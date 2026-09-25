 Patriarhia Română îi răspunde lui Siegfried Mureșan în scandalul ofițerilor acoperiți: „Trebuie aduse dovezi solide” | adevarul.ro
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Video Patriarhia Română îi răspunde lui Siegfried Mureșan în scandalul ofițerilor acoperiți: „Trebuie aduse dovezi solide”

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Patriarhia Română a reacționat după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat joi, 24 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, că există suspiciuni privind prezența unor ofițeri acoperiți ai serviciilor de informații în Biserică.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan Foto: Facebook

„Orice afirmație în acest sens trebuie să aducă dovezi solide în sprijinul ei. În lipsa furnizării acestora, nu dorim să comentăm simple presupuneri”, a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, pentru Știripesurse.ro.

Invitat la „Interviurile Adevărul”, Siegfried Mureșan a fost întrebat, în mai multe rânduri, despre existența unor ofițeri acoperiți în Biserică, însă a evitat să răspundă direct, vorbind despre riscurile reprezentate de războiul hibrid, dezinformare și propagandă.

„Există suficiente pericole la adresa securității noastre. Toate aceste noi riscuri hibride cred că au suficient de lucru, înfăptuindu-și misiunea de a proteja România. Cred că e foarte important ca aceste servicii de informații să se concentreze pe ceea ce este menirea lor conform legii.

(...) Noi, în campania din 2024, despre care am discutat înainte, am văzut cum au fost folosite rețelele de socializare, precum TikTok. Tot ce încerc să spun este că serviciile de informații trebuie să țină pasul pentru a putea proteja oamenii”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Întrebat pentru a doua oară dacă are informații privind existența unor ofițeri acoperiți în Biserică, premierul desemnat a spus că nu a afirmat explicit niciunul dintre lucrurile menționate,

„N-am spus niciunul dintre aceste lucruri în mod explicit, dar vreau să fie foarte clar și vreau să știe oamenii în ce cadru operează serviciile de informații, unde își au rostul și unde nu și-l au. (...)

Vă spun foarte clar: rolul parlamentarilor este să facă legi bune pentru stat. Rolul celorlalte instituții este să respecte legile statului.

Ca atare, Parlamentul și serviciile nu trebuie să lucreze strâns împreună. E foarte bine când un om politic nu a călcat în birourile niciunui serviciu secret. Eu nu am încălcat niciodată nici în sediul SRI, nici al SIE, nici al niciunui alt serviciu de informații, al niciunui alt stat. Mi-ar fi mult mai suspecți politicienii care stau toată ziua, de dimineață până seara sau de seara până dimineața, în vile de protocol ale serviciilor de informații.

Deci, cred că trebuie să existe o distincție clară între politicienii care trebuie să fie puternici, independenți, să facă legi și alte instituții care să le respecte”, a precizat Siegfried Mureșan.

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