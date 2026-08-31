Au bătut palma! Transferul lui Andrei Rațiu ar putea fi anunțat în orice moment

Transferul lui Andrei Rațiu la Fulham pare să fie foarte aproape de finalizare. Fundașul român în vârstă de 28 de ani ar fi ajuns deja la un acord cu gruparea londoneză, însă mutarea sa este legată de plecarea lui Kenny Tete.

Andrei Rațiu Foto: Sportpictures

Situația s-a deblocat luni, după ce Fulham și Everton ar fi bătut palma pentru transferul fundașului dreapta olandez. Suma vehiculată pentru mutare este de aproximativ 11 milioane de euro. Documentele nu au fost însă semnate, întrucât Fulham vrea să clarifice mai întâi situația lui Rațiu, conform Fulham Fan News.

Potrivit jurnalistului londonez Peter Rutzler, negocierile dintre Fulham și Rayo Vallecano continuă chiar în aceste ore. Clubul englez încearcă să obțină o sumă mai mică decât clauza de reziliere din contractul internaționalului român, stabilită la 25 de milioane de euro.

Dacă Rayo nu acceptă o ofertă redusă, Fulham este pregătită să achite integral clauza și să finalizeze transferul. În acest scenariu, plecarea lui Tete la Everton și sosirea lui Rațiu la Londra ar urma să fie oficializate în scurt timp.

Negocierile trebuie încheiate rapid, deoarece mercato-ul se închide marți, la 23:59, în ambele țări. Fulham și Rayo Vallecano mai au, astfel, puțin peste o zi pentru a pune la punct toate detaliile transferului.