 Transport public gratuit pentru studenți în Cluj-Napoca: Regulile pentru anul universitar 2026-2027 | adevarul.ro
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Transport public gratuit pentru studenți în Cluj-Napoca: Regulile pentru anul universitar 2026-2027

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Studenții, masteranzii și doctoranzii cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la învățământ cu frecvență în cadrul universităților din Cluj-Napoca beneficiază de transport public gratuit ȋn municipiu.

Clădirea centrală a UBB
Clădirea centrală a UBB Foto: Adevărul

Studenții Universității Babeș-Bolyai (UBB) beneficiază de abonament gratuit pe care-l pot procura direct la punctele de vânzare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca (CTP).

Datorită convenției semnate între UBB și CTP, abonamentele gratuite pot fi obținute gratuit prin trei modalități:

* Primul card (online) - Studenții din anul I sau cei fără card pot solicita emiterea online pe www.ctpcj.ro sau pe platforma e-primariaclujnapoca.ro/ctp. Verificarea eligibilității se face automat prin CNP, iar ridicarea cardului se va face după primirea înștiințării pe e-mail.

* Prelungire la automate: Studenții din anii superiori care dețin deja card și au avut abonament gratuit în luna septembrie îl pot prelungi direct de la cele 86 de automate din stații.

* Prima încărcare pe card existent: Studenții care dețin un card de transport, dar nu mai au un abonament valabil, trebuie să efectueze prima încărcare la unul dintre cele 11 centre de vânzare CTP. Verificarea statutului se face în baza de date a UBB sau pe baza carnetului vizat la zi. Ulterior, toate reîncărcările lunare se vor putea face la automatele din stații, înainte de expirarea abonamentului curent.

„Studenții Universității “Sapienția” din Cluj-Napoca şi ai Institutului Teologic Protestant, care au încheiat convenţii cu CTP Cluj-Napoca pentru decontarea parţială, beneficiază de 90% reducere, astfel încât abonamentul costa 5,6 lei la centrele de vânzare CTP.

Studenții celorlalte universități (UTCN, USAMV, UMF, UAD, ANMGD) – Decontare ulterioară la universitate. Deoarece aceste instituții nu au încheiat o convenție cu CTP, eliberarea abonamentului gratuit online sau la automat nu este disponibilă, studenţii urmând să achiziționeze lunar abonamentul de la centrele de vânzare CTP si să recupereze suma de 56 de lei de la universitatea la care sunt înscriși”, se mai precizează în comunicatul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. 

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