 Primele „Tunete” sud-coreene au ajuns în România. Restul obuzierelor K9 vor fi produse în Dâmboviţa | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Primele „Tunete” sud-coreene au ajuns în România. Restul obuzierelor K9 vor fi produse în Dâmboviţa

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primele obuziere autopropulsate K9 comandate de România din Coreea de Sud au ajuns în ţară. Odată cu acestea au fost livrate şi vehiculele K10, folosite pentru transportul şi alimentarea cu muniţie, precum şi vehiculele de recuperare K12.

Primele obuziere "Tunet" din Coreea de Sud au ajuns în România.
Primele obuziere "Tunet" din Coreea de Sud au ajuns în România. Foto: captură video Facebook/Vânătorii de comori

Echipamentele militare fac parte dintr-un contract de aproape un miliard de dolari încheiat de România cu producătorul sud-coreean Hanwha Aerospace.

Informaţia a fost relatată vineri, 25 septembrie, de publicaţia de specialitate Defence Blog. Potrivit acesteia, primul lot destinat României include obuziere K9, vehicule K10 pentru transportul şi transferul muniţiei în teren şi vehicule K12 pentru recuperarea echipamentelor.

Contractul semnat cu Hanwha Aerospace la 9 iulie 2024 prevede şi alte vehicule de sprijin, precum şi 18.000 de proiectile de 155 mm. O parte importantă a echipamentelor va fi produsă ulterior în România, la fabrica pe care compania sud-coreeană o construieşte la Petreşti, în judeţul Dâmboviţa.

Primele sisteme din acest program de înzestrare au ajuns în România înaintea termenului prevăzut iniţial în contract. Livrarea include echipamente fabricate în Coreea de Sud, urmând ca o parte importantă a comenzii să fie realizată ulterior la Petreşti, în judeţul Dâmboviţa.

România a semnat, în iulie 2024, un acord cu producător de armament sud-coreean Hanwha Aerospace, care prevede cumpărarea a 54 de obuziere K9 şi 36 de vehicule K10, la care se adaugă vehicule de sprijin pe şenile şi pe roţi şi 18.000 de proiectile de 155 mm. Valoarea totală a contractului este de aproximativ un miliard de dolari.

Prima tranşă a programului este alcătuită din 18 obuziere K9 şi 12 vehicule K10 produse în Coreea de Sud. Restul echipamentelor urmează să fie realizate în România, în cadrul proiectului industrial dezvoltat de Hanwha în Dâmboviţa.

Contractul prevedea iniţial ca primele livrări să înceapă la începutul lui 2027, însă compania sud-coreeană a devansat calendarul pentru primul lot, care a fost trimis în România în acest an pentru a intra în procesul de testare şi evaluare.

Primul K9 destinat Armatei Române a ieşit de pe linia de producţie din Coreea de Sud în primăvara acestui an şi a fost botezat „Tunetul”.

K9 este un obuzier autopropulsat pe şenile, dotat cu un tun de 155 mm şi o ţeavă lungă de 52 de calibre, adică aproximativ opt metri. Unul dintre avantajele sistemului este că poate părăsi rapid poziţia de tragere, reducând perioada în care rămâne expus unei eventuale riposte.

Prin achiziţia K9, România a devenit a zecea ţară care foloseşte acest sistem de artilerie şi al şaselea stat NATO care îl introduce în dotare, după Turcia, Polonia, Norvegia, Finlanda şi Estonia. Noile obuziere vor înlocui sisteme de artilerie mai vechi aflate în serviciul Armatei Române.

Vehiculele K10 au fost concepute special pentru a susţine K9 în teren. Ele folosesc acelaşi tip de şasiu şi transportă muniţia necesară obuzierelor. Un K10 poate duce 104 proiectile şi 504 încărcături de propulsie, iar transferul muniţiei către K9 se realizează automat.

România va fi, după Norvegia şi Australia, al treilea operator al vehiculului K10 la nivel mondial.

Fabrica de la Petreşti va prelua producţia

Producţia locală este una dintre componentele importante ale contractului cu producătorul sud-coreean de armament, astfel că Hanwha Aerospace a început în februarie 2026 lucrările la fabrica din Petreşti, Dâmboviţa, unitate care va deveni primul centru de producţie al companiei în Europa.

Fabrica se întinde pe aproximativ 181.000 de metri pătraţi şi va avea linii de asamblare, spaţii pentru verificarea şi testarea vehiculelor, laboratoare de cercetare şi dezvoltare şi o pistă de testare de aproximativ 1,75 kilometri.

În prima etapă, aici vor fi asamblate obuziere K9 şi vehicule K10. Hanwha urmăreşte ca participarea industriei româneşti la producţie să ajungă la aproximativ 80%, prin implicarea furnizorilor şi companiilor locale.

Compania sud-coreeană are şi un plan mai amplu pentru industria de apărare din România, cu investiţii anunţate de 1,3 miliarde de euro şi transfer de tehnologie. Fabrica din Dâmboviţa ar putea fi extinsă ulterior şi pentru alte echipamente, printre care vehicule de luptă ale infanteriei, sisteme de lovire de precizie cu rază lungă şi vehicule terestre fără pilot.

Din totalul celor 54 de K9 şi 36 de K10 prevăzute în contract, 36 de obuziere şi 24 de vehicule de reaprovizionare urmează să fie fabricate în România. Primele 18 K9 şi 12 K10 sunt produse în Coreea de Sud, după care producţia va fi preluată, pentru cea mai mare parte a comenzii, de fabrica din Dâmboviţa.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
digi24.ro
image
Gigantul petrolier Eni plafonează prețul benzinei și motorinei timp de 30 de zile în Italia din
stirileprotv.ro
image
Iranul intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în șapte zile. Ce condiții i-a pus lui Donald Trump
gandul.ro
image
Milkshake, șaorma și diplomație! Deputat PSD, atac la adresa Oanei Țoiu: „Mult sos, multe ingrediente”
mediafax.ro
image
Nsimba la FCSB, la schimb cu Boutoutaou și 1,2 milioane de euro pentru Universitatea Craiova. Schimb șoc Mihai Rotaru - Gigi Becali
fanatik.ro
image
Armata SUA pregătește posibila desfășurare de trupe în Cuba. Ce unități ar putea fi trimise - Document
libertatea.ro
image
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt tăcerea: ”Nu contează ce făceam sau cum eram îmbrăcată”
digisport.ro
image
Loredana Groza, mesaj plin de dragoste pentru un artist îndrăgit din România. „Nu se va rupe niciodată lanțul de iubire”
click.ro
image
Propagandiștii ruși anunță o nouă „operațiune militară specială” în care ar folosi direct arme nucleare: „Va fi foarte scurtă”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă
observatornews.ro
image
Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: 'Avea un
cancan.ro
image
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Impozitele pe case și apartamente se schimbă din 2027. Cum va stabili e-Proprietatea cât valorează locuința şi cine va plăti mai mult
playtech.ro
image
Gigi Becali a achitat datoria lui Reghecampf azi: 150.000 de euro, nu 167.000 cât cere U Craiova după dobânzi
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
digisport.ro
image
Trecutul amoros a lui Ben Affleck, motiv de ironii printre copii săi. Ce glume fac pe seama actorului: „De parcă ai fi expert în relații”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vladimir Putin, rudă cu Zelenski. Dezvăluire incredibilă despre nepoata sa
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile
click.ro
image
Unde vrea să fie îngropat Viorel Lis. Oana Lis a făcut dezvăluirea: „E legat emoțional acolo”
click.ro
image
Cum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici”
image
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile

OK! Magazine

image
„Nu știu dacă voi mai fi în viață...” Regele Charles, mărturisire tulburătoare despre lupta cu boala