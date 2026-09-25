Radu Miruță, revoltat de situația de pe șantierul de pe Valea Oltului: „Patru oameni lucrau. Mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a povestit vineri, 25 septembrie, despre o situație întâlnită pe șantierul de pe Valea Oltului, unde, potrivit acestuia, „patru oameni lucrau”, în timp ce „mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând”.

Foto: Facebook/Radu Miruță

Ministrul se afla în trafic pe Valea Oltului, unde, potrivit acestuia, stătea de mai bine de o oră.

„Le cer eu scuze transportatorilor și șoferilor care au stat ore în șir la coadă! O fac în numele celor care nu înțeleg că responsabilitatea înseamnă nu doar să treci niște obligații pe hârtie, ci și să te asiguri că ele sunt respectate în teren și că nu îngreunează inutil viața oamenilor.

Să ne întoarcem la ce am văzut cu ochii mei.

După mai bine de o oră în coloană, am coborât din mașină la punctul care genera blocajul. Patru oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând”, a povestit Radu Miruță într-o postare pe Facebook.

Acesta adaugă că, după ce a văzut situația de pe șantier, a încercat să afle cine coordonează activitatea care bloca șoseaua, iar răspunsul primit a fost: „Nu este aici. Este la o pensiune, mai în amonte.”

„Traficul era oprit haotic, pentru perioade prea lungi, fără o organizare a lucrărilor care să minimizeze impactul asupra circulației. La volumele mari de trafic de pe Valea Oltului, fiecare oprire inutil de lungă generează o undă de congestie care se transformă rapid în cozi kilometrice.

Verificând cu CNAIR condițiile de intervenție de acolo, în situații excepționale, firma care execută lucrările poate opri traficul pentru maximum 15 minute. În realitate, un domn cu stația în mână oprea traficul pentru mult mai mult. Cel puțin atât cât am stat eu acolo”, mai povestește ministrul.

Miruță a cerut CNAIR ca un responsabil să fie permanent prezent pe șantier

De aceea, Radu Miruță a cerut conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ca un responsabil să fie permanent prezent pe șantierul de pe Valea Oltului, pentru a evita oprirea inutilă a traficului și pentru a coordona mai eficient lucrările.

„Da, lucrările presupun și oprirea traficului. Este normal și trebuie să se întâmple pentru siguranța tuturor.

Dar pe una dintre cele mai intens circulate șosele din România nu în orele cu trafic maxim, nu pentru mai mult timp decât prevede contractul și, mai ales, nu fără ca cineva să fie acolo pentru a se asigura că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie.

Lucrările trebuie făcute. Dar trebuie făcute cu respect pentru oamenii care folosesc drumul.

Pe Valea Oltului, oamenii cu vestă pe ei nu sunt decor pentru o lucrare. Lucrările trebuie organizate în jurul traficului, nu traficul în jurul comodității celor care lucrează.”

Pe 10 septembrie, CNAIR anunța că restricțiile de circulație pe DN7 – Valea Oltului, pe sectorul cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, au fost prelungite până la 15 noiembrie.

„În continuare, în intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier.”