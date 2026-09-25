 Oficial: Ce miniștri din Cabinetul Bolojan vrea să păstreze Siegfried Mureșan în noul Guvern | adevarul.ro
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Oficial: Ce miniștri din Cabinetul Bolojan vrea să păstreze Siegfried Mureșan în noul Guvern

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat lista completă a Guvernului cu care merge în Parlament pentru învestire. Noul Cabinet păstrează mai mulți miniștri din actuala echipă condusă de Ilie Bolojan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan
Premierul desemnat Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Cine sunt miniștrii propuși de Siegfried Mureșan

Potrivit listei anunțate de premierul desemnat, noul Guvern ar urma să aibă următoarea componență:

1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru – Mircea Abrudean (PNL)

2. Ministerul Apărării Naționale și viceprim-ministru – Radu Miruță (USR)

3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru – Tánczos Barna (UDMR)

4. Ministerul Justiției – Andrea Chiș (independentă)

5. Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare (PNL)

6. Ministerul Afacerilor Externe – Oana Țoiu (USR)

7. Ministerul Sănătății – Oana Gheorghiu (PNL)

8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Cătălin Drulă (USR)

9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Cseke Attila (UDMR)

10. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Raluca Turcan (PNL)

11. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Dragoș Pîslaru (PNL)

12. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Irineu Darău (USR)

13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Diana Buzoianu (USR)

14. Ministerul Energiei – Sebastian Burduja (PNL)

15. Ministerul Culturii – Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

16. Ministerul Educației și Cercetării – Mihai Dimian (PNL)

17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru – Dan Reșitnec (USR)

Mureșan: Mâine depunem programul de guvernare și lista Guvernului

„Aceasta este echipa cu care mergem în fața Parlamentului României. Avem în față multă muncă. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare și știe ce are de făcut pentru a le obține”, a transmis Mureșan.

Potrivit premierului desemnat, programul de guvernare și lista Guvernului urmează să fie depuse sâmbătă, următorul pas fiind procedura pentru învestirea noului Executiv.

„Mâine depunem programul de guvernare și lista Guvernului și facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil și pregătit să înceapă munca din prima zi”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

Lista anunțată de Siegfried Mureșan va fi transmisă Parlamentului împreună cu programul de guvernare.

Urmează procedurile parlamentare pentru audierea candidaților la funcțiile de ministru și pentru votul de învestitură al noului Guvern.

Ce a discutat Siegfried Mureșan cu Nicușor Dan

Siegfried Mureșan a declarat că, în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, i-a prezentat președintelui Nicușor Dan programul de guvernare pe care urmează să îl depună, împreună cu lista Cabinetului, la Parlament.

„Am avut o întâlnire cu preşedintele României, întâlnire pe care o agreasem încă de la momentul desemnării să o avem şi i-am prezentat preşedintelui programul de guvernare şi acesta a fost obiectivul întâlnirii şi cred că obiectivul a fost îndeplinit. I-am prezentat preşedintelui în detaliu programul de guvernare şi acum pentru mine următorii paşi sunt să finalizăm structura guvernului şi cele trei partide care susţin guvernul să-şi nominalizeze miniştri”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că responsabilitatea pentru obținerea majorității parlamentare îi revine lui și celor trei partide care îi susțin candidatura.

„Eu sunt un om politic pe propriile mele picioare şi este obligaţia mea ca alături de cele trei partide care mă susţin să găsim majoritatea parlamentară. Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici, preşedintele îşi are rolul constituţional în acest proces, m-a desemnat şi acum este obligaţia mea vin cu programul şi cu Cabinetul în faţa Parlamentului”, a precizat Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă Nicușor Dan i-a promis sprijin pentru obținerea voturilor necesare învestirii, premierul desemnat a invocat respectul față de instituțiile statului.

„Cred că trebuie să avem respect faţă de instituţii şi de aceea nu ar fi frumos faţă de preşedintele României să vorbesc eu în numele domniei sale”, a afirmat Mureșan.

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