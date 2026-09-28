 Speranța moare ultima! Cicâldău, răvășit după dezastrul cu Bosnia: „Putem să jucăm cum se cere. Punem în aplicare tot!” | adevarul.ro
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Speranța moare ultima! Cicâldău, răvășit după dezastrul cu Bosnia: „Putem să jucăm cum se cere. Punem în aplicare tot!”

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România a încheiat seara de pe Arena Națională cu o nouă înfrângere, 2-4 cu Bosnia, iar Alexandru Cicâldău nu și-a ascuns dezamăgirea după fluierul final. Mijlocașul Universității Craiova a înscris un gol superb, însă reușita sa nu a putut schimba imaginea unei seri în care „tricolorii” au suferit serios în fața adversarilor.

Alexandru Cicâldău
Alexandru Cicâldău Foto: Captuă Antena1

Cicâldău a rămas cu un gust amar după partida de la București. Fotbalistul consideră că rezultatul este greu de acceptat, dar nu renunță la ideea că echipa poate progresa și că jucătorii vor reuși să pună în practică planurile pregătite de Gică Hagi.

În ciuda golului spectaculos marcat, mijlocașul nu a avut motive reale de bucurie. România a pierdut al doilea meci consecutiv din Liga Națiunilor și a rămas fără punct după primele două etape.

Cicâldău: „Sunt sigur că putem să jucăm cum se cere!”

Pentru Cicâldău și colegii săi, următoarele partide vor reprezenta șansa de a arăta că eșecul cu Bosnia a fost un pas greșit și că echipa poate arăta mult mai bine în continuarea competiției. România are în continuare zero puncte după primele două etape și se află pe ultimul loc în grupă.

„Prea multe nu cred că putem spune. Trebuie să revedem meciul, să analizăm lucrurile pe care le-am făcut greșit. Nu știu ce n-a mers. Ne-am dorit să câștigăm acest meci, scorul a fost o problemă astăzi.

(Puteți face ce vă cere Gică Hagi?) Da, sunt sigur că putem să jucăm cum cere. Punem în aplicare toate planurile tactice, va fi mai bine. Am pierdut cu 4-2, golul meu e mai puțin important în această seară!”, a declarat Cicâldău, la Antena 1.

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