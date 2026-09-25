Primele „Tunete” sud-coreene au ajuns în România. Restul obuzierelor K9 vor fi produse în Dâmboviţa

Primele obuziere autopropulsate K9 comandate de România din Coreea de Sud au ajuns în ţară. Odată cu acestea au fost livrate şi vehiculele K10, folosite pentru transportul şi alimentarea cu muniţie, precum şi vehiculele de recuperare K12.

Primele obuziere "Tunet" din Coreea de Sud au ajuns în România. Foto: captură video Facebook/Vânătorii de comori

Echipamentele militare fac parte dintr-un contract de aproape un miliard de dolari încheiat de România cu producătorul sud-coreean Hanwha Aerospace.

Informaţia a fost relatată vineri, 25 septembrie, de publicaţia de specialitate Defence Blog. Potrivit acesteia, primul lot destinat României include obuziere K9, vehicule K10 pentru transportul şi transferul muniţiei în teren şi vehicule K12 pentru recuperarea echipamentelor.

Contractul semnat cu Hanwha Aerospace la 9 iulie 2024 prevede şi alte vehicule de sprijin, precum şi 18.000 de proiectile de 155 mm. O parte importantă a echipamentelor va fi produsă ulterior în România, la fabrica pe care compania sud-coreeană o construieşte la Petreşti, în judeţul Dâmboviţa.

Primele sisteme din acest program de înzestrare au ajuns în România înaintea termenului prevăzut iniţial în contract. Livrarea include echipamente fabricate în Coreea de Sud, urmând ca o parte importantă a comenzii să fie realizată ulterior la Petreşti, în judeţul Dâmboviţa.

România a semnat, în iulie 2024, un acord cu producător de armament sud-coreean Hanwha Aerospace, care prevede cumpărarea a 54 de obuziere K9 şi 36 de vehicule K10, la care se adaugă vehicule de sprijin pe şenile şi pe roţi şi 18.000 de proiectile de 155 mm. Valoarea totală a contractului este de aproximativ un miliard de dolari.

Prima tranşă a programului este alcătuită din 18 obuziere K9 şi 12 vehicule K10 produse în Coreea de Sud. Restul echipamentelor urmează să fie realizate în România, în cadrul proiectului industrial dezvoltat de Hanwha în Dâmboviţa.

Contractul prevedea iniţial ca primele livrări să înceapă la începutul lui 2027, însă compania sud-coreeană a devansat calendarul pentru primul lot, care a fost trimis în România în acest an pentru a intra în procesul de testare şi evaluare.

Primul K9 destinat Armatei Române a ieşit de pe linia de producţie din Coreea de Sud în primăvara acestui an şi a fost botezat „Tunetul”.

K9 este un obuzier autopropulsat pe şenile, dotat cu un tun de 155 mm şi o ţeavă lungă de 52 de calibre, adică aproximativ opt metri. Unul dintre avantajele sistemului este că poate părăsi rapid poziţia de tragere, reducând perioada în care rămâne expus unei eventuale riposte.

Prin achiziţia K9, România a devenit a zecea ţară care foloseşte acest sistem de artilerie şi al şaselea stat NATO care îl introduce în dotare, după Turcia, Polonia, Norvegia, Finlanda şi Estonia. Noile obuziere vor înlocui sisteme de artilerie mai vechi aflate în serviciul Armatei Române.

Vehiculele K10 au fost concepute special pentru a susţine K9 în teren. Ele folosesc acelaşi tip de şasiu şi transportă muniţia necesară obuzierelor. Un K10 poate duce 104 proiectile şi 504 încărcături de propulsie, iar transferul muniţiei către K9 se realizează automat.

România va fi, după Norvegia şi Australia, al treilea operator al vehiculului K10 la nivel mondial.

Fabrica de la Petreşti va prelua producţia

Producţia locală este una dintre componentele importante ale contractului cu producătorul sud-coreean de armament, astfel că Hanwha Aerospace a început în februarie 2026 lucrările la fabrica din Petreşti, Dâmboviţa, unitate care va deveni primul centru de producţie al companiei în Europa.

Fabrica se întinde pe aproximativ 181.000 de metri pătraţi şi va avea linii de asamblare, spaţii pentru verificarea şi testarea vehiculelor, laboratoare de cercetare şi dezvoltare şi o pistă de testare de aproximativ 1,75 kilometri.

În prima etapă, aici vor fi asamblate obuziere K9 şi vehicule K10. Hanwha urmăreşte ca participarea industriei româneşti la producţie să ajungă la aproximativ 80%, prin implicarea furnizorilor şi companiilor locale.

Compania sud-coreeană are şi un plan mai amplu pentru industria de apărare din România, cu investiţii anunţate de 1,3 miliarde de euro şi transfer de tehnologie. Fabrica din Dâmboviţa ar putea fi extinsă ulterior şi pentru alte echipamente, printre care vehicule de luptă ale infanteriei, sisteme de lovire de precizie cu rază lungă şi vehicule terestre fără pilot.

Din totalul celor 54 de K9 şi 36 de K10 prevăzute în contract, 36 de obuziere şi 24 de vehicule de reaprovizionare urmează să fie fabricate în România. Primele 18 K9 şi 12 K10 sunt produse în Coreea de Sud, după care producţia va fi preluată, pentru cea mai mare parte a comenzii, de fabrica din Dâmboviţa.