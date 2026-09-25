 Părinții copilului de 4 ani găsit mort în Bacău, acuzați de un voluntar că nu au participat la căutări. Ultimele imagini cu băiețelul | adevarul.ro
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Video Părinții copilului de 4 ani găsit mort în Bacău, acuzați de un voluntar că nu au participat la căutări. Ultimele imagini cu băiețelul

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UPDATE 14.50 Băiețelul a fost găsit mort

Mobilizare impresionantă în Bacău pentru găsirea unui copil de 4 ani cu autism, dispărut de acasă. După mai bine de 24 de ore de căutări, băiețelul a fost găsit decedat, în albia râului Trotuș. Un voluntar acuză părinții că nu au participat la căutări și că nu au oferit informații: „Nu i-am văzut la căutări deloc”

Peste 250 de oameni au participat la operațiunile de căutare a unui copil de patru ani, diagnosticat cu autism, care a dispărut joi, 24 septembrie, din comuna Dofteana, județul Bacău. Băiatul a plecat desculț de acasă și nu a mai fost găsit, în ciuda căutărilor desfășurate fără întrerupere, inclusiv pe timpul nopții.

Copilul este căutat de sute de oameni
Copilul este căutat de sute de oameni Foto: FB

Unul dintre voluntarii aflați pe teren i-a reproșat mamei că nu participă la căutări.

„Noi stăm să-l căutăm, dumneavoastră nu mergeți? Nu vreți să ajutați! Suntem 250 de oameni pe teren. Azi-noapte nu erați, acum la fel, toată noaptea l-am căutat”, i-a strigat voluntarul mamei.

Acesta acuză că familia nu s-ar fi implicat în operațiunile de căutare și că membrii acesteia nu ar fi oferit informații voluntarilor. „Familia... nu știm ce să spunem, îi vedem inconștienți, nu vorbesc cu noi, ne ignoră, nu i-am văzut la căutări deloc, nu răspund la niciun detaliu”, a mai declarat voluntarul.

Copilul a plecat desculț de acasă

Copilul dispărut este Avram Iosif-Laurențiu, în vârstă de patru ani. Micuțul plecat voluntar de la domiciliul familiei din comuna Dofteana, în jurul orei 14.00, pe 24 septembrie, și nu a mai revenit.

Mama copilului a declarat că se afla în bucătărie și pregătea mâncarea atunci când a fost anunțată că băiatul a dispărut.

Iosif a plecat desculț și a fost surprins de o cameră de supraveghere în jurul orei 13.49, în timp ce mergea pe o stradă din comună. Copilul se afla la câteva sute de metri de locuință. De acolo, autoritățile nu au mai reușit să stabilească unde a mers.

Poliția a transmis următoarele semnalmente: copilul are aproximativ 1,20 metri înălțime, cântărește 19 kilograme, are părul șaten deschis, tuns scurt, ochii albaștri și gropițe în obraji. Nu prezintă semne particulare.

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La momentul plecării, băiatul era îmbrăcat cu pantaloni lungi mulați de culoare gri și un tricou albastru și era desculț.

Peste 250 de persoane au participat la căutări

Imediat după sesizarea dispariției, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost constituit Centrul de Monitorizare, iar în teren au fost trimise echipe formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari.

Operațiunile de căutare și salvare au avut loc pe parcursul întregii nopți, însă fără rezultat. Mobilizarea continuă și vineri, 25 septembrie, când în teren se aflau peste 250 de persoane.

La căutări au participat forțe de ordine, pădurari, localnici, echipe de la Salvamont și voluntari.

„Peste 250 de oameni-forțe de ordine, pădurari, localnici, echipe de la Salvamont și voluntari- sunt și acum în teren. Sunt verificate lunca râului Trotuș, parcul, dar și alte zone cu miriște și vegetație deasă din împrejurimi”, au transmis autoritățile.

Pentru găsirea copilului au fost folosite mai multe mijloace tehnice. Salvamont Bacău participă la operațiuni cu drone, iar în teren este utilizată și o cameră cu termoviziune.

De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost implicat în căutări.

„A fost folosită inclusiv o cameră cu termoviziune și un elicopter din partea IGAV. Operațiunile de căutare și salvare sunt așadar în desfășurare, fiind luate toate măsurile necesare depistării în siguranță a minorului”, a transmis IPJ Bacău.

Primăria face apel la localnici

Primăria comunei Dofteana a făcut, la rândul său, apel către cetățeni să se alăture operațiunilor de căutare.

„Copilul de 4 ani, dispărut din satul Dofteana, este în continuare de negăsit. Pe parcursul întregii nopți, copilul a fost căutat fără întrerupere de polițiști, pompieri, voluntari, localnici, însă, până în acest moment, căutările nu au dus la găsirea lui”, a transmis administrația locală.

Primăria le-a cerut oamenilor din comună să participe la căutări și să anunțe imediat orice informație care ar putea ajuta la localizarea copilului.

„Avem nevoie de sprijinul tuturor! Facem apel către cetățenii comunei Dofteana să se mobilizeze și să ajute la căutări. Orice informație, oricât de mică, poate fi importantă”, a transmis Primăria Dofteana.

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