Horoscop sâmbătă, 26 septembrie. Berbecii sunt atrași de o persoană specială, Leii trebuie să se concentreze pe viața personală
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 26 septembrie.
Berbec
Iubire - Doriți să vă găsiți o persoană specială, iar șansa vă aduce în preajmă oameni interesanți.
Sănătate - Aveți putere și forță vitală - aveți nevoie de ele pentru a vă depăși propriile temeri și limite.
Bani - Sunteți penalizați mai ușor și mai repede decât ceilalți pentru erori. Acționați cu atenție.
Taur
Iubire - Discuțiile zgomotoase vă fac plăcere. Animația, grupurile largi de persoane vă atrag ca un magnet.
Sănătate - Anticipați impactul emoțiilor asupra fizicului. Când simțiți că vă crește tensiunea arterială, spuneți stop la ce faceți.
Bani - Editați un set de reguli în asocierile care privesc afacerile. Munca împărțită egal duce și la profit împărțit echitabil.
Gemeni
Iubire - Urmăriți mesajele și fiți pe fază! Răspundeți prompt la invitații și nu ridicați multe pretenții.
Sănătate - Stabiliți-vă în scris obiectivele. Căutați modele și acționați pentru a menține starea de sănătate.
Bani - Nu subestimați puterea asocierii și evitați să tensionați colaborările prin hotărâri individuale pentru banii comuni.
Rac
Iubire - Reluați legătura cu persoane față de care ați avut afinități, dar nu ați trecut mai departe de socializarea de fațadă.
Sănătate - Întreruperile neașteptate de ritm vă creează anxietate. Nu prea reușiți să respectați timpul zilnic.
Bani - E nevoie să fiți mai concret, concis și clar în listele de cheltuieli. Amânați luarea deciziilor.
Leu
Iubire - Limitați timpul irosit cu problemele altora. Concentrați-vă pe viața personală și pe familia proprie.
Sănătate - Eliberați emoții. Apelați la tehnici spirituale sau la metode de liniștire preferate.
Bani - Aveți ultimul cuvânt de spus în investițiile legate de cămin, dar e indicat să amânați achizițiile efective.
Fecioara
Iubire - Prietenii vă solicită ajutor concret sub formă de bani. Aveți încredere și acordați sprijin.
Sănătate - Faceți un proces de detoxifiere mai original. Renunțați temporar la telefon și internet, și doar relaxați-vă.
Bani - Cu o mână dați și cu alta primiți. Vi se propun șanse să valorificați talentele personale în afara orelor de muncă.
*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.