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Ianis Hagi a recunoscut că are o responsabilitate dublă când e căpitanul naționalei

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Meciul cu Georgia s-a încheiat cu un rezultat pozitiv (1-1) pentru echipa de fotbal a României. Ianis Hagi a spus că rolul de căpitan al naționalei obligă mai cu seamă acum când tatăl lui e antrenor.

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Primul meci test din al doilea mandat al lui Gică Hagi la națională a reprezentat o modalitate prin care acesta a putut să vadă mai mulți jucători și să încerce anumite variante în alcătuirea echipei. La final, Ianis Hagi a declarat că rezultatul nu-i face foarte fericiți. „Suntem fericiţi că am reuşit să aplicăm, mai mult sau mai puţin, ce am lucrat săptămâna aceasta. Avem mult de muncă la cerinţele staff-ului tehnic. Când am reuşit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii: posesia şi presiunea”.

Căpitanul tricolorilor a recunoscut că nu totul a ieșit cum se dorea: „Au fost şi momente în care nu am ţinut ritmul. Avem de muncit acolo. Cerinţele sunt puţin mai mari. Putem să înţelegem, e oboseală, sfârşit de campionat. Multe schimbări, jucători care nu au mai jucat împreună. Una peste alta, sunt pozitiv pentru că ceea ce am lucrat la antrenament am reuşit să aplicăm la meci, însă ne doream să câştigăm", a declarat Ianis la Antena Sport.

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Întrebat dacă Gheorghe Hagi i-a spus ceva special înainte de meci, fotbalistul care evoluează la Alanyaspor, în Turcia, a precizat: „Nu. Mesajele pe care le ştiam deja în mare. Să fiu eu, să mă mişc mult între linii, să cer multe mingi pe fază ofensivă şi să ajut echipa mult pe fază defensivă. Am lucrat mult colectiv în ultimele șapte, zece zile. Foarte multă informaţie. Am încercat să captăm şi să asimilăm cât mai mult din ceea ce ne-a spus. Sunt lucruri de îmbunătăţit, dar în mare suntem mulţumiţi, iar direcţia e bună".

Ianis Hagi: „Responsabilitate e dublă acum când tata e antrenor”

Ianis Hagi a menţionat că atunci când poartă banderola de căpitan simte o responsabilitate mai mare, mai ales acum când tatăl lui este antrenorul principal al naționalei: „Presiunea este indiferent dacă porţi sau nu banderola. Ştiţi cât de mult înseamnă pentru mine echipa naţională. Responsabilitatea clar este mai mare, însă mă simt bine. Simt că sunt capabil să ajut echipa. Sunt destul de vocal pe teren. În afara terenului, îmi place să conduc cu exemplul, să încerc să îi aduc lângă mine pe ceilalţi. Suntem mai mulţi lideri, mai mulţi căpitani, jucători cu experienţă internaţională, iar staff-ul tehnic are multe aşteptări, iar pe cei tineri, cei care vin din urmă, trebuie să îi adaptăm cât mai repede şi să avem rezultate. La echipa naţională nu cred că e importantă vârsta, contează performanţa", a concluzionat Ianis Hagi.

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