Un milion de euro n-a fost suficient! Ianis Hagi a refuzat oferta din Polonia și se pregătește de transfer într-un campionat din Top 5 Europa

Ianis Hagi ar putea face pasul către unul dintre cele mai puternice campionate din Europa. Potrivit fostului internațional Adrian Ilie, mijlocașul român are șanse să ajungă în Bundesliga, deși nu a fost dezvăluit numele clubului interesat.

Adrian Ilie a explicat că transferul s-ar putea concretiza în perioada următoare și a dezvăluit că Hagi a refuzat recent o ofertă importantă din Polonia, unde ar fi avut un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon.

„În primul rând, au crescut preţurile la sud-americani, ţin legătura cu ei. În al doilea rând, ţările de lângă noi plătesc mult mai mult ca noi. De exemplu, Polonia plăteşte salarii de 800.000 – 1.000.000 de euro. De exemplu, Ianis Hagi a primit o astfel de ofertă, dar a zis că nu îl interesează. Salariu de 800.000-1.000.000. Din punctul meu de vedere va pleca în Germania, în Bundesliga.

În momentul de faţă sunt jucători români care depăşesc 500.000 – 600.000 de euro pe an. Universitatea Craiova are câţiva, FCSB are câţiva. Pentru a ajunge în Champions League trebuie investiţi foarte mulţi bani. Eu zic că Ianis Hagi va ajunge în Bundesliga. Este posibil ca în scurt timp să se facă. Eu cred că Ianis Hagi va ajunge într-un campionat mai puternic. Nu doar el. Este şi Drăguş!”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.

În prezent, internaționalul român este legitimat la Alanyaspor, formație cu care a semnat în vara anului trecut un contract valabil până la finalul lunii iunie 2027.

Dacă mutarea în Bundesliga se va concretiza, Ianis Hagi va reveni într-unul dintre cele mai puternice campionate ale Europei, după experiența avută în Spania. Până în prezent, singura sa prezență într-un „Top 5” a fost în sezonul 2023/2024, când a evoluat pentru Alaves sub formă de împrumut de la Rangers.

În perioada petrecută în La Liga, internaționalul român beneficia de un contract important, fiind remunerat cu aproximativ 1,5 milioane de euro pe an. La acel moment, el ocupa primul loc în vestiarul echipei spaniole în clasamentul salariilor.