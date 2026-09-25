 Cât costă cea mai ieftină casă din București. Are doar 17 metri pătrați, dar poate fi transformată într-o locuință de 80 metri pătrați | adevarul.ro
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Cât costă cea mai ieftină casă din București. Are doar 17 metri pătrați, dar poate fi transformată într-o locuință de 80 metri pătrați

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O casă bătrânească din București, cu o singură cameră și doar 17 metri pătrați utili, poate fi transformată într-o locuință de aproximativ 80 de metri pătrați. Proprietatea se află în zona Andronache-Colentina și dispune de un teren de 92 de metri pătrați.

cea mai ieftina casa bucuresti jpg
Foto: Imobiliare.ro.

Casa este amplasată în Sectorul 2 al Capitalei, în apropiere de Carrefour, și este construită în anul 1950. Terenul are o suprafață de 92 de metri pătrați și o deschidere de 6 metri, potrivit știriimobiliare.

Construcția existentă are o singură cameră și o suprafață utilă de 17 metri pătrați. Casa necesită renovare integrală, însă este racordată la toate utilitățile. 

Terenul de 92 de metri pătrați are o deschidere de 6 metri, iar proprietatea beneficiază deja de electricitate, apă, canalizare și gaze.

Casa poate fi extinsă și supraetajată

Proprietatea are însă un potențial mai mare decât lasă să se vadă suprafața actuală a construcției. Conform anunțului de vânzare, există un draft de proiect pentru extinderea și supraetajarea casei.

Proiectul prevede transformarea construcției într-o casă unifamilială cu parter, etaj și pod. În urma lucrărilor, locuința ar urma să aibă o suprafață utilă de aproximativ 80 de metri pătrați.

Astfel, construcția actuală de numai 17 metri pătrați ar putea fi transformată într-o locuință de aproape cinci ori mai mare, dacă proiectul va fi pus în aplicare.

Proprietatea este listată la vânzare pentru 42.500 de euro, potrivit anunțului publicat pe Imobiliare.ro. Este prezentată drept cea mai ieftină casă din București listată în prezent pe platformă.

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