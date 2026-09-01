Formația din Serie A revine la pista Dennis Man! Transferul românului se negociază chiar în ultimele ore de mercato

Dennis Man ar putea schimba din nou campionatul chiar în ultima zi de mercato. Internaționalul român este dorit de Lazio, formația din Serie A care caută soluții pentru ofensivă după plecarea lui Boulaye Dia.

Dennis Man Foto: EPA

Potrivit informațiilor publicate de Sky Sport Italia, Lazio a început discuțiile pentru aducerea lui Man de la PSV. Italienii ar prefera un împrumut, urmând să includă în înțelegere și o clauză care să le permită transferul definitiv al fotbalistului în vara următoare.

Interesul lui Lazio vine în contextul în care clubul a ajuns la un acord cu Rennes pentru transferul lui Boulaye Dia, afacere evaluată la aproximativ 8,5 milioane de euro. Dennis Man ar fi una dintre variantele luate în calcul pentru acoperirea postului rămas liber în atac.

Românul s-a aflat și pe lista de dorințe a celor de la Atalanta, însă negocierile au rămas în aer.

Timpul este, însă, principalul adversar al italienilor

Fereastra de transferuri se închide pe 1 septembrie, la ora 23:59, iar negocierile cu PSV nu se anunță deloc ușoare. Campioana Olandei nu pare dispusă să renunțe simplu la jucător, mai ales după investiția făcută în urmă cu un an.

PSV a achitat atunci aproximativ 9,1 milioane de euro pentru Dennis Man, sumă la care s-au putut adăuga și bonusuri, când l-a transferat pe român de la Parma. În aceste condiții, rămâne de văzut dacă formația olandeză va accepta varianta propusă de Lazio sau va solicita condiții mai avantajoase pentru o eventuală plecare a lui Man.

„Întâlnire pozitivă între agentul lui Dennis Man, Beppe Riso, și Lazio. Clubul italian a trimis către PSV o ofertă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Răspunsul lui PSV este așteptat în această seară. Dennis Man și-a dat acordul de principiu pentru o revenire în Italia!”, susține jurnalistul Nicolo Schira.

Dennis Man, tentat de o revenire în Serie A!

O eventuală mutare la Lazio l-ar readuce pe Dennis Man în campionatul pe care îl cunoaște foarte bine. Românul a petrecut mai mulți ani în Italia, iar experiența acumulată la Parma ar putea reprezenta un argument important în eventualul transfer la formația din capitală.

Man a avut până acum 39 de apariții pentru PSV, reușind să înscrie de 11 ori și să ofere 7 assisturi. Înainte de aventura din Olanda, internaționalul român a fost o piesă importantă pentru Parma. În tricoul formației italiene, Dennis Man a bifat nu mai puțin de 142 de meciuri. Bilanțul său este de 28 de goluri și 17 pase decisive, cifre care i-au menținut o cotă importantă pe piața transferurilor. Conform Transfermarkt, fotbalistul în vârstă de 28 de ani este evaluat în prezent la 15 milioane de euro.

Interesul lui Lazio nu este unul apărut peste noapte. Clubul italian l-a urmărit pe Man și în perioada în care acesta evolua pentru Parma, însă transferul nu s-a concretizat atunci.