplă asta, este foarte dificil să opreşti Portugalia.”

Lusitanul a evitat un răspuns direct cu privire la posibilitatea unei confruntări directe cu argentinianul Lionel Messi: „Această întrebare nu are prea mult sens. Ar fi grozav, dar cel mai important lucru, astăzi, a fost să câştigăm pentru a trece de grupă şi a fi pregătiţi pentru ce urmează.”

Thierry Herny l-a criticat dur

Totodată, Ronaldo a devenit și „cel mai bătrân jucător de câmp” care a fost titular într-un meci la un turneu final al Cupei Mondiale. La 41 de ani şi 132 de zile, el a evoluat din primul minut în confruntarea dintre Portugalia şi R.D. Congo, una încheiată la egalitate, 1-1. Rezultat care i-a adus critici. Consultant la Fox Sports, Thierry Henry nu l-a menajat pe lusitan. „Un lucru este important, prieteni, pentru toţi cei care ne urmăresc de acasă: echipa trebuie să înscrie, nu cineva anume”, a subliniat fostul internațional francez într-o intervenție făcută în direct.

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Pentru a-şi susţine declaraţiile, Henry s-a folosit de secvențe din prima partidă a Portugaliei la acest turneu final. „Atunci când face acea mişcare, îl obligă pe fundaş să ia o decizie şi să protejeze zona de şase metri. Dar, pentru că vrea să înscrie el, Ronaldo se plasează pe traiectoria lui Bruno Fernandes. Dacă ar fi atacat zona de şase metri, ai fi fost obligat să-l urmezi. Şi, în acest caz, l-ar fi lăsat pe Bruno Fernandes într-o poziție din care putea marca”, a exemplificat fostul jucător de la Arsenal, care apoi a tras și o concluzie dură: „Echipa trebuie să înscrie, nu tu! Aţi văzut cum Bruno Fernandes, aflat în spatele lui, îi face semn să lase mingea să treacă. Dar asta nu s-a întâmplat.”

Apărat de colegi și antrenor

Aflat în centrul unor mari tensiuni după remiza Portugaliei cu RD Congo, Cristiano Ronaldo a încercat să calmeze spiritele postând o fotografie pe Instagram alături de colegi, inclusiv João Neves, care a fost hărţuit pe internet de când a rostit următoarea declarație: „Ştim ce a făcut Cristiano pentru noi, dar acum, este exact ca noi. Este doar un alt jucător care ne ajută aici. Este ca toţi ceilalţi”. Replica i-a înfuriat pe fanii lui Ronaldo, care au ripostat pe rețelele sociale.

„Mereu uniţi”, a scris CR7. Iar atunci când a fost întrebat despre acest subiect într-o conferinţă de presă, Ruben Dias a răspuns cu calm: „Sincer, sunt complet indiferent la toate acestea. Pentru mine, ca pentru noi toţi, nici măcar nu este o problemă. Suntem uniţi. Lucrăm împreună la atingerea unui vis şi credem cu tărie că în faţa adversităţii cineva îşi dezvăluie adevăratul caracter. Prin urmare, vedem acest lucru ca pe o oportunitate de a crea ceva pozitiv.”

O atitudine asemănătoare a adoptat și selecționerul echipei Portugaliei, Roberto Martinez: „Nu am trăit niciodată un meci fără agitație sau critici. Jucăm la Cupa Mondială, așa că, bineînțeles, există mult zgomot și tensiune în exterior, iar asta face parte din joc. Cu toate acestea, prioritatea noastră este echipa și vrem să arătăm o atitudine pozitivă, să fim responsabili”.

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Tehnicianul a subliniat că echipa sa este „și mai unită decât înainte”, în ciuda „dezamăgirii” de după meciul de deschidere împotriva Republicii Democrate Congo (1-1). Antrenorul l-a apărat pe Ronaldo: „Aceasta este a șasea sa Cupă Mondială. Este un jucător care a apărat culorile țării sale și a jucat pentru ea mult timp. Își dorește cu adevărat să continue să se perfecționeze, să ajute echipa și este cu adevărat un model pentru noi”.

Raportul Messi – Ronaldo și politica

În urmă cu câteva zile, site-ul cotidianul francez „L'Equipe” a prezentat un studiu universitar a cărui concluzie a fost că persoanele cu opinii politice de stânga tind să-l prefere pe Lionel Messi, în timp ce acelea de dreapta l-ar avea ca idol pe Cristiano Ronaldo. Aceste observații inedite au apărut pe platforma Social Science Research Network. Conform acestui studiu intitulat „Identitatea politică dincolo de politică: Preferinţa Messi - Ronaldo în 26 de ţări”, simpatia pentru unul dintre cei doi fotbaliști ar ilustra orientarea politică. Potrivit „L'Équipe, au fost chestionate 10.661 de persoane din 26 de ţări în aprilie şi mai 2026. Potrivit cercetătorilor, argentinianul ar fi preferatul persoanelor cu o gândire mai analitică, în timp ce jucătorul portughez este mai atractiv pentru cei cu o orientare autoritară sau o stimă de sine mai mare.