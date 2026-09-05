 L-au distrus pe Drăgușin! Critici devastatoare în Italia după începutul horror la Fiorentina: „Nu este fundaș de top / Începe bine și o ia razna!” | adevarul.ro
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L-au distrus pe Drăgușin! Critici devastatoare în Italia după începutul horror la Fiorentina: „Nu este fundaș de top / Începe bine și o ia razna!”

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Startul de sezon este unul de coșmar pentru Fiorentina, iar Radu Drăgușin se numără printre jucătorii care au intrat deja în vizorul presei italiene.

Radu Drăgușin
Radu Drăgușin Foto: Getty

Fundașul român nu a reușit să convingă în primele două etape și ar putea ajunge pe banca de rezerve dacă evoluțiile sale nu se îmbunătățesc.

„Românul ar trebui să fie lider. Începe bine și apoi <o ia razna>!”

Împrumutat de Tottenham până la finalul stagiunii, Drăgușin a fost titular și a jucat toate minutele în partidele cu AS Roma și Frosinone. Ambele întâlniri s-au încheiat însă cu înfrângeri categorice pentru Fiorentina, 0-4 și 0-3, iar defensiva echipei a arătat extrem de vulnerabilă.

Formația pregătită de Fabio Grosso ocupă astfel ultimul loc în clasament, fără punct câștigat după primele două runde. Prestațiile lui Drăgușin au contribuit la imaginea negativă a defensivei, iar cifrele și notele acordate de publicațiile din Italia nu sunt deloc favorabile internaționalului român. Situația devine cu atât mai importantă în perspectiva următoarelor meciuri, mai ales că Fiorentina a plătit 1,5 milioane de euro pentru împrumutul său. Clubul italian poate ajunge să-l transfere definitiv în 2027 pentru 17,5 milioane de euro, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Românul ar trebui să fie un lider, însă, în schimb, el începe întotdeauna bine și apoi «o ia razna», contribuind la fiecare gol din poarta lui de Gea. Este posibil ca Grosso, care are circumstanțe atenuante în atac, să nu fi găsit tandemul de stoperi potrivit, deși i-a avut pe el și Viery ca prime transferuri la dispoziție?!, au scris cei de la Firenzeviola.it.

„Drăgușin nu arată a fundaș de top. Este supraevaluat!”

Nici în spațiul media italian impresia lăsată de fundașul român nu este una pozitivă. Un cunoscut jurnalist care apare în emisiunile postului Italia 1 l-a criticat la rândul său pe Drăgușin, alimentând discuțiile despre viitorul său în echipa de start.

„Dacă Drăgușin e ceea ce vedem, atunci Fiorentina nu are fundaș. Viola a cumpărat mulți jucători pentru a fi titulari, dar și multe dubluri sau rezerve. Sunt jucători care au dat greș după numai două meciuri și care sunt deja în surplus la 1 septembrie.

Cred că Paratici a făcut o treabă excelentă, aducând mulți jucători, majoritatea tineri și cu potențial imens. Trecutul său nu a fost întotdeauna strălucit, chiar marcat de nereguli. Dar singurul jucător pe care l-a ales și pe care eu nu l-aș fi luat este Drăgușin, care nu arată a fundaș de top. Este cam supraevaluat!”, a declarat Sandro Sabatini, într-o emisiune pe canalul de YouTube.

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