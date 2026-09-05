Ce pierdere pentru Ianis Hagi! Fiul selecționerului se află în fața unei crize majore în carieră

Accidentarea din 2022 a reprezentat un moment de cotitură în cariera lui Ianis Hagi. Până atunci, internaționalul român traversa una dintre cele mai bune perioade ale sale, însă revenirea după operația la genunchiul drept nu a mai fost urmată de evoluții la același nivel.

Ianis Hagi Foto: Profimedia

Ianis a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în perioada în care juca la Rangers și a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală. A revenit pe teren abia în ianuarie 2023, după un an de pauză.

De atunci au trecut aproximativ trei ani și jumătate, însă Hagi Jr. nu a mai reușit să regăsească forma care îl consacrase înaintea accidentării. Totuși, situația lui putea fi mult mai gravă. O astfel de accidentare a pus capăt carierelor multor fotbaliști, unii dintre ei nereușind să mai revină niciodată în fotbalul de performanță.

Cota de piață spune totul despre situația românului

În 2022, când se afla la cel mai bun nivel al carierei, mijlocașul român era evaluat la 7 milioane de euro. Astăzi, cota sa a coborât până la 1,8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cota de piață a românului a scăzut considerabil Foto: Transfermarkt

Rangers a decis să nu-i prelungească înțelegerea, iar la momentul respectiv hotărârea clubului scoțian a fost contestată de unii oameni din fotbal. Privind însă evoluțiile ulterioare ale lui Hagi, decizia oficialilor de la Glasgow pare acum mai ușor de înțeles.

Nici aventura ulterioară de la Alanyaspor nu a contribuit la redresarea situației. În cele 31 de partide disputate pentru formația turcă, Ianis a marcat de doar cinci ori și a oferit două pase decisive. Cifre considerate modeste în raport cu așteptările existente în momentul transferului său. Situația s-a complicat și mai mult în această vară. Alanyaspor l-a trecut pe Ianis pe lista jucătorilor de care vrea să se despartă, iar fotbalistul încearcă să-și găsească o nouă echipă pe finalul perioadei de mercato.