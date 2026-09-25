 Horoscop sâmbătă, 26 septembrie. Berbecii sunt atrași de o persoană specială, Leii trebuie să se concentreze pe viața personală | adevarul.ro
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Horoscop sâmbătă, 26 septembrie. Berbecii sunt atrași de o persoană specială, Leii trebuie să se concentreze pe viața personală

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Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 26 septembrie.

horoscop 17 martie webp
Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Doriți să vă găsiți o persoană specială, iar șansa vă aduce în preajmă oameni interesanți.

Sănătate - Aveți putere și forță vitală - aveți nevoie de ele pentru a vă depăși propriile temeri și limite.

Bani - Sunteți penalizați mai ușor și mai repede decât ceilalți pentru erori. Acționați cu atenție.

Taur

Iubire - Discuțiile zgomotoase vă fac plăcere. Animația, grupurile largi de persoane vă atrag ca un magnet.

Sănătate - Anticipați impactul emoțiilor asupra fizicului. Când simțiți că vă crește tensiunea arterială, spuneți stop la ce faceți.

Bani - Editați un set de reguli în asocierile care privesc afacerile. Munca împărțită egal duce și la profit împărțit echitabil.

Gemeni

Iubire - Urmăriți mesajele și fiți pe fază! Răspundeți prompt la invitații și nu ridicați multe pretenții.

Sănătate - Stabiliți-vă în scris obiectivele. Căutați modele și acționați pentru a menține starea de sănătate.

Bani - Nu subestimați puterea asocierii și evitați să tensionați colaborările prin hotărâri individuale pentru banii comuni.

Rac

Iubire - Reluați legătura cu persoane față de care ați avut afinități, dar nu ați trecut mai departe de socializarea de fațadă.

Sănătate - Întreruperile neașteptate de ritm vă creează anxietate. Nu prea reușiți să respectați timpul zilnic.

Bani - E nevoie să fiți mai concret, concis și clar în listele de cheltuieli. Amânați luarea deciziilor.

Leu

Iubire - Limitați timpul irosit cu problemele altora. Concentrați-vă pe viața personală și pe familia proprie.

Sănătate - Eliberați emoții. Apelați la tehnici spirituale sau la metode de liniștire preferate.

Bani - Aveți ultimul cuvânt de spus în investițiile legate de cămin, dar e indicat să amânați achizițiile efective.

Fecioara

Iubire - Prietenii vă solicită ajutor concret sub formă de bani. Aveți încredere și acordați sprijin.

Sănătate - Faceți un proces de detoxifiere mai original. Renunțați temporar la telefon și internet, și doar relaxați-vă.

Bani - Cu o mână dați și cu alta primiți. Vi se propun șanse să valorificați talentele personale în afara orelor de muncă.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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