 Vila de lux a lui Putin de la Soci, aproape de final. Contractele pentru lucrări ajung la 5,2 milioane de euro | adevarul.ro
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Vila de lux a lui Putin de la Soci, aproape de final. Contractele pentru lucrări ajung la 5,2 milioane de euro

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Lucrările la vila de lux a președintelui rus Vladimir Putin din Soci, la Marea Neagră, se apropie de final. Contractele pentru lucrările de la complex au valori cuprinse între aproximativ 940.000 și 5,2 milioane de euro.

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Profimedia

„Bocharov Ruchey”, construită inițial în 1955, a fost demolată în 2024 și, potrivit informațiilor apărute, ar fi destinația de vacanță a președintelui rus, scrie Il Messagero.

Costul total al proprietății nu este cunoscut. Cu toate acestea, o investigație jurnalistică a dezvăluit că lucrările ar fi coordonate de FSO, Serviciul Federal de Protecție, prin intermediul unui consorțiu asociat cercului oligarhului Arkadi Rotenberg, iar prețurile individuale ale licitațiilor variază între 90 și 500 de milioane de ruble (940.000 - 5,2 milioane de euro).

Demolarea reședinței în 2024 ar fi fost legată de temerile privind atacurile cu drone, iar Bocharov Ruchey este doar una dintre proprietățile luxoase ale liderului rus.

În anii precedenți, Putin își petrecea în mod tradițional cea mai mare parte a lunii august la Soci. În acest an, însă, liderul rus a renunțat la această tradiție.

El nu mai apare în reședința sa de acolo și nici în Moscova. Kremlinul încearcă să ascundă această informație.

„După intensificarea atacurilor ucrainene, traseul său public se deplasează tot mai vizibil spre Siberia și Extremul Orient, deși Kremlinul continuă să prezinte întâlniri cu ușile închise, marcate ca fiind desfășurate la Moscova (...) «Elita» Kremlinului a fugit și ea după lider, în spatele Uralilor, și și-a amenajat reședințe de lux în zone în care dronele ucrainene nu pot ajunge”, a remarcat Dialog.ua, în august.

Din martie, în Soci, a fost extinsă zona de restricție din jurul reședinței președintelui rus, pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone. Măsura a venit la pachet cu o serie de restricții neobișnuite pentru locuitorii din zonă.  

Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post, Serviciul Federal de Protecție al Rusiei – agenția responsabilă de securitatea președintelui – a pregătit instituirea unei zone de securitate de aproximativ 3 km² în jurul reședinței prezidențiale Bocharov Ruchey din Sochi.

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