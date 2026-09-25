Un lac cunoscut drept „lac fantomă” putea să dispară aproape complet în trecut, înainte ca apa să revină. Fenomenul nu era unul misterios, ci avea o explicație naturală: apa se scurgea în subteran printr-un sistem format în rocile calcaroase.

Lacul fantomă care a uimit generații întregi. Apa dispărea, iar apoi revenea în mod misterios Foto: FB/Gianpiero Iacobucci

Este vorba despre Lacul Canterno, aflat în provincia Frosinone, în inima regiunii Ciociaria, între localitățile Fiuggi, Fumone, Ferentino și Trivigliano. Lacul se află într-o depresiune carstică situată la puțin peste 500 de metri altitudine, într-un peisaj dominat de pajiști, terenuri agricole, păduri și reliefuri calcaroase.

Lacul fantomă care a uimit generații întregi. Apa dispărea, iar apoi revenea în mod misterios Foto: FB/Gianpiero Iacobucci

De ce era numit „lac fantomă”

Faima de „lac fantomă” este legată de modul în care se comporta lacul în trecut. Până în secolul XX, nivelul apei putea să scadă foarte mult, uneori până la dispariția aproape completă a lacului. Fundul bazinului ieșea la suprafață, iar în locul luciului de apă rămânea o zonă umedă care schimba radical aspectul peisajului, potrivit presei italiene. .

Fenomenul era provocat de Pertuso, un vechi înghițitor natural prin care apa se scurgea în subteran. Cantitatea de apă care dispărea astfel varia, în funcție de condițiile naturale și de modul în care funcționa sistemul carstic.

Lacul este înconjurat de păduri, pajiști și dealuri Foto: FB/Gianpiero Iacobucci

Pentru oamenii care locuiau în zonă în urmă cu secole, dispariția unei asemenea cantități de apă era dificil de explicat. Astfel au apărut povești și legende despre locul considerat neobișnuit. Denumirea de „lac fantomă” s-a păstrat tocmai datorită acestui comportament spectaculos.

În prezent, situația este diferită. În urma unor intervenții hidraulice și a modificărilor sistemului carstic, lacul nu mai dispare așa cum se întâmpla în trecut.

Un peisaj dominat de păduri și dealuri

Lacul Canterno este înconjurat de un peisaj specific zonei colinare din Ciociaria. Pe maluri se găsesc pajiști, stufărișuri și porțiuni împădurite, iar în depărtare pot fi observate dealurile din zonă și, în zilele senine, localitățile construite pe înălțimi.

Nu este un lac alpin spectaculos, ci un loc mai degrabă liniștit, potrivit pentru plimbări și pentru cei care preferă un ritm mai lent. În jurul zonei protejate există drumuri locale și trasee pietonale de unde poate fi observat lacul din mai multe unghiuri.

Cum a fost creat fenomenul

Povestea lacului este strâns legată de carst. În regiunile în care predomină rocile calcaroase, apa poate dizolva treptat roca și poate crea fisuri, cavități și canale subterane.

În cazul Lacului Canterno, apa putea ajunge în subteran prin înghițitorul Pertuso, alimentând astfel sistemul subteran. Când condițiile permiteau scurgerea unei cantități mai mari de apă, nivelul lacului scădea drastic.

Fenomenul nu avea, prin urmare, o cauză misterioasă, chiar dacă pentru comunitățile din trecut putea părea greu de înțeles. Legendele au apărut în jurul unui fenomen geologic real.

Din anul 1997, Lacul Canterno face parte din Rezervația naturală Lacul Canterno. Zona protejată include luciul de apă, malurile, pădurile și zonele umede din jur.

Lacul poate fi vizitat în orice anotimp, însă toamna este una dintre perioadele potrivite pentru o plimbare în zonă. Pădurile își schimbă culorile, iar apa reflectă cerul și vegetația din jur.