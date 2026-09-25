26 septembrie: Este organizată, la București, prima competiție internațională din sportul românesc

În ziua de 26 septembrie, anul 1874, a fost organizată prima competiție internațională din sportul românesc. Tot pe 26 septembrie, în 1991, a avut loc a patra mineriadă, care s-a finalizat cu demisia premierului Petre Roman.

Prima competiție internațională din sportul românesc Foto: Federația Română de Tir Sportiv

1874: Are loc, la București, prima competiție internațională din sportul românesc

În urmă cu 150 de ani, pe 26 septembrie, Bucureștiul a găzduit prima competiție internațională consemnată în istoria sportului românesc: un concurs de tir, la care au participat atât sportivi români, cât și membri ai Societății de Tir din Ungaria.

Tirul sportiv era, la acea vreme, unul dintre puținele sporturi practicate organizat în România.

Astfel, nu surprinde faptul că una dintre primele competiții internaționale de pe teritoriul țării a fost dedicată acestui sport.

1945: A murit pianistul Béla Viktor János Bartók

Născut pe 25 martie 1881, în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș, Béla Viktor János Bartók a fost un compozitor, pianist, profesor, folclorist, etnograf maghiar, unul din reprezentanții de seamă ai muzicii moderne.

Béla Viktor János Bartók Foto: Wikipedia

Din 1899 a studiat pianul și compoziția la Bratislava și la Academia Regală de Muzică din Budapesta, ca elev al lui Koessler János, unde între 1908 și 1934 a funcționat ca profesor de pian.

Începând din 1905, Bartók Béla studiază tot mai mult muzica populară maghiară, românească şi cea ţigănească.

„Cântece populare româneşti din Comitatul Bihor”, în 1913, „Cântece populare din Maramureş”, în 1923, „Melodien der Rumenischen Colinde”, în 1935 sau „Dialectul muzical al românilor din Hunedoara”, toate sunt colecţiile compozitorului maghiar despre folclorul românesc.

În 1940, pe fondul ascensiunii nazismului și al apropierii Ungariei de Germania, Béla Bartók a decis să emigreze în Statele Unite. Antifascist convins, compozitorul refuzase să mai susțină concerte în Germania după venirea naziștilor la putere.

Stabilit la New York, unde a avut venituri modeste, Bartók a murit de leucemie pe 26 septembrie 1945.

1969: Se lansează Abbey Road, ultimul album înregistrat de Beatles

„Abbey Road” este al unsprezecelea album de studio lansat de trupa britanică The Beatles. A fost lansat pe 26 septembrie 1969 și a ajuns pe primul loc în clasamentele din Statele Unite și Regatul Unit.

Abbey Road Foto: Wikipedia

John Lennon a lipsit de la înregistrarea mai multor piese. La momentul lansării albumului, Lennon părăsise deja formația, însă plecarea sa nu a fost făcută publică până când McCartney nu a părăsit, la rândul său, trupa în anul următor, odată cu lansarea albumului Let It Be.

Abbey Road a fost un succes comercial imediat și s-a vândut în cele din urmă în peste 30 de milioane de exemplare la nivel mondial, devenind unul dintre cele mai bine vândute albume din istorie.

Coperta albumului, care îi înfățișează pe membrii formației traversând trecerea de pietoni din fața studiourilor Abbey Road (denumite oficial EMI Studios la acea vreme), este una dintre cele mai cunoscute și imitate imagini din istoria muzicii.

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1981: S-a născut jucătoarea de tenis Serena Williams

Născută pe 26 septembrie 1981, în Michigan, SUA, Serena Williams este o jucătoare profesionistă de tenis din Statele Unite, fost lider mondial.

Serena Williams Foto: Getty Images

Ea a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, mai multe decât orice jucătoare din Open Era și este pe locul doi la titluri de Grand Slam din toate timpurile, după Margaret Court (24). Asociatia de Tenis pentru Femei (WTA) a clasat-o pe locul 1 la simplu, în opt ocazii separate, între 2002 și 2017.

La a șasea ocazie, ea a deținut clasamentul timp de 186 de săptămâni consecutive, egalând recordul stabilit de Steffi Graf. În total, ea a fost numărul 1 WTA timp de 319 săptămâni, ocupând locul trei de când a început clasamentul WTA, după Graf și Martina Navratilova.

Este singurul jucător american, bărbat sau femeie, care a câștigat peste 20 de competiții majore.

1991: Are loc a patra mineriadă

Pe 25 septembrie, minerii din Valea Jiului au ajuns în Gara Băneasa cu mai multe garnituri de tren, în posesia cărora au intrat prin violențe și incendieri.

În Bucureşti, timp de trei zile, sub conducerea lui Miron Cozma, ei iau cu asalt Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni, folosind pietre şi sticle incendiare, ocupă Piaţa Universităţii, unde au loc violenţe de neimaginat, mai ales cu studenţii, dau buzna în Parlament şi-i ameninţă pe aleşi, se autoinvită la Congresul PNŢCD de la Teatrul Naţional.

Pe 26 septembrie, aceștia atacă clădirea Guvernului și cer demiterea acestuia.

După ce premierul Petre Roman și-a anunțat demisia, minerii au pătruns în Sala de ședințe a Adunării Deputaților și au cerut inclusiv demisia președintelui Ion Iliescu. În cele din urmă, s-au întors în Valea Jiului, iar pe 28 septembrie, Miron Cozma și Ion Iliescu au semnat un comunicat care a pus capăt celei de-a patra mineriade.

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2016: A murit artistul Ioan Gyuri Pascu

Născut pe 31 august 1961, în orașul Agnita din Sibiu, Ioan Gyuri Pascu a fost actor, cântăreţ, instrumentist şi fost membru al grupului de satiră Divertis. A fost considerat un veritabil „copil teribil“ al divertismentului românesc.

Ioan Gyuri Pascu Foto: Click!

A lansat mai multe albume muzicale, precum: „Ar putea fi”, „Mixed gril”, „Maşina cu jazzolină”, „Casetă pentru minte, inimă şi gură”, „Gânduri nevinovate”, „Stângul de a visa” și „Prinde o stea”.

Pe lângă activitatea de la Divertis, unde a abordat în special satiră politică, a mai jucat în filme de lung metraj precum „O vară de neuitat” și în „Occident”.

A mai jucat în mai multe piese de teatru, precum „Take, Ianke și Cadîr”, asigurând și coloana sonoră pentru o parte din ele. A colaborat cu mai multe posturi de televiziune, printre care TVR 1, Antena 1 și Pro TV. A mai contribuit ca jurnalist sportiv și comentator de sport, și a scris mai multe cărți de spiritualitate și pentru copii.

Ioan Gyuri Pascu a decedat la 26 septembrie 2016, în urma unui infarct miocardic.