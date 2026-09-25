Preparatul preferat al unui călugăr. Rețeta simplă care se pregătește în trei zile, cu ingrediente naturale și multă răbdare: „Răsplata vine la prima gustare”

Un călugăr de la o mănăstire din județul Constanța a împărtășit rețeta aperitivului său preferat. Preparatul are nevoie de aproximativ trei zile pentru a fi gata, iar combinația dintre dulce, acru și iute este completată de o cremă fină de brânză.

Ardeii iuți umpluți cu cremă de brânză, rețeta călugărului Efrem Bandarică de la Mănăstirea Dervent Foto: FB/Efrem Băndărică

„Aperitivul meu preferat: ardei iuți umpluți cu cremă de brânză”, a transmis călugărul Efrem Băndărică de Mănăstirea Dervent din județul Constanța.

Potrivit acestuia, preparatul este făcut din ingrediente simple și naturale. Ardeii iuți sunt mai întâi marinați într-o saramură dulce-acrișoară, apoi umpluți cu o cremă fină de brânză și așezați în ulei.

Preparatul este gata după aproximativ trei zile Foto: FB/Efrem Băndărică

Ingredientele pentru ardeii iuți marinați

Pentru marinadă sunt necesari ardei iuți roșii, spălați și curățați de semințe, 500 de mililitri de oțet, 500 de grame de zahăr, două linguri de sare grunjoasă neiodată, o lingură de boabe de piper și o lingură de boabe de muștar.

Pentru crema de brânză se folosesc brânză proaspătă, smântână cu 20% grăsime și puțină sare. Opțional, în cremă pot fi adăugate oregano sau mărar. Pentru conservare este nevoie de ulei de măsline sau ulei de floarea-soarelui.

Cum se pregătesc ardeii

Ardeii se spală bine, se taie pe jumătate și se curăță cu grijă de semințe.

Într-un vas încăpător se pun oțetul, zahărul, sarea, boabele de piper și cele de muștar. Ingredientele se amestecă până când zahărul și sarea se dizolvă. Marinada obținută se toarnă peste ardei.

Aperitivul preferat al călugărului Efrem Bandarică: ardei iuți umpluți cu cremă de brânză Foto: FB/Efrem Băndărică

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Ardeii se amestecă ușor, apoi vasul se acoperă și se lasă de seara până a doua zi. În acest interval, legumele își lasă propriul suc și capătă gustul dulce-acrișor specific preparatului.

A doua zi, ardeii se mai amestecă de două-trei ori, pentru ca marinada să pătrundă uniform. După aproximativ 24 de ore, ardeii se scot din lichidul rezultat și se așază în borcane curate.

Peste ei se toarnă întreaga zeamă lăsată de marinadă și de ardei. Borcanele se capsează și se sterilizează la bain-marie timp de 15-20 de minute, din momentul în care apa începe să clocotească. După sterilizare, borcanele se scot și se acoperă cu un ștergar gros, pentru a se răci lent.

Când s-au răcit complet, ardeii se scot din borcane și se scurg de zeamă. Se așază în site, cu partea tăiată în jos, și se lasă la scurs timp de două-trei ore.

Crema de brânză și umplerea ardeilor

În acest timp se pregătește crema. Brânza proaspătă se amestecă împreună cu smântâna și puțină sare, până când se obține o compoziție fină și cremoasă. Pentru un plus de aromă pot fi adăugate oregano sau mărar.

„Cu ajutorul unui poș, fiecare ardei se umple cu grijă, fără a fi presat excesiv”, explică Efrem Băndărică.

Ardeii umpluți se așază apoi în borcane de sticlă sau în caserole curate. Se toarnă ulei de măsline sau ulei de floarea-soarelui până când ardeii sunt complet acoperiți. Recipientele se închid ermetic și se păstrează la frigider până în momentul servirii.

Preparatul este gata după aproximativ trei zile

Întregul proces durează aproximativ trei zile, însă rezultatul este un aperitiv în care gustul dulce-acrișor și iuțeala ardeilor se combină cu crema de brânză.

„Ardeii rămân aromați, cu un echilibru plăcut între dulce, acru și iute, iar crema de brânză le îmblânzește focul. Sunt potriviți ca aperitiv, la mesele de sărbătoare sau ca mică bucurie în zilele de dulce. Nimic nu se aruncă, iar ceea ce Dumnezeu rodește în grădină se poate păstra cu înțelepciune și recunoștință pentru vremea când natura se odihnește”, a transmis călugărul.