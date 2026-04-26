Turcii au făcut anunțul, după ce Ianis Hagi a evoluat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor

Ianis Hagi a ajuns la Alanyaspor în toamna anului 2025, unde a semnat un contract valabil pe două sezoane.

În luna aprilie, în cadrul meciului cu Gaziantep, terminat 1-1, mijlocașul român a acuzat dureri în zona inghinală și a fost nevoit să părăsească terenul. Investigațiile medicale au arătat că a suferit un edem muscular, însă nu a lipsit mult de pe gazon.

După o scurtă pauză, Ianis Hagi a revenit treptat în lot, jucând aproximativ 30 de minute în partida cu Kasimpașa și apoi rămânând pe bancă la meciul din cupă cu Beşiktaş.

Presa din Turcia a anunțat că Ianis Hagi și-a revenit complet și este disponibil pentru a reintra pe teren, chiar înaintea confruntării cu Samsunspor.

„Ianis Hagi, accidentat împotriva lui Gaziantep, și Meschack Elia, absent, și-au revenit complet și se așteaptă să fie prezenți cu Samsunspor!”, au transmis jurnaliștii din Turcia.

Ianis Hagi a strâns până acum la Alanyaspor 27 de apariții, în care a reușit să marcheze 5 goluri și să ofere 2 pase decisive, contribuind constant la jocul echipei în actualul sezon.