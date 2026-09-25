 Pensionari lăsați fără case și fără sute de mii de euro. Cum funcționa schema unei grupări din Brașov: unul se dădea avocat, alții jucau roluri | adevarul.ro
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Pensionari lăsați fără case și fără sute de mii de euro. Cum funcționa schema unei grupări din Brașov: unul se dădea avocat, alții jucau roluri

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O schemă de înșelăciune care a avut drept ținte principale persoane vârstnice a fost destructurată de procurorii DIICOT Brașov. Șapte persoane au fost reținute, iar anchetatorii vorbesc despre 13 victime și un prejudiciu de aproximativ 850.000 de euro.

Pensionarii lăsați fără case și fără sute de mii de euro
Pensionarii lăsați fără case și fără sute de mii de euro Foto: DIICOT Brașov

Procurorii DIICOT Brașov au reținut șapte persoane, șase bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 40 și 67 de ani, suspectate că au făcut parte dintr-o grupare care, timp de patru ani, ar fi înșelat 13 persoane, cele mai multe vârstnice. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la aproximativ 850.000 de euro.

La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea celor șapte inculpați. Aceștia sunt cercetați pentru „săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (în forma autorat și complicitate) și favorizarea făptuitorului”.

Din cercetările procurorilor rezultă că gruparea s-a format în anul 2022, în județul Brașov, avându-l drept coordonator pe un bărbat de 45 de ani. Patru persoane au făcut parte inițial din grup, iar ulterior li s-au alăturat încă doi inculpați.

Scopul grupării a fost obținerea unor „importante sume de bani din inducerea în eroare a unor victime, cele mai multe persoane în vârstă”.

Cum au fost înșelate victimele

„Liderul, un inculpat în vârstă de 45 de ani, și-a asumat rolul de a induce în eroare persoanele vătămate, convingându-le fie să îi transfere sume mari de bani sub promisiuni nereale de achiziții ale unor imobile ori de derulare a unor presupuse activități comerciale cu un randament financiar foarte bun, ori determinându-le să îl împuternicească pentru a le gestiona conturile bancare și a le reprezenta la încheierea unor contracte sau antecontracte de vânzare-cumpărare a unor imobile”, au transmis anchetatorii.

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După ce victimele erau convinse să urmeze indicațiile sale, bărbatul și-a însușit integral banii obținuți în urma tranzacțiilor. Ulterior, acesta a continuat să le inducă și să le mențină în eroare, determinându-le să încheie contracte de împrumut menite să legitimeze intrarea sa în posesia sumelor de bani.

Și ceilalți membri ai grupării ar fi avut roluri bine stabilite. Unii dintre aceștia s-ar fi ocupat de identificarea persoanelor vulnerabile, considerate pretabile să fie înșelate, în timp ce alții ar fi avut rolul de cumpărători în cadrul antecontractelor de vânzare-cumpărare.

Alți inculpați ar fi redactat contractele de împrumut prin care liderul grupării încerca să justifice intrarea în posesia banilor obținuți după vânzarea imobilelor victimelor.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi reprezentat persoanele vătămate și în procese civile având ca obiect anularea contractelor de vânzare-cumpărare.

De asemenea, aceștia ar fi făcut demersuri în proceduri succesorale pentru obținerea certificatelor de moștenitor, care ar fi fost utilizate ulterior în cadrul unor vânzări frauduloase de bunuri imobile.

În alte situații, inculpații ar fi semnat, în calitate de martori, angajamente de plată sau ar fi interpretat diferite roluri pentru a face scenariile prezentate victimelor mai credibile.

Printre personajele pe care le-a interpretat s-a numărat „secretara evaluatorului”, „doamna avocat” sau „secretara de la primărie”.

13 victime și un prejudiciu de aproximativ 850.000 de euro

În perioada 2022–2026, inculpații ar fi reușit să inducă în eroare 13 persoane, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 850.000 de euro.

„Pentru a evita ca persoanele vătămate să formuleze plângeri penale, unul dintre inculpați, în vârstă de 47 de ani, de profesie jurist, le reprezenta în procese civile având ca obiect anularea contractelor de vânzare-cumpărare, promițându-le că le va recupera proprietățile, scopul real fiind de a le menține sub control și de a evita ca acestea să se adrese autorităților”, au precizat cei de la DIICOT

În urma perchezițiilor efectuate în dosar, anchetatorii au găsit și ridicat documente și alte mijloace de probă.

Procurorii cer arestarea preventivă

După reținerea celor șapte inculpați, procurorii DIICOT Brașov au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov cu propunerea de arestare preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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