Portarul Ionuț Radu crede că „echipa a făcut un meci foarte bun”

România a pierdut (1-2) meciul cu Suedia la debutul în noua ediție a Ligii Națiunilor, divizia a doua. Portarul Ionuț Radu a declarat că tricolorii au demonstrat că formează o echipă competitivă, în fața unui adversar cu jucători valoroși și cu mare experiență.

Ionuț Radu a primit două goluri în partida din Suedia Foto: Sportpictures

Desigur că putem vedea partea plină a paharului, și anume faptul că s-a pierdut la limită pe terenul unei formații care era cotată cu prima șansă. S-au luat, totuși, două goluri, iar în atac România n-a avut prea multe ocazii de gol.

Partea plină a paharului a fost văzută și de Ionuț Radu în declarația sa la Antena 1: „Cred că se putea face mai mult. Am jucat împotriva unei echipe cu mare experiență, cu jucători foarte valoroși, dar am arătat că suntem foarte competitivi și cred că echipa a făcut un meci foarte bun”.

Portarul nu crede că putea face mai mult la golurile primite

Întrebat dacă ar fi putut face mai mult la golurile primite, goalkeeperul naționalei a dat un răspuns ezitant: „Nu știu. Nu cred, dar acesta a fost un meci bun din partea tuturor”.

Echipa de fotbal a României a pierdut (1-2) pe terenul Suediei, vineri seara, la debutul său în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vedetele Alexander Isak (min. 20) și Viktor Gyokeres (min. 43) au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man (min. 29).

În celălalt meci al grupei, Polonia și Bosnia-Herțegovina au terminat la egalitate, 0-0.

Selecționata României va mai juca trei partide în Liga Națiunilor în această „fereastră” internațională, cu Bosnia-Herțegovina, în 28 septembrie (pe Arena Națională, fără spectatori), cu Polonia, în 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varșovia) și din nou cu Suedia, în 5 octombrie (Arena Națională).